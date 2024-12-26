أبوظبي : قالت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية إن إجمالي قيمة المعاشات التقاعدية لشهر ديسمبر 2024 التي من المقرر أن تصرف غداً الجمعة تبلغ (805,710,172.48) درهم، بزيادة قدرها ( 62,057,398) درهم عن ديسمبر 2023، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات (743,652,774.32) درهم.

ويستفيد من الصرف الدوري للمعاشات لهذا الشهر (49,111) متقاعد ومستحق، بزيادة قدرها 1,817)) مستفيد عن ديسمبر من العام الماضي 2023 الذي كان بلغ فيه العدد (47,294) مستفيد.

تشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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