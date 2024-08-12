رحّبت المنطقة الحرّة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة بـ 1,023 شركة جديدة خلال النصف الأول 2024، ليقترب إجمالي عدد الشركات المسجّلة من 25,000 شركة

ارتفعت نسبة مساهمة مركز دبي للسلع المتعددة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لإمارة دبي إلى 15%

شهدت العديد من منظومات الأعمال في المركز توسعاً ملحوظاً، وفي مقدمتها الكريبتو والتكنولوجيا والطاقة والخدمات

سجّل قطاع الماس زيادةً في حجم معاملات التداول، حيث ارتفعت تجارة الماس الطبيعي بنسبة 12% والماس المُنتج مخبرياً بنسبة 51%

يتطلع المركز إلى تحقيق المزيد من التوسع في مراحل النمو المقبلة، مدفوعاً بالتركيز على تطوير المشاريع العقارية ومنظومات أعمال متخصصة في القطاعات ذات القيمة العالية مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3)

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن نتائج أدائه الرئيسية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث استقطب 1,023 شركة جديدة ليصل إجمالي الشركات المُسجلة في منطقته الحرّة إلى نحو 25,000 شركة. وقد ارتفعت مساهمة المركز ضمن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة لإمارة دبي إلى 15%، مقارنةً بـ 11% خلال العام الماضي، هذا بخلاف مساهمته بنحو 7% ضمن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وفي إطار مساعيه الدؤوبة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى الإمارة، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة تركيزه في النصف الثاني من عام 2024 على تعزيز مشاريعه العقارية الكبرى في منطقتي أبتاون دبي وأبراج بحيرات جميرا، بالإضافة إلى التوسع الاستراتيجي لشبكته من منظومات الأعمال المتخصصة في قطاعات حيوية ذات قيمة عالية مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3).

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "إن الأداء المذهل الذي حققه مركز دبي للسلع المتعددة في النصف الأول من عام 2024، والذي يساهم حالياً بنسبة 15٪ من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القادمة إلى دبي، يُبرهن على استمرار النمو القوي للاستثمارات في منطقتنا، فضلاً عن الجاذبية المستمرة لدبي كمركز رئيسي على الخارطة التجارية الدولية. ومع اقتراب مركز دبي للسلع المتعددة من الوصول إلى 25,000 شركة مُسجّلة في منطقته الحرّة، سنواصل بدورنا المضي قدماً نحو تسريع وتيرة نموّنا من خلال تقديم خدمات متكاملة ومخصصة وتوفير مساحات تجارية تلبي الاحتياجات الفعلية لقطاع الأعمال والشركات، ما يوفر بنهاية المطاف بيئةً متكاملةً تتيح للشركات والمؤسسات من جميع أنحاء العالم مباشرة أنشطتها التجارية وممارسة أعمالها بكل ثقة ويُسر".

ومن جانبها، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "انطلقنا في مستهل هذا العام في مسعى نحو ترسيخ مكانتنا في العديد من القطاعات الواعدة ذات مقومات النمو العالية. وقد أثمرت هذه الاستراتيجية اليوم عن تحقيق مكاسب كبيرة خلال النصف الأول من عام 2024، شملت قطاعات السلع المادية والتكنولوجيا والخدمات. وها نحن نخطو في النصف الثاني من عام 2024 ونحن على يقين بقدرتنا على مواصلة مسيرة النمو، مدفوعين بعزمنا على تقديم المزيد من مشاريع العقارات الفاخرة ومنظومات أعمال متخصصة جديدة من الطراز العالمي تلبي تطلعات الشركات المُسجّلة لدينا".

نمو قوي في قطاعات التكنولوجيا والكريبتو والطاقة والخدمات المالية

شهدت المنطقة الحرّة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة نمواً ملحوظاً والذي جاء مدعوماً بالأداء القوي المُحقق في عدة قطاعات رئيسية، خاصةً قطاع التكنولوجيا، حيث استقطب المركز 226 شركة جديدة، من بينها 14 شركة متخصصة في الألعاب وتسع شركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. كما انضم إلى مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة 64 شركة جديدة، منها سبع شركات متخصصة في تقديم خدمات الأصول الافتراضية، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة الشركات المُسجّلة بأكثر من 11٪ منذ بداية العام وحتى الآن. وفي الوقت ذاته، انضمت 159 شركة ناشطة في قطاع الطاقة إلى المركز خلال النصف الأول من عام 2024، ليصل إجمالي عدد الشركات الناشطة في منظومة أعمال الطاقة إلى أكثر من 3,260 شركة، وهو العدد الأكبر ضمن قطاع واحد في مركز دبي للسلع المتعددة. كذلك، شهد المركز انضمام 140 شركة جديدة من القطاع المالي، مسجلًا زيادةً قدرها 8.5٪ منذ بداية العام. وانطلاقاً من نتائجه القوية في قطاعات الزراعة والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، يواصل المركز في تحقيق نمو متوازن عبر أنظمة الخدمات والسلع المادية.

ريادة الجيل القادم من منظومات القطاعات المتخصصة

في إطار التوسع الشامل عبر منطقته الحرّة، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة بناء الجيل التالي من منظومات القطاعات المتخصصة وفقاً لأعلى المعايير الدولية. ففي شهر مارس الماضي، أطلق المركز مبادرة جديدة تحت اسم "منصة الاستدامة"، وهي منظومة جديدة لتعزيز أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين أعضاء المركز. ويضطلع المركز بدور إقليمي رائد في تعزيز المعرفة والابتكار ضمن مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بينما ستوفر "منصّة الاستدامة" سلسلة واسعة من المزايا الرئيسية للشركات والمؤسسات، مثل فرص التواصل والتدريب، والحصول على فرص تمويلية من خلال الشركات الاستثمارية وبرامج مسرعات الأعمال التي تركز على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وفي الوقت ذاته، يستعد مركز دبي للسلع المتعددة لإطلاق مركز الذكاء الاصطناعي الجديد قريباً. ومن المتوقع أن يكون هذا المركز، ومقره برج أبتاون، منصة الابتكار الرائدة التالية لتعزيز استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطوير حلول مبتكرة ومفيدة في الحياة اليومية. وسيكون هذا المركز بجوار منظومات الأعمال الأخرى التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، مثل الجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3)، ومركز كريبتو، ومركز الألعاب، مما يوفر بيئة متكاملة للشركات الأعضاء بجانب تمكينهم من بحث فرص التواصل والتعاون فيما بينهم. وسيضم المركز كذلك مساحات عمل متطورة وصالة عرض لحلول الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للشركات الأعضاء وروّاد الذكاء الاصطناعي وصناديق الاستثمار التي تركز على الذكاء الاصطناعي بحث سُبل التعاون المشترك وتطوير الجيل القادم من ابتكارات الذكاء الاصطناعي انطلاقاً من دبي.

الإمارات تحقق مستويات نمو عالية في حجم تجارة الماس

على الرغم من التحديات التي تواجه أسعار الماس عالمياً، شهدت دولة الإمارات العربية نمواً ملحوظاً في أحجام تجارة الماس خلال النصف الأول من عام 2024 من خلال بورصة دبي للماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة. ففي قطاع الماس الطبيعي، تم تداول أكثر من 113 مليون قيراط من الماس الخام، و6.3 مليون قيراط من الماس المصقول، بإجمالي 119.4 مليون قيراط. وهذا يمثل زيادة قدرها نحو 12% في تجارة الماس الخام والمصقول من حيث الحجم مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق. وفي الوقت ذاته، سجل الماس المُنتج مخبرياً نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم معاملاته التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري 15.9 مليون قيراط من الماس الخام والمصقول، بزيادة قدرها 51% على أساس سنوي، بما في ذلك ارتفاع لافت بنسبة 62% في تجارة الماس الخام. وهذه الأرقام تعكس النمو المستمر لمركز دبي للسلع المتعددة وبما يدعم مكانة دبي مركزاً عالميا لتجارة الماس والأحجار الكريمة.

وبالنظر إلى المستقبل، يظل تركيز مركز دبي للسلع المتعددة موجهاً نحو تعزيز النمو المستدام طويل الأجل لصناعة الماس، بما في ذلك من خلال عملية كيمبرلي المُكلّفة من الأمم المتحدة، والتي تترأسها دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً للمرة الثانية بقيادة أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة. وبعد نجاح اجتماع ما بين دورتي عملية كيمبرلي خلال شهر مايو الماضي، سيختتم مركز دبي للسلع المتعددة فترة رئاسة دولة الإمارات تحت عنوان "عام الإنجازات" خلال الاجتماع العام لعملية كيمبرلي في دبي المقرر إقامته في شهر نوفمبر القادم، والذي سينطلق بالتزامن مع معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا ومؤتمر دبي للماس ضمن "أسبوع دبي للماس" المنعقد خلال الفترة بين 11–15 نوفمبر.

حلول عقارية حائزة على جوائز في أبتاون دبي وأبراج بحيرات جميرا

في إطار جهوده لتلبية الطلب المتزايد من الشركات الجديدة ومع تسجيله معدل احتفاظ مرتفع بالشركات الأعضاء بنسبة 98%، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة توسيع خيارات العقارات التجارية المتاحة عبر مناطقه الرئيسية في أبتاون دبي وأبراج بحيرات جميرا. وأطلق المركز في يناير الماضي المرحلة الثانية من مشروع أبتاون دبي الذي تبلغ مساحته الإجمالية 5.8 مليون قدم مربعة، وتشمل هذه المرحلة إضافة برجين من 23 و17 طابقاً يتضمنان مكاتب تجارية من الدرجة الأولى (A) لتلبية متطلبات الشركات التي تتطلع للعمل في دبي عبر مركز دبي للسلع المتعددة. وفي الوقت نفسه، تم إنجاز جزء كبير من أعمال تطوير أتريوم وبلازا في أبتاون، والتي ستضم مجموعة متنوعة من خيارات المطاعم والمقاهي ووجهات التجزئة والترفيه الجديدة لموظفي وقاطني وزوار مشروع أبتاون دبي.

شهد النصف الأول من عام 2024 أيضاً الإعلان عن العديد من المشاريع السكنية الفاخرة. ففي أبتاون دبي، سيشمل مشروع ميرسر هاوس من إلينجتون برجين يضمان وحدات سكنية تتنوع من الاستوديوهات إلى منازل البنتهاوس. وفي أبراج بحيرات جميرا، سيضم مشروع دبليو ريزيدنس من سيجنتشر ديفلوبرز مبنى مؤلف من 32 طابقاً يضم حوالي 200 شقة حصرية أنيقة، بينما سيضم مشروع فيوز من دانوب العقارية برجين توأم من 65 طابقاً يضمان مجموعة من الشقق والفلل العلوية.

وتحظى هذه الجهود بتقدير عالمي واسع. ففي شهر مايو، كرّم مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية (CTBUH) مركز دبي للسلع المتعددة بثلاث جوائز للتميز تقديراً لتصميمه المبتكر، ومساهمته في تطوير المباني العالية، وتركيزه على الاستدامة والرفاهية. وتُضاف هذه الجوائز إلى قائمة متنامية من الجوائز التي حصل عليها المركز عن برج أبتاون، بما في ذلك ثلاثٌ من جوائز التصميم الداخلي التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثلاث جوائز من مجلس السلامة البريطاني، وجائزة السلامة الدولية مع مرتبة الشرف، بالإضافة إلى جائزة أفضل مبنى عالي متعدد الاستخدامات من مجلة كونستركشن ويك.

تقرير مستقبل التجارة: تعزيز ريادة دبي في صياغة مستقبل التجارة على الساحة العالمية

أطلق مركز دبي للسلع المتعددة في شهر مايو الماضي أحدث نسخة من تقريره الرائد "مستقبل التجارة" تحت عنوان "توجهات جديدة تعيد تشكيل مشهد التجارة الدولية"، في لندن وسنغافورة، وتبع ذلك فعاليات مكمِّلة في شنغهاي بالصين، وفي مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا. واستمع أكثر من 800 شخص من خبراء التجارة والمسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات التنظيمية بالإضافة إلى المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، إلى موجز لأبرز مخرجات التقرير قدمه ممثلو مركز دبي للسلع المتعددة. وحظيت سلسلة تقارير "مستقبل التجارة" منذ إطلاقها باهتمام كبير، حيث تم تصفُّحها وتنزيلها أكثر من 1.9 مليون مرة حتى الآن، مما يؤكد مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز تجاري عالمي رئيسي ويعكس الثقة المتزايدة بمركز دبي للسلع المتعددة كصوت رائد في تشكيل مشهد التجارة الدولية.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

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