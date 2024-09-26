أبوظبي : ترأس معالي مبارك راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس السادس لعام 2024 الذي انعقد الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024، وبدأ الاجتماع بترحيب معاليه بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، ثم شّرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال حيث صادق على محضر اجتماعه السابق رقم (5) لسنة 2024 وعلى مستجدات متابعة إدارة الهيئة للقرارات السابقة الصادرة في اجتماعاته السابقة، واعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من اللجان المنبثقة عنه وهي لجنة الاستثمار، لجنة التدقيق والمخاطر واللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت.

واعتمد المجلس البيانات المالية للربع الأول والثاني لعام 2024، وكذلك التقرير المالي لشهر أغسطس 2024، وناقش مستجدات مشروع التحول الرقمي، وتقرير أداء الاستثمار للنصف الأول لعام 2024، وأقر المجلس مشروع تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء للاعتماد، واطلع على تقرير الأداء المؤسسي للنصف الأول لعام 2024، وناقش مستجدات تحديث وتطوير استراتيجية الهيئة للأعوام 2024- 2026، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

ومن الجدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر أغسطس 2024 تشير إلى أن عدد المشتركين بلغ (142,510) مشتركاً، مقارنة بنحو (111,735) مشتركاً عن أغسطس من العام الماضي، بزيادة قدرها (30,775) مشترك، كما بلغ عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة (18,446) جهة مقارنة بنحو (11,865) في أغسطس من العام الماضي 2023 بزيادة قدرها (6,581) جهة.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين بلغ حسب إحصائيات شهر أغسطس 2024 نحو (20,721) متقاعداً مقارنة بنحو (19,685) متقاعداً في أغسطس من عام 2023، كما بلغ عدد المستحقين (8,268) مستحقاً، مقارنة بنحو (8,458) مستحقاً عن نفس الشهر من العام الماضي، كما بلغت النفقات التأمينية لنفس الشهر (458,276,517) درهم، مقارنة بنحو (415,268,101) درهم عن نفس الشهر من العام الماضي.

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