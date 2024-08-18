الدوحة – قطر: صنّفت مجلة فوربس الشرق الأوسط، يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، ضمن قائمتها السنوية لأفضل 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط، وذلك نظراً لخبرته ومهارته القيادية، وللمساهمات الكبيرة لمركز قطر للمال في منظومة الأعمال في قطر.

وتعتمد مجلة فوربس الشرق الأوسط في اختيارها لأفضل الرؤساء التنفيذيين، تقييماً دقيقاً لقوة تأثيرهم وخبراتهم وأداء شركاتهم ومبادراتهم في مجال الإبتكار خلال العام الذي يسبق الإصدار. ومنذ تعيين الجيدة كرئيس تنفيذي لمركز قطر للمال في عام 2015 ، شهد المركز نموًا ملحوظًا في آدائه، حيث تمكن من جذب أكثر من 1700 شركة محلية وعالمية الى منصة أعماله، وبأصول مُدارة تجاوزت قيمتها 21 مليار دولار بنهاية العام 2023.

وخلال العام الماضي وحده، ضم مركز قطر للمال 327 شركة جديدة، مما عزز مكانته كأحد أهم مراكز الأعمال في المنطقة. كما عقد المركز عدة شراكات إستراتيجية واستضاف العديد من الفعاليات لتعزيز التعاون والابتكار في القطاع المالي.

وفي إطار استراتيجيته لتطوير قطاع الخدمات المالية في قطر، أطلق مركز قطر للمال مختبر الأصول الرقمية، الذي يعتبر أول منصة متخصصة في قطر لتطوير حلول تقنية السجلات الموزعة. وبحلول النصف الثاني من العام 2024، تمكن مركز قطر للمال من إضافة 505 شركات جديدة، ليصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصته إلى أكثر من 2200 شركة.

ويعكس النمو المستمر الذي حققه مركز قطر للمال القيادة الرشيدة لرئيسه التنفيذي ورؤيته في ترسيخ مكانة قطر كمركز رائد للمال والإبتكار في المنطقة.

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نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa