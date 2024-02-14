 محمد سيف السويدي: القمة تضع الخطط الاستباقية لتعزز جاهزية الحكومات لمواجهة المتغيرات التنموية المتسارعة عالمياً.

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: شارك صندوق أبوظبي للتنمية كشريك استراتيجي ضمن فعاليات الدورة الحادي عشرة للقمة العالمية للحكومات 2024، والتي عقدت في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري. وجمعت القمة تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والمفكرين والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمعارف والعمل على استشراف المستقبل من خلال توظيف أحدث الابتكارات وتسخير التكنولوجيا التي تسهم في نقل البشرية نحو عصر مزدهر وبلوغ آفاق جديدة من التنمية والتطوير تشمل مختلف القطاعات.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، "تجسيداً للرؤية المستنيرة التي تترجم توجّهات القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل، يواصل الصندوق مشاركته كشريك استراتيجي للقمة العالمية للحكومات، والاستفادة من الفرص الاستثنائية والممارسات العالمية المبتكرة المطروحة في القمة وتسخيرها لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة حياة المجتمعات، مؤكداً سعادته، أن القمة تعد بمثابة منصة عالمية تدعم خلق شراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات الدولية، لوضع خطط استباقية تعزز من جاهزية الحكومات لمواجهة المتغيرات التنموية والاقتصادية العالمية المتسارعة.

وأضاف سعادته، "سنواصل جهودنا وتعاوننا مع شركائنا المحليين والدوليين لتبني الحلول المبتكرة وتعزيز مبادئ الاستدامة لتنمية القطاعات الحيوية التي تسهم في مواجهة التحديات التنموية التي تؤثر على المجتمعات الإنسانية، والعمل معاً من أجل تحفيز اقتصادات الدول النامية وازدهار مجتمعاتها، وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".

وشارك صندوق أبوظبي للتنمية في المنتديات الرئيسية والجلسات الحوارية وورش العمل التي نظمتها القمة العالمية للحكومات، والتي استضافت خلال هذا العام أكثر من 85 منظمة إقليمية ودولية، إضافة إلى 120 وفداً حكومياً، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين ورواد الأعمال، بحضور أكثر من 4 آلاف مشارك، كما شملت أجندة الدورة الجديدة من القمة 15 منتدى عالمياً يتناول مواضيع متنوعة حول التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، شارك فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، وعقد على هامش فعاليات القمة أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية، بحضور أكثر من 300 وزير.

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