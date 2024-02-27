أبوظبي: أكدت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، حرصها على عقد الجمعيات العمومية في الاشهر الاربعة الاولى من السنة حيث فعلت الدائرة منصة (شارك) للجمعيات ذات النفع العام.

وتتيح منصة "شارك" المبتكرة لجمعيات النفع العام المرخصة في أبوظبي استضافة الجمعيات العمومية - حضورياً أو افتراضياً أو هجيناً - وذلك بهدف زيادة المشاركة المجتمعية وزيادة فعالية اتخاذ القرار.

وأوضح مبارك العامري المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية، أن دائرة تنمية المجتمع تعمل على تشجيع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام على الحصول على ترخيص نظامي من الدائرة لمزاولة أعمالها في ظلّ التشريعات والقوانين المعمول بها ، وذلك بهدف تسهيل عمل هذه الجمعيات ودعمها في تحقيق أهدافها وتوفير كلّ ما يلزمها لتمكينها من المساهمة في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

وكشف العامري أنه مع بداية العام الجاري وللمرة الأولى تم عقد الجمعية العمومية لجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عبر المنصة، حيث تضم الجمعية 16 اختصاصاً حقوقياً متكاملاً، منها العمل على تقديم المشورة وإبداء الرأي في التقارير الوطنية، المُقدمة من الدولة إلى الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى المساهمة بشكل فعّال في فهم الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وصولاً إلى التعاون مع الهيئات والآليات الدولية المعنية، لتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف، تسعى الدائرة إلى مواكبة التوجهات الحكومية في التحول الرقمي عبر تقديم خدمات تقنية تسهل على المتعاملين الوصول إليها مما يضمن تقليل الجهود واختصار الوقت وتوفير النفقات، لذلك تتيح منصة إدارة اجتماع الجمعيات العمومية "شارك" التي تم اطلاقها خلال معرض جيتكس التقني العام الماضي، للأعضاء عقد اجتماعاتهم وإجراء انتخاباتهم بكلّ يسر وسهولة بدون الحاجة إلى الحضور بشكل شخصيّ إلى مقرّ الاجتماع.

والجدير ذكره أن دائرة تنمية المجتمع تحرص على تطوير خدماتها وتوفيرها وفقاً لأفضل المعايير العالمية بما يعكس قيم ومفاهيم مجتمع أبوظبي ما يسهم في تعزيز جودة الحياة لدى جميع فئات المجتمع.

نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.

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