​​​​​أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلية الهندسة بجامعة أبوظبي مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2024، أكبر معرض للطاقة في العالم، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024، في مركز أدنيك أبوظبي.

تدعم جامعة أبوظبي النسخة الـ 12 من برنامج "شباب أديبك"، في إطار رسالتها الهادفة إلى الارتقاء بقدرات شباب المستقبل وتمكين صناع التغيير من لعب أدوار مهمة في دعم الجهود العالمية لتحقيق التحول نحو نظام طاقة يضمن الأمان والاستدامة والعدالة في توفير الطاقة على المدى الطويل.

يُقام برنامج "شباب أديبك" تحت رعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعم من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

وتسهم جامعة أبوظبي بفاعلية في "تحدي شباب أديبك للحد من انبعاثات الميثان" في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2024، وهي مسابقة تدعو طلبة المدارس من مختلف أنحاء دولة الإمارات إلى اقتراح حلول للحد من انبعاثات غاز الميثان، ويركز التحدي على ثلاثة مجالات رئيسية: عملية حرق الغازات الزائدة والتهوية وتسربات الغاز غير المقصودة، ويقدم منصة مثالية للمبتكرين الشباب لاقتراح حلول عملية وفعالة تُسرّع التحول العالمي نحو نظام طاقة يوفر الأمان والاستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وستعرض كلية الهندسة على زوارها أحدث مشاريعها وبرامجها المبتكرة، وتسلط الضوء على بعض من مشاريع طلبة كلية الهندسة في "جناح الشباب" في المعرض، والتي تجسد أحدث الابتكارات في عدد من المجالات الرئيسية ذات الصلة بموضوع المؤتمر الرئيس "إزالة الكربون أسرع معاً"، بما في ذلك مشاريع الاستدامة واستهلاك الطاقة والأساليب المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها.

وقال الدكتور حمدي شيباني، عميد كلية الهندسة بجامعة أبوظبي: "تقدم الفعاليات الرائدة في القطاع الرائدة، مثل أديبك 2024، فرصة قيّمة لعرض القدرات البارزة لطلبتنا، وتأكيد التزام الجامعة بأهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تحرص جامعة أبوظبي دائماً على رفد طلبتها بالموارد والمرافق اللازمة لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية وتحفيزهم على الابتكار لإحداث تأثيرات بناءة في مجالات اختصاصهم."

كما يشارك "قسم التصميم الداخلي" بجامعة أبوظبي في الحدث بعرض ثلاثة مشاريع تتناول الاستدامة، وهي "مقعد منحني وأنيق، صُمم بطريقة مستدامة" باستخدام تقنيات برمجية تعطيه شكلاً فريداً، ويوفر تجربة جلوس فريدة مع وضعيات جلوس متعددة لتحقيق أقصى قدر من الراحة للجميع، و"مقعد الشجرة الدائري الشمسي: ابتكار حضري مستدام"، مستوحى من تصميمات فعالة ومفهوم الطاقة المتجددة لشجرة تعمل بالطاقة الشمسية، و"التصميم البرمجي: تغيير جذري للمقاعد المستدامة في الأماكن العامة"، وهو تصميم تُستخدم فيه البرمجة لابتكار أشكال هندسية تتجاوز التصاميم التقليدية الجامدة، وتعتمد على أشكال مرنة وطبيعية ومتناغمة بشكل جميل. كما سيقدم طلاب الهندسة الكهربائية والحاسوب مشروعاً بعنوان "نظام تفاعلي مبتكر لمراقبة استهلاك الطاقة للمباني السكنية باستخدام تنبيهات الرموز التعبيرية وشاشة تعمل باللمس، تصدر تنبيهاً عند أي ارتفاع يطرأ على استهلاك الطاقة." سيضم نظام مراقبة الطاقة شاشة تعمل باللمس مثبتة في اللوحة الكهربائية الرئيسية للمنزل، لتعرض استخدام الطاقة في الوقت الفعلي مع تنبيهات من الرموز التعبيرية لمساعدة المستخدمين على تتبع استهلاكهم للطاقة والتحكم فيه بكل سهولة.

تقدم كلية الهندسة بجامعة أبوظبي، أكبر كلية للهندسة في دولة الإمارات، مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا. ويقع جناح الجامعة رقم (1405) في المعرض في القاعة (13)، حيث ستقدم كوكبة من أعضاء هيئة التدريس لمحة عامة عن برامج ومرافق جامعة أبوظبي الحائزة على العديد من الجوائز.

لمزيد من المعلومات عن معرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2024، يرجى زيارة: https://www.adipec.com/

نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

تتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة 191 عالمياً، وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2025، والذي وضعها أيضاً في المرتبة الثانية في دولة الإمارات والمرتبة 172 عالمياً في جودة البحوث، وتعد ضمن أفضل ثلاث جامعات في الدولة والأولى في فئة التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2024"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 60 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 89 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 501 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2025» متقدمة 79 مركزاً، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

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