دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفاءً باليوم العالمي لمهارات الشباب 2024 والذي يصادف الـ 15 من يوليو من كل عام، وانسجاماً مع الأجندة الوطنية للشباب 2031، الهادفة إلى تمكين الشباب وصقل مهاراتهم، نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي فعالية "يوم المهارات" بالتعاون مع مركز "سكيل لاب" الذي تديره باقة من الكفاءات الإمارتية الشابة. واشتملت الفعالية التي شارك فيها 55 موظفاً شاباً من الهيئة، على ورش عمل فنية لتطوير مهارات شباب الهيئة في عدة مجالات.

وقالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب الهيئة: "ندعم جهود الإدارة العليا في الهيئة لتعزيز بيئة العمل الإيجابية المحفزة على إطلاق مهارات الشباب وقدراتهم الإبداعية، وإتاحة فرص أوسع أمامهم للابتكار والتميّز واكتساب خبرات جديدة تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم ودعم مشاريعهم، وتنمية مواهبهم. ونلتزم بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والعالمية لتوطيد دعائم الهوية الوطنية وأواصر العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، ليكون الشباب ركيزة رئيسية لمواصلة مسيرة تميز وريادة الهيئة العالمية على كافة الأصعدة. وتستند استراتيجية مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي على خمسة محاور رئيسة: القيم والهوية الوطنية؛ والاستدامة؛ والتعليم المستمر؛ والتطوير المهني؛ ومسرعات المستقبل والابتكار."

من جانبها، قالت فاطمة حسن محمد أهلي، مهندس أول في إدارة دراسة الشبكة في الهيئة: "نقدّر جهود الهيئة ومجلس شباب الهيئة المتواصلة لتشجيع الشباب ومساعدتهم على استكشاف مواهبهم، إضافة إلى تسليط الضوء على الموظفين الشباب ممن يشاركون التجارب والخبرات التي تميزهم وتظهر تفوقهم. وأسعدتني المشاركة في ورشة العمل وأدعو الشباب إلى اختبار تجارب جديدة تساعدهم على اكتشاف مكامن الشغف في داخلهم."

وقالت علياء محمد المهيري، مسؤول أول في إدارة الحسابات في الهيئة: "لطالما أتاحت لنا الهيئة مجالات جديدة لتوسيع معارفنا وخبراتنا، ودعم آفاق النمو والتطور من خلال تنظيمها لفعاليات مفيدة ومثمرة. وأتطلع قدماً لتطبيق ما تعلمته خلال ورش العمل سواء في المنزل أو في مكان عملي."

بدوره، قال سلطان بدر حسين عبدالله البحري، مهندس في إدارة فحص شبكة التوزيع في الهيئة: "تمتاز الفعاليات التي ينظمها مجلس شباب الهيئة بتغطيتها لمجالات جديدة ومتنوعة في كل مرة، وإكسابنا مهارات إضافية يمكننا استثمارها على الصعيدين الشخصي والمهني."

#بياناتحكومية

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