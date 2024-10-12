أبوظبي : تشارك حكومة أبوظبي تحت شعار “نحو حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي” في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024، الذي يقام في الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي

ويشهد العام الحالي المشاركة الثالثة عشرة لحكومة أبوظبي، ما يعكس التزام الإمارة بالحوكمة الرقمية، وتبنّي حلول الجيل المقبل من الحلول الرقمية ودعم الابتكار.

وتتولّى دائرة التمكين الحكومي مهمة تنسيق مشاركة حكومة أبوظبي في المعرض، بين أكثر من 30 مؤسَّسة حكومية وأكاديمية، لتقديم تجربة موحَّدة لزوّار جناح الحكومة في المعرض.

وتستعرض مشاركة حكومة أبوظبي التقدُّم الذي حقَّقته الإمارة في اعتماد الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمعتمدة على البيانات التي تُطوِّر تجربة المتعاملين، وتؤسِّس لحكومة جاهزة للمستقبل.

وينقسم الجناح إلى خمس مناطق رئيسية، هي الخدمات وتجربة المتعامل، ورؤى البيانات، والتكنولوجيا المبتكرة، والتكنولوجيا المستدامة، والأمن السيبراني والثقة الرقمية. وتكشف حكومة أبوظبي، خلال مشاركتها في المعرض، عن أحدث خدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى برامج تجربة المتعاملين، وتعمل على عقد شراكات تحفِّز الابتكار والكفاءة والتميُّز في الجهات الحكومية في الإمارة.

وقال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي.. “ نعمل من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، على تسريع التحوُّل الرقمي نحو مستقبل مدعوم بالتكنولوجيا، وفق رؤية القيادة الرشيدة للإمارة، ما يسهم في بناء حكومة جاهزة للمستقبل قائمة على الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف معاليه “ عبر الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى المعنية بالبيانات، نستطيع توفير خدمات أذكى وأسهل لتعزيز رفاهية وتجارب المواطنين والمقيمين وتجسِّد مشاركتنا في معرض جيتكس 2024 رؤيتنا الطموحة لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي الريادية في الحوكمة الرقمية، وتجربة المتعاملين من أجل ضمان كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية، ومواكبتها للاحتياجات المتغيّرة للمجتمع”.

ويتضمَّن جناح حكومة أبوظبي في المعرض أكثر من 80 مشروعاً مبتكراً، ويشهد إطلاق عدد من المشاريع، تشمل تطبيقاً صحياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، ونسخة جديدة من تطبيق “تم” توفِّر تجربة مخصَّصة للمتعاملين، وغيرهما من المشاريع والحلول الرقمية المبتكرة.

وقال سعادة الدكتور محمد العسكر، مدير عام “تم” في دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي.. “ نتطلَّع إلى الإعلان عن النسخة المتقدِّمة من منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة “تم”، التي تعدُّ نموذجاً فريداً ورائداً يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها جهات حكومية عديدة في إمارة أبوظبي، ما يمكِّننا من إرساء معايير جديدة لتميُّز الخدمات والكفاءة وتجربة المتعاملين، عبر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى”.

وأضاف سعادته “ يعدُّ إطلاق هذه النسخة الجديدة من ”تم" تجسيداً لجهودنا في دعم الابتكار وتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويؤكِّد سعينا المستمر لصياغة تصوُّر جديد للخدمات الحكومية من أجل استمرار ريادة إمارة أبوظبي وفق رؤيتها الاستراتيجية".

وستعمل دائرة التمكين الحكومي والجهات الحكومية المشاركة في المعرض على تعزيز علاقاتها مع شركات عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، إضافة إلى المشاركة في حوارات بشأن مستقبل آليات الحوكمة والأمن السيبراني وتجربة المتعاملين، وستَعقِد عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية الداعمة للمنظومة الرقمية في إمارة أبوظبي.

وقال سعادة سعيد الملا، المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين في دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي.. “ تعمل حكومة أبوظبي على تقديم نموذج مستقبلي وفريد لتجربة المتعاملين، في ظل التزامها بتبنّي التقنيات المتقدِّمة والحلول الرقمية، وخلال مشاركتنا في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024 سنلقي الضوء على برامج جديدة لتجربة المتعاملين، من شأنها أن تعزِّز التفاعل بين الحكومة وأفراد المجتمع، انسجاماً مع حرصنا الدائم على ضمان تجربة سريعة وسَلِسَة ومخصَّصة وعالية الكفاءة تعزِّز من جودة حياة المجتمع في إمارة أبوظبي”.

وباستمرار مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الريادة في مجال الحوكمة الرقمية، تعكس مشاركة حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024، التزام الإمارة بالتقدُّم في هذا المجال، واستكمال إنجازاتها وابتكاراتها استعداداً للمستقبل.

ومن خلال استمرار دائرة التمكين الحكومي في دعم ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتوسيع تعاونها مع مختلف المؤسسات، تتمكَّن حكومة أبوظبي من الإسهام في صنع مستقبل رقمي متكامل للمواطنين والمقيمين، وتعزيز مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً للتميُّز الرقمي.

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#بياناتحكومية

نبذة عن دائرة التمكين الحكومي

تعمل دائرة التمكين الحكومي على تمكين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بما يساهم في إطلاق إمكاناتها الكاملة وتشكيل حكومة المستقبل، وتوفر خدمات حكومية متقدمة ومتطورة تضمن تجربة متعاملين بلا جهد، وتصيغ السياسات والأطر التشغيلية والتنظيمية وتضعها، لتمكين حكومة ديناميكية مرنة مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، لتقديم الدعم للجهات الحكومية وأفراد المجتمع بشكل أكثر فعالية وكفاءة من خلال تقديم خدمات نوعية مخصصة، ضمن نهج موحد يركز على خدمة وسعادة المتعاملين.

تأسست دائرة التمكين الحكومي في العام 2023، حيث جمعت العديد من الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة ومن بينها؛ دائرة الإسناد الحكومي، وهيئة أبوظبي الرقمية، وهيئة الموارد البشرية، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، ، ومنظومة خدمات أبوظبي الحكومية "تم"، و"مواهب"، ومركز الإحصاء – أبوظبي كمؤسسة تابعة لها، وتقود دائرة التمكين الحكومي التحول الرقمي لحكومة أبوظبي.