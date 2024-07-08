دبي: حققت بورصة دبي للطاقة، البورصة الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، نمواً ملحوظاً في عمليات التسليم الفعلي وحجم التداول لشهر التسليم وإجمالي حجم التداول خلال الستة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من العام السابق.

وارتفع حجم تداول العقود الآجلة في بورصة دبي للطاقة لشهر التسليم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 31% ليصل إلى 505 ملايين برميل مقارنة بـ 385 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2023. كما وارتفع حجم التسليم الفعلي في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 9% ليصل إلى 113 مليون برميل، مقارنة بـ 104 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2023. كما شهد إجمالي حجم التداول نمواً كبيراً بنسبة 21% ليصل إلى 680 مليون برميل مقارنة بـ 562 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2023.

ورسّخ هذا الأداء المتميز خلال النصف الأول من عام 2024 مكانة بورصة دبي للطاقة عالمياً في مجال تداول عقود الطاقة في الأسواق التي تقع في آسيا. ويساهم العقد الآجل لخام عمان بتسعير أكثر من 36% من إجمالي خام الشرق الأوسط المصدر إلى الأسواق الآسيوية مقارنة بنسبة 8% في عام 2007.

وتعليقا على هذا النمو المتميز، صرح المدير العام لبورصة دبي للطاقة، رائد بن خليفة السلامي: قائلاً: "لقد حققنا نتائج استثنائية خلال النصف الأول من عام 2024، وهذا يؤكد على التزامنا الراسخ بالشفافية وتركيزنا على خدمة العملاء، ممّا عزز من القيمة الإجمالية لحصتنا السوقية. نحن متفائلون ونسعى لمواصلة العمل بهذا الزخم من أجل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تعكس نجاح هذه البورصة في توفير مؤشر تسعير شفاف للنفط الخام في المنطقة. وبينما نسعى جاهدين لتحقيق التميز والاستمرار في تقديم قيمة مضافة لمنتجي النفط الخام والمستهلكين، نظل ثابتين في التزامنا بتزويد المتداولين بالأدوات والفرص اللازمة التي تمكنهم من التحوط وحماية استثماراتهم في أسواق النفط العالمية."

وتؤكد بورصة دبي للطاقة التزامها بالحفاظ على هذا الأداء لبقية العام عبر العمل على توفير الحلول والتزامها بالشفافية المطلقة ومتابعة التطور الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية.

نبذة عن بورصة دبي التجارية المحدودة:

بورصة دبي التجارية المحدودة هي بورصة السلع الرائدة في مجال تداول عقود الطاقة في الأسواق التي تقع شرق السويس ويعتبر عقدها الرئيسي وهو العقد الآجل لخام عمان ثالث مؤشر لأسعار النفط في العالم. ومنذ تأسيسها في شهر يونيو 2007م، شهدت البورصة تداول ما مجموعه 20 مليار برميل من النفط الخام العماني، كما تم تسليم 3 مليارات برميل عبر آلية التسليم الفعلي المعتمدة من قبل بورصة دبي التجارية المحدودة خلال نفس الفترة.

وتمثل شركة دي إم إي القابضة المحدودة مشروعاً مشتركاً بين دبي القابضة وجهاز الاستثمار العماني ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية. واكتسبت البورصة مكانة مميزة في أسواق تداول الطاقة على المستوى العالمي، حيث تستثمر العديد من المؤسسات المالية العالمية وشركات تداول الطاقة مثل جولدمان ساكس، وجي بي مورجان، ومورجان ستانلي، وشِل، وفيتول، وكونكورد إنيرجي، أسهماً خاصة في شركة دي إم إي القابضة المحدودة.

يتواجد مقر بورصة دبي التجارية المحدودة في مركز دبي المالي العالمي. وتتم مقاصة جميع الصفقات المنفذة في بورصة دبي التجارية وضمانها بواسطة مركز المقاصة التابع لبورصة شيكاغو التجارية (CME Clearing). تخضع بورصة شيكاغو التجارية لتنظيم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية، كما أنها هيئة معترف بها من قبل سـلـطـة دبـي لـلـخـدمـات الـمـالـيـة.

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