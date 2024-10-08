الهاجري: "إن خدماتنا لا تقتصر على تلبية احتياجات أصحاب الهمم فحسب، بل تشكل نموذجاً يُحتذى به للمدن الأخرى التي تطمح إلى بناء مجتمعات متكاملة."

تستعرض بلدية دبي خدمات وحلولاً مبتكرة في المرافق العامة والشواطئ والمباني والمنشآت البلدية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الهمم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : تشارك بلدية دبي في النسخة السادسة من "إكسبو أصحاب الهمم 2024" الذي ينعقد خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. ويشكل هذا الحدث الذي يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط الذي يُعنى بتوفير الحلول الخاصة بأصحاب الهمم، منصة مثالية لبلدية دبي لاستعراض جهودها المتواصلة من أجل تعزيز خدماتها المتكاملة والمبتكرة فيما يتعلق بالتسهيلات المتعلقة بهم في الأماكن العامة.

أولت بلدية دبي منذ نشأتها، الأولوية القصوى من أجل توفير خدمات عالمية المستوى لأصحاب الهمم وضمان حصول كل أفراد المجتمع على فرص متساوية للنجاح في مدينة تلبّي احتياجات الجميع. ومن هذا المنطلق، فإن بلدية دبي سوف تلقي الضوء في "إكسبو أصحاب الهمم" على مجموعة واسعة من الخدمات والحلول المتطورة، بالإضافة إلى تأكيد ريادتها في مجال التصميم الحضري والبنية التحتية، وهو ما يتماشى مع أهداف هذا الحدث الرامية إلى تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم في جميع أنحاء المنطقة.

وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن مشاركة البلدية في "إكسبو أصحاب الهمم" تعكس جهودها الهادفة لبناء مدينة توفر احتياجات الجميع . وقال الهاجري: "نحن فخورون بمواصلة تقاليدنا المتمثّلة في المشاركة في هذا الحدث المهم، وهو ما يؤكد التزام بلدية دبي الراسخ في تهيئة مدينة أكثر شمولاً وإتاحة للجميع. ومن هذا المنطلق، فإن خدماتنا لا تقتصر على تلبية احتياجات أصحاب الهمم فحسب، بل أيضاً تشكل نموذجاً يُحتذى به للمدن الأخرى التي تطمح إلى بناء مجتمعات متكاملة. ونحن في بلدية دبي، لدينا اعتقاد راسخ بأن كل شخص يجب أن تُتاح له الفرصة للاستمتاع والنجاح والتطور في ربوع مدينتنا الجميلة".

حلول مصممة لتلبية احتياجات أصحاب الهمم

تواصل بلدية دبي تأهيل الحدائق العامة لملائمة أصحاب الهمم حسب كود دبي للبناء والقوائم التدقيقية الخاصة بفريق وصول من بلدية دبي، في حين توفر خدمة الكراسي المتحركة مجاناً من أجل ضمان تنقل أصحاب الهمم في الأماكن العامة، مع الأخذ في الاعتبار أن المناطق المخصصة للعب الأطفال هي مؤهلة بدورها لخدمة أصحاب الهمم. وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر أيضاً مقاعد ثابتة تتيح لأصحاب الهمم الجلوس بشكل مريح إلى جانب العائلة والأصدقاء، وهو ما يعزز شعورهم بالاندماج مع الأفراد.

كما ووفرت البلدية خرائط لمسية (بطريقة برايل) عند مداخل الحدائق للمساعدة في توجيه ضعاف البصر، وهو ما يسمح لهم باستكشافها والتنقل فيها بشكل مستقل. وتوفر هذه الخرائط معلومات عن طريق اللمس لمساعدة الأشخاص المعنيين على فهم المخطط التصميمي للمرافق والاستمتاع بها بكل سهولة.

من جهة أخرى، تمّ تركيب أنظمة التوجيه الذكية في "برواز دبي" ومرافق أخرى تابعة للبلدية، لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية. وتوفر هذه الأنظمة المساعدة في التجول في الوقت الحقيقي وقدرات التتبع، وهو ما يعزز السلامة وسهولة الوصول بشكل كبير داخل هذه المباني المميزة. وتم اعتماد نظام إخلاء في حالات الطوارئ متقدم مصمم خصيصاً لأصحاب الهمم في حديقة الممزر. ويغطي هذا النظام كل من الإعاقات البصرية والسمعية، وهو ما يضمن أن يتمكن جميع الزوار من الإخلاء بأمان في حالات الطوارئ.

وواصلت البلدية تألقها في تركيب أطول درابزين مكتوب بطريقة برايل بالعالم في "برواز دبي"، وهو رقم قياسي معترف به من موسوعة غينيس للأرقام القياسية. ويتضمن هذا الدرابزين، المثبت على سلالم الطوارئ، طريقة برايل بخمس لغات دولية، وهو ما يوفر إرشادات بالغة الأهمية في حالات الطوارئ.

تجربة آمنة وممتعة

جهزت بلدية دبي منصة بحرية مع مسارات للوصول للشواطئ بطول 73 متراً مخصصة لأصحاب الهمم في شاطئ الجميرا 2. وتتميز هذه المنصة بتوفير مسارات سباحة مخصصة ومزايا عديدة لضمان خوض تجربة آمنة وممتعة، وهو ما يضع معايير جديدة لإمكانية الوصول إلى الشاطئ. كما وفرت البلدية بالإضافة إلى المنصة البحرية مناطق مخصصة للاستحمام ومرافق لتبديل الملابس مصممة لخدمة أصحاب الهمم، وهو ما يضمن لهم الراحة والخصوصية أثناء الاستمتاع بتمضية الوقت على الشاطئ. كما وتمّ تجهيز شاطئ الممزر بكراسي سباحة خاصة تمكن أصحاب الهمم من الوصول إلى البحر بأمان والاستمتاع بالمياه. ويتم توفير خدمات هذه الكراسي مجاناً، وهو ما يضمن عدم استبعاد أي شخص من خوض تجارب السباحة في المدينة.

كما وحرصت البلدية أيضاً على توفير مسارات تسهل الوصول إلى المناطق الشاطئية، بالإضافة إلى أسرّة شاطئ مصممة خصيصاً لأصحاب الهمم، وهو ما يسمح بخوض تجربة شاطئية مريحة وشاملة.

دليل شامل لخدمة جميع أفراد المجتمع

أعدت بلدية دبي دليلاً شاملاً يوضح آلية الوصول إلى أهم مرفق يتم استخدامه بشكل يومي من قبل فئة أصحاب الهمم وكبار المواطنين، ويوفر مرجع لتصميم وتأهيل هذه المساكن على الصعيد العملي. ويحتوي الدليل الإرشادي على شرح توضيحي للعناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار وطريقة تصميمها لتخدم جميع فئات المجتمع وتمكن الملاك من الحركة واستخدام مرافق المنزل بسهولة.

بروتوكولات إخلاء سهلة في حالات الطوارئ

وقامت بلدية دبي بتهيئة مباني الدائرة ومرافقها لضمان سهولة وصول أصحاب الهمم إليها والاستفادة منها، كما شاركت في بروتوكولات الإخلاء في حالات الطوارئ وفي تدريب الموظفين لمساعدتهم باحترافية وعناية مع الوحدات التنظيمية المعنية في البلدية. بالإضافة إلى ذلك، طورت الدائرة استراتيجية شاملة لتوفير الخدمات الأساسية وأدوات الاتصال والمعلومات، بما يتماشى مع رؤية البلدية في دعم وتمكين أصحاب الهمم.

كما تعمل البلدية على ترسيخ ريادتها في إعادة تأهيل المباني العامة، وضمان الامتثال لـ “كود دبي للبناء" وقوائم التحقق الخاصة بـ "لجنة وصول". وتشمل التعديلات تركيب درابزين بطريقة برايل، وأنظمة التوجيه اللمسية، وبروتوكولات إخلاء مصممة خصيصاً لأصحاب الهمم.

تؤكد مشاركة بلدية دبي في "إكسبو أصحاب الهمم" على ريادتها في هذه المبادرات. ومع ما يقرب من 30 خدمة مصممة خصيصاً لأصحاب الهمم و88 شخصاً من أصحاب الهمم يعملون ضمن صفوفها، فإن بلدية دبي ترسّخ التزامها بوضع معايير جديدة في الشمولية وسهولة التنقل. وتتماشى هذه الجهود مع رؤية المدينة الأوسع نطاقاً لتكون نموذجاً عالمياً للاستدامة والابتكار والتكامل، وتوفر لجميع السكان والزوار بيئة معيشية عالمية المستوى.

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