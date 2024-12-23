الدراسة الوطنية الشاملة ستشكل الركيزة الأساسية لتطوير سياسات الرعاية الصحية القائمة على الأدلة وتعزيز مبادرات الصحة العامة في جميع أنحاء الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - اختارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شركة "بوم هيلث" ومختبر سانيميد الدولي لتنفيذ المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وستُشكل هذه الدراسة الوطنية الشاملة الركيزة الأساسية لتطوير سياسات الرعاية الصحية القائمة على الأدلة وتعزيز مبادرات الصحة العامة في جميع أنحاء الدولة.

تجمع هذه الشراكة بين القدرات المبتكرة لمنصة "بوم هيلث" في تكنولوجيا الرعاية الصحية وخبرات التشخيص المتقدمة لمختبر سانيميد الدولي، وذلك لتقديم رؤى جديدة عن الوضع الصحي والتغذوي لدى سكان دولة الإمارات. وتساهم هذه المبادرة القائمة على البيانات في تمكين وزارة الصحة ووقاية المجتمع من تطوير إجراءات متخصصة لمعالجة التحديات الصحية الفريدة التي تواجه سكان الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال محمد سالم المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة "بوم هيلث": "تمثل شراكتنا مع مختبر سانيميد الدولي في مبادرة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، خطوة مهمة في مساعينا المستمرة لتحسين نتائج الرعاية الصحية في جميع أنحاء دولة الإمارات. ونحن واثقون بأن التزامنا بالتميز التشغيلي وتقديم حلول رعاية مخصصة سيضمن نجاح المسح، وتوفير البيانات الضرورية لتطوير سياسات صحية أكثر فعالية وتركيزاً على احتياجات المرضى".

وفي إطار حديثها عن أهمية هذه المبادرة، قالت الدكتورة ميرا جاياكومار، الرئيس الطبي التنفيذي لدى مختبر سانيميد الدولي: "تُمثل هذه الشراكة فرصة فريدة لكل من مختبر سانيميد الدولي و’بوم هيلث‘ لممارسة دور فاعل في تعزيز مستويات الصحة العامة في جميع أنحاء دولة الإمارات. إذ ستساعد البيانات التي نجمعها من هذا المسح الوطني على تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز مستوى الصحة المجتمعية في الدولة".

تهدف مبادرة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 إلى إرساء معايير شاملة للصحة والتغذية في دولة الإمارات، واستكشاف التحديات والفرص الجديدة في مجال الصحة العامة. وتساهم هذه البيانات الحيوية في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لدعم برامج الرعاية الصحية، وتزويد صناع القرار بالمعلومات اللازمة لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة، مما يؤدي بالتالي إلى تطوير استراتيجيات الرعاية الصحية الوقائية في جميع أنحاء الدولة.

وستلعب نتائج المسح دوراً محورياً في تعزيز منظومة الرعاية الصحية بشكل عام؛ حيث يمكن لمقدمي خدمات الرعاية الصحية استخدام هذه البيانات لتطوير بروتوكولاتٍ أفضل لرعاية المرضى، بينما يستفيد صناع السياسات من هذه الرؤى لتطوير برامج الصحة العامة. علاوة على ذلك، تساعد هذه البيانات المهمة المؤسسات البحثية على تطوير الدراسات الطبية، وهذا بدوره يمكّن الجهات الحكومية من تخصيص موارد الرعاية الصحية على نحو أكثر فعالية وفقاً للاحتياجات التي تم تحديدها.

المشاركة العامة: دعوة للعمل

يرتكز نجاح هذه المبادرة على تفاعل المجتمع ومشاركته الفعّالة. ولهذا فإن جميع سكان دولة الإمارات مدعوون للمشاركة في هذه المبادرة الوطنية التي تُساهم في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في الدولة.

واختتم المزروعي: "لكل صوت أهميته في الارتقاء بواقع الرعاية الصحية في الإمارات. ومن خلال المشاركة في هذا المسح، ستتاح الفرصة أمام سكان الدولة للتأثير بشكل مباشر على مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات".

نبذة عن بوم هيلث

بوم هيلث هي منصة متخصصة في العافية والرعاية الصحية تركز على المريض في المقام الأول، وتعتبر شريكاً موثوقاً للأعمال والحكومات. كما توفر المنصة للأفراد والعائلات تطبيقاً إلكترونياً سهل الاستخدام يتيح لهم الوصول إلى حلول الرعاية الصحية من المنزل، مما يضمن حصول أحبائهم على رعاية شخصية وعالية الجودة من مقدمي خدمة موثوقين. كما تعمل بوم هيلث كحلقة وصل أساسية للأعمال والحكومات، حيث تقدم حلولاً صحية متكاملة تعزز من جودة الخدمة، وتبسط إدارة الرعاية الصحية، وتساهم في تحسين نتائج المرضى عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن مختبر سانيميد الدولي

يعد مختبر سانيميد الدولي منشأة تابعة لـ "سيريوس هولدينغ" وتحت مظلة الشركة العالمية القابضة (IHC)، هو مختبر طبي يقدم خدمات فحوصات متطورة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية. يوفر مختبر سانيميد الدولي خدمات تشخيصية عالية الجودة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو شريك رئيسي للعديد من المشاريع والمبادرات الحكومية المختصة بالفحوصات الطبية، وذلك بالاستفادة من أحدث التقنيات والأدوات في مجال الفحوصات السريرية.

-انتهى-

#بياناتحكومية