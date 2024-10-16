أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت دائرة البلديات والنقل مذكرات تفاهم استراتيجية مع كل من شركة "لوكاي"، وشركة "سيمنز أدفانتا"، وشركة "كور 42"، وشركة "بريسايت" لتقنيات الذكاء الاصطناعي، في معرض جيتكس العالمي 2024، مما يعكس جهود الدائرة المستمرة لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية في أبوظبي.

وشهد توقيع الاتفاقيات معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، بصحبة عدد من كبار المسؤولين في الدائرة والممثلين عن الجهات والشركات الأطراف.

وفي إطار تعليقه على هذه الاتفاقيات، قال الدكتور سيف الناصري، دائرة البلديات والنقل : "يشكل تعاوننا مع هذه الشركات الرائدة، إضافة هامة إلى إنجازاتنا نسعى من خلالها إلى زيادة الكفاءة والاستدامة في البنية التحتية، والاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدمة لتحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاهية للجميع في أبوظبي، كما نثق في حجم التأثير الذي تصنعه مثل هذه الشراكات الاستراتيجية في القطاعات الرئيسية لتعزيز جهودنا في الحفاظ على المكانة الرائدة للإمارة".

ويهدف التعاون مع شركتي "لوكاي" و" كور 42" إلى الاستفادة من الحلول المتخصصة لرفع مستوى الابتكار التكنولوجي في مجالات المدن الذكية والبيانات والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى دعم رحلة التحول السحابي، من خلال تنفيذ مبادرات استراتيجية وتطبيق نماذج تعرض فوائد للمشاريع التطويرية التي تنفذها الدائرة.

وتعمل شركة "سيمنز أدفانتا" بموجب هذا التعاون، على توسيع الكفاءة التشغيلية للدائرة وتقليل استهلاك الطاقة من خلال توفير حلول شاملة تدمج أحدث التقنيات ضمن برنامج المدن الذكية والإدراكية، مما يمكن الدائرة من تطوير مدن جاهزة للمستقبل.

وتدعم الاتفاقية مع شركة "بريسايت" لتقنيات الذكاء الاصطناعي، جهود مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل، في مجالات البحث والتطوير وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في قطاع التنقل، ويشمل ذلك زيادة كفاءة النقل وسلامته من خلال توفير حلول إدارة المرور، وأنظمة برمجية متكاملة لإدارة الأساطيل المؤسسية، وإدارة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ونظام الذكاء الاصطناعي للنقل التجاري، وحلول سلامة النقل. كما تعمل على تسهيل نقل المعرفة وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي مع اقتراح مبادرات تجريبية توفر إمكانية التوسع في قطاع التنقل.

تعزز هذه الاتفاقيات الاستراتيجية التزام دائرة البلديات والنقل بدفع عجلة الابتكار والاستدامة في جميع أنحاء الإمارة، وتدعم رحلة التنمية العمرانية الأكثر ذكاءً واستعداداً للمستقبل.

نبذة عن دائرة البلديات والنقل:

تم تأسيس دائرة البلديات والنقل في العام 2019، من خلال دمج دائرة التخطيط العمراني والبلديات مع دائرة النقل.

وتتمثل أهداف الدائرة في إنشاء وتطوير الخدمات وتقدميها للمجتمع ليتمكن من بلوغ إمكانياته الكاملة للمشاركة في بناء المستقبل. إضافة إلى دعم مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل والسياحة. وتستنير الدائرة في كافة عملياتها بقيم ومبادئ الحكومة الرشيدة التي من شأنها تحقيق طموح أبوظبي في دعم مقومات النمو العمراني والنقل المتطور الرامية إلى تعزيز الازدهار الاقتصادي ومعدلات الاستثمارات التحوّلية في جميع أنحاء الإمارة.

وتكرس دائرة البلديات والنقل جميع جهودها لتلبية احتياجات المجتمع المختلفة وتحقيق الرفاهية لكافة أفراده وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير قطاع النقل من توسيع طرقات إلى إنشاء مسارات للدراجات الهوائية إضافة إلى دعم المرافق العامة من حدائق ومدارس وأماكن عامة ودور عبادة وما إلى ذلك.

وتعتمد الدائرة في تحقيق تطلعاتها على تقديم خدمات تتميز بكفاءة تشغيلية عالية على مستوى البلديات الثلاثة المتمثلة في بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية منطقة الظفرة، بالإضافة إلى الإشراف على سير العمليات التطويرية القائمة في شبكات النقل البري والبحري والجوي.

كما تعمل الدائرة على إنشاء مدن ذكية على مستوى الإمارة، تكون قادرة على التكيف مع المتغيرات المستمرة وذلك لضمان استدامة الازدهار للأجيال القادمة.

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