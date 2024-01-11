سندات بقيمة 800 مليون دولار أمريكي بأجل خمس سنوات وبسعر 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية (عائد إجمالي بنسبة 4.779%)

أول إصدار للصكوك على مستوى العالم في عام 2024 وأول طرح في المنطقة لهذا العام

أبوظبي: نجح بنك أبوظبي الأول في إصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار أمريكي بأجل خمس سنوات، وبسعر 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، وبعائد إجمالي بلغ 4.779%

ويمثل هذا الإصدار أول إصدار للصكوك على مستوى العالم في عام 2024، وأول طرح من مؤسسة مالية في المنطقة لهذا العام. وتم تحديد هامش التسعير النهائي للصكوك عند 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، وهو أحد أقل هوامش تسعير بنك أبوظبي الأول على أي صفقة عامة مقومة بالدولار الأمريكي، مما يدل على ثقة المستثمرين في جودة السجل الائتماني للبنك.

وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التخصيص للمستثمرين الإسلاميين 76%. كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 38% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين العالميين، بما في ذلك مديرو الصناديق الدولية ومصارف التنمية والبنوك. وقد بلغت الزيادة في طلبات الاكتتاب 1.9 أضعاف المبلغ الأولي المستهدف، مما أدى إلى نجاح البنك بتسعير الصكوك على هامش يقل عن سعر التداول في السوق.

وتعليقاً على ذلك، قالت رولا القاضي، أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول: "يسرنا أن نشهد النجاح الذي حققه إصدار الصكوك، الذي يعتبر الأول لعام 2024 ويمثل خطوة هامة بالنسبة لبنك أبوظبي الأول. ويعكس أكبر إصداراتنا للصكوك منذ أربع سنوات وتحقيق أقل هامش لطرح عام بأجل خمس سنوات خلال العامين الماضيين مدى ثقة المستثمرين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالسجل الائتماني لبنك أبوظبي الأول. وبهذه المناسبة، نود أن نشكر المستثمرين على ثقتهم الكبيرة بنا".

ويعكس إصدار الصكوك مكانة البنك كمزود رائد للخدمات المالية الإسلامية، وكشريك موثوق للمستثمرين حول العالم.

يشار إلى أن بنك أبوظبي الأول هو مدير رئيسي مشارك في إصدار هذه الصكوك.

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول

يتمتع بنك أبوظبي الأول بحضور استراتيجي قوي في 20 سوقاً حول العالم، ويتخذ من أبوظبي مقراً له، ويمثل بوابة للتجارة وأنشطة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي موجودات البنك 1.2 ترليون درهم إماراتي (323 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية سبتمبر 2023، وهو من بين أكبر 50 بنكاً في العالم من حيث رأس المال السوقي، وأحد أكبر المجموعات المصرفية في العالم. ويقدم البنك خدماته إلى العملاء من المؤسسات والأفراد ضمن أربعة قطاعات أعمال رئيسية: الخدمات المصرفية للاستثمار، الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية والدولية، الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة الدولية. يذكر أن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويتمتع بتصنيف Aa3 و AA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، مع نظرة مستقرة. وفي مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حصل البنك على تصنيف A من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، كما تم تصنيف بنك أبوظبي الأول بين أفضل 10% من البنوك العالمية وفقاً لمؤشر Refinitiv، ويعتبر الأفضل في مجال الاستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وهو الشريك الاستراتيجي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

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