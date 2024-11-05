أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تستعرض إيطاليا خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2024 (أديبك)، المعرض الأكثر تأثيراً في مجال النفط والغاز في العالم، والذي سيقام في أبوظبي من 4 إلى 7 نوفمبر الجاري، خبرتها وابتكاراتها في قطاع الطاقة، من خلال مشاركة 126 شركة إيطالية؛ من ضمنها 28 شركة عارضة بدعم وكالة التجارة الإيطالية.

وتأتي المشاركة الرسمية للجناح الإيطالي في فعاليات النسخة الأربعين من المعرض؛ بتنظيم وكالة التجارة الإيطالية بالتعاون مع سفارة إيطاليا في دولة الإمارات، بهدف تعزيز الدور المحوري لإيطاليا في تشكيل مستقبل صناعة الطاقة العالمية، وتأكيداً على التزام إيطاليا بتعزيز التعاون التجاري والتكنولوجي المستمر مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

الريادة الإيطالية في قطاع تكنولوجيا الطاقة خلال "أديبك 2024"

وتستعرض الشركات الإيطالية خلال "أديبك 2024" أحدث التقنيات المصممة لمعالجة التحديات المتطورة في سوق الطاقة العالمية، وسيعرض الجناح الإيطالي عارضين رئيسيين في مختلف قطاعات الطاقة بما في ذلك الصمامات، المضخات، التوربينات، المحركات ومعدات الضغط. تعد هذه التقنيات ضرورية لتعزيز كفاءة واستدامة استخراج النفط وتكريره ونقله.

ويبرز الجناح الإيطالي دور التكنولوجيا الإيطالية ومساهمتها في تحقيق اقتصاد أكثر استدامةً ومستقبلاً آمناً بيئياً، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس للمناخ ومخرجات مؤتمر الأطراف COP28 (كوب 28) في دبي .

مستقبل التعاون بين إيطاليا والإمارات في مجال الطاقة

وتوفر مشاركة إيطاليا في "أديبك 2024" منصة قيمة لتعزيز الشراكات الواعدة مع الإمارات وغيرها من اللاعبين الرئيسيين في صناعة الطاقة. ومن المتوقع أن ينمو هذا التعاون بشكل أكبر، خاصة مع نمو الصادرات الإيطالية إلى الإمارات بنسبة 22% على أساس سنوي في عام 2024، حيث يستثمر كلا البلدين في التقنيات والمشاريع التي تعطي الأولوية للاستدامة والابتكار والكفاءة.

ويشكل هذا النمو المطرد دليلاً على الأهمية المتزايدة لإيطاليا في سوق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعاً بالطلب القوي على الحلول التي تحمل علامة "صنع في إيطاليا"، حيث تأتي حصة إيطاليا بنسبة 10% من واردات الإمارات من معدات النفط والغاز، مما يعزز مكانتها كمورد رئيسي لهذا القطاع.

ويتماشى الابتكار الإيطالي، خاصة في تقنيات خطوط الأنابيب والبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، بشكل مثالي مع أهداف البنية التحتية الطموحة للطاقة في دولة الإمارات، مما يعزز الشراكة بين البلدين في مجال الطاقة.

قال سعادة لورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الإمارات العربية المتحدة: "نحن فخورون بمشاركتنا بصفة دورية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول - أكبر حدث للطاقة في العالم - للترويج عن تطور صناعة الطاقة والنفط والغاز الوطنية، لقد عملت العديد من الشركات الإيطالية الرائدة لعقود من الزمن في قطاع الطاقة في الإمارات، وساهمت تلك الشركات في قصة نجاح وازدهار دولة الإمارات".

وبيـن سعادته، أن بلاده تشارك بالمعرض بـ 126 شركة إيطالية رائدة في هذا القطاع الحيوي، ويشارك 28 من أبرز تلك الشركات بدعم وكالة التجارة الإيطالية، لعرض التزام إيطاليا بأحدث التقنيات وحلول الطاقة المستدامة.

بدوره، أوضح فاليريو سولداني، المفوض التجاري لإيطاليا لدى الإمارات العربية المتحدة، أن بلاده تتمتع بتقليد عريق في تقديم أحدث التقنيات لصناعة النفط والغاز، مع مراعاة التركيز القوي على الحلول الصناعية القائمة على الابتكار والاستدامة، مشيراً إلى إن المشاركة الدورية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2024 تمثل شهادة على الالتزام المستمر بدعم احتياجات دولة الإمارات المتزايدة من الطاقة. كما أن حضور 28 شركة مبتكرة إلى نسخة هذا العام، يعكس ضمان سعي إيطاليا لتظل رائدة في حوار الطاقة العالمي.

من جهته، قال ماركو فيلا، رئيس شركة ANIMP، "إن قطاع الهندسة والمقاولات ومكونات المصانع الإيطالية، والتي تمثلها شركة ANIMP في معرض أديبك، تأتي بهدف استعراض الحلول الرائدة والعالمية في تصميم وبناء مشاريع الطاقة واسعة النطاق في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن الشركة لديها تاريخ طويل من الإنجازات المهمة. منها إدارة مكاتب الهندسة وإدارة المشاريع المحلية، بالإضافة إلى مرافق التصنيع والتجميع، لدعم المشاريع العديدة وتعظيم القيمة المحلية المضافة".

وقال جوليو لوتشي، نائب رئيس شركة ANIE، للشؤون الدولية والشركات الصغيرة والمتوسطة: "إن صناعات الهندسة الكهربائية والإلكترونية الإيطالية، والتي تمثلها شركة ANIE، تعتبر أحد الشركاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات وتساهم بشكل كبير في عمليات التحول المزدوجة، منوهاً إلى أن الجناح الإيطالي بمعرض أديبك 2024 منصة هامة لعرض ما يميز الصناعة الإيطالية والتزامها بمعالجة تحديات الطاقة العالمية التي تعيد تشكيل قطاع النفط والغاز".

فيما؛ أعرب بييترو ألميسي، رئيس ANIMA Confindustria بالنيابة: "عن فخره بالشراكة طويلة الأمد مع وكالة التجارة الإيطالية في تنظيم الجناح الإيطالي في "أديبك"، والذي يعد الحدث الرئيسي لسلسلة توريد النفط والغاز الإيطالية طوال السنوات السابقة، مؤكداً أن "أديبك" يشكل منصة عالمية للنفط والغاز والتحول في مجال الطاقة؛ بدءاً من فرص الهيدروجين، فضلاً عن استعراض الابتكارات والحلول التي تحمل علامة "صنع في إيطاليا" لمعالجة تحديات التحول في مجال الطاقة، متابعاً: "نحن هنا اليوم، كنا هنا بالأمس، وسنستمر في التواجد هنا غداً".

تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وإيطاليا

وتظل إيطاليا شريكاً ديناميكياً في رحلة الطاقة داخل دولة الإمارات، حيث تقدم حلولاً تدعم رؤية المنطقة لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة، ويُعد "أديبك 2024" بمثابة علامة فارقة في مسيرة التعاون الثنائي بين إيطاليا والإمارات، و استمرار قيادة البلدين للجهود المبذولة نحو مستقبل مستدام للطاقة.

نبذة عن وكالة التجارة الإيطالية ITA

إن وكالة التجارة الإيطالية ITA هي وكالة حكومية وظيفتها تعزيز حضور ودعم الشركات الإيطالية في إطار المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة الخارجية. تساعد وكالة التجارة الإيطالية على تطوير وتسهيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإيطالية مع الدول الأجنبية، مع التركيز على احتياجات الشركات الصغيرة، والمتوسطة، وجمعياتها، وشراكتها. تقوم ITA بدعم الشركات الإيطالية في عملية تدويلها، وتشجيع تسويق السلع والخدمات الإيطالية وكذلك ترويج المنتجات التي تحمل علامة "صنع في إيطاليا" في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تسهيل الاستثمارات الإيطالية الخارجية وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى إيطاليا. توفر الوكالة مجموعة واسعة من الخدمات والمعلومات والدعم والخدمات الاستشارية للشركات الإيطالية في الأسواق الأجنبية وذلك لتعزيز الصادرات والتعاون الاقتصادي في جميع القطاعات بهدف زيادة فعالية تواجدها في الأسواق الدولية. تعمل ITA بشكل وثيق مع جميع المناطق الإيطالية، وشبكة غرف التجارة الإيطالية، ومنظمات الأعمال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى. تتخذ وكالة التجارة الإيطالية من روما مقراً لها وهي تدير شبكة واسعة من مكاتب الترويج التجاري المعروفة باسم "مكاتب الترويج التجاري"، المرتبطة بالقنصليات والسفارات الإيطالية حول العالم.

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