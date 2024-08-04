مسقط: أعلن البنك الأهلي عن النتائج المالية غير المدققة للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2024م، حيث حقق البنك ربحًا صافيًا قدره 20.20 مليون ريال عماني، مقارنة بالربح الصافي البالغ 19.91 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2023م، بزيادة نسبتها 1.5%.

وخلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي سجل البنك الأهلي نموًا في إجمالي الأصول بنسبة 8.1% ليصل إلى 3.4 مليار ريال عماني. وزادت ودائع العملاء بنسبة 8.3% لتصل إلى 2.6 مليار ريال عماني، بينما نما حجم القروض والسلف والتمويل بنسبة 5.3% ليصل إلى 2.8 مليار ريال عماني، وارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 3.2% لتبلغ 50.63 مليون ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م.

وتعليقًا على النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري، قال سعيد بن عبد الله الحاتمي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "تعكس النتائج المالية التي حققها البنك الأهلي في النصف الأول من العام 2024م عن نهجه المتقدم واستراتيجيته الطموحة تجاه التحول الرقمي، كما تبرز جهوده الحثيثة وخبراته الواسعة وتميزه في القطاع المصرفي مدعومًا بمحفظته الشاملة من المنتجات والخدمات".

وأضاف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي:" تؤكد النتائج المالية للبنك في النصف الأول من العام الجاري، على أنه ماضٍ في مسيرة النمو المستمر لترسيخ مكانته الرائدة في القطاع المصرفي بسلطنة عُمان، وتظهر المؤشرات المالية كذلك حرص البنك الأهلي على الإيفاء بالتزاماته تجاه المساهمين، حيث نسعى في البنك لزيادة القيمة المضافة، والعمل بنزاهة لضمان رضا العملاء. وبفضل هذا النهج المتميز تمكّن البنك من إرساء تقاليد راسخة ووضع معايير جديدة للتميز والنجاح المستمر؛ وفي هذا الصدد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة تقديرًا لكفاءة عملنا وتميّزنا كمؤسسة مصرفية رائدة في سلطنة عُمان، واعترافًا بدوره كشريك في التميز".

وفي هذا الإطار؛ وتقديرًا لأدائه الايجابي ونهجه الإبداعي، تُوج البنك الأهلي بجائزة أفضل بنك للأعمال المصرفية للشركات ضمن حفل توزيع جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024م. كما حصد البنك ثلاث جوائز متميزة ضمن النسخة التاسعة من مؤتمر العصر الجديد للصيرفة لعام 2024م وهي: جائزة "التميز في الخدمات المصرفية الخاصة"، وجائزة "التميز في الخدمات المصرفية للشركات"، وجائزة "التميز في التحول الرقمي".

وأشار الحاتمي إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد إتمام البنك الأهلي بنجاح إصدار السندات الثانوية الدائمة الإضافية من الفئة الأولى لرأس المال بقيمة إجمالية 40 مليون ريال عُماني من خلال الاكتتاب الخاص، وقد حظي الاكتتاب بقبول واسع وإقبال كبير من المستثمرين المحليين والأجانب والهيئات الحكومية، الأمر الذي يؤكد على السمعة المتميزة لأدوات المالية للبنك الأهلي.

وأكد الحاتمي أن إنجازات البنك الأهلي خلال النصف الأول من العام الحالي تتضمن أبعادًا أخرى تتمثل في دعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية، وفي هذا السياق نستذكر مبادرة البنك الأهلي ممثلًا بفريق "الأهلي يهتم"، بتنظيم زيارة إلى دار الرعاية الاجتماعية بولاية الرستاق للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع كبار السن المقيمين في الدار، والتفاعل معهم من خلال أنشطة مختلفة، علاوة على تقديم المستلزمات الأساسية للدار وتوفير المعدات الطبية التي من شأنها تعزيز خدمات الدار والارتقاء بجودة حياة المقيمين به.

واختتم سعيد بن عبد الله الحاتمي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي تصريحه بالتأكيد على أن البنك ينتهج مسارًا واعدًا يكفل له البقاء في الطليعة ويمكّنه من تعزيز إسهامه في النمو الاجتماعي والاقتصادي لسلطنة عُمان.

-انتهى-

#بياناتحكومية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا