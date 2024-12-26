رأس الخيمة: اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) فعاليات سلسلة النمو لعام 2024 بنجاح، حيث شهد مركز كومباس للأعمال الحفل الختامي الذي جمع نخبة من قادة الأعمال والمشاركين في الفعاليات السابقة لمد جسور التواصل وفتح باب الحوار وتبادل الرؤى التي أثرت في مسارات الأعمال. وجاء الحفل تتويجاً لعام حافل بالأنشطة التي ركزت على تمكين روّاد الأعمال وتعزيز شبكاتهم المهنية، مما أسهم في تزويدهم بالمعرفة والاستراتيجيات الفعالة.

استضافت سلسلة النمو هذا العام عشر جلسات غنية بالمحتوى، بمشاركة نخبة من الخبراء البارزين من مختلف القطاعات مثل التمويل والتسويق والصحة والإعلام والقطاعات الحكومية وغيرها. واستقطبت السلسلة اهتمام أكثر من 1000 مشارك من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الباحثين عن فرص جديدة للتعلم والتواصل وتنمية أعمالهم.

وفي هذا الإطار، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تعكس سلسلة النمو من راكز التزامنا المستمر بتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من تحقيق نجاح مستدام. ركزت نسخة 2024 على تقديم استراتيجيات عملية ورؤى مبتكرة، إلى جانب بناء شبكات قوية تُسهم في دعم نمو الأعمال وتطويرها. كان من الملهم أن نرى الأثر الإيجابي للتعاون وتبادل المعرفة في تعزيز مجتمع الأعمال وترسيخ ثقافة النجاح."

تميز الحدث الختامي للسلسلة بمنصة استثنائية جمعت المشاركين لإعادة استكشاف أبرز الدروس المستفادة وتعزيز التواصل مع نظرائهم وتبادل أفكار ملهمة مع نخبة من المتحدثين البارزين. كما أتاح الحدث فرصة قيمة لاستعراض قصص النجاح والتحديات واستشراف آفاق وخطط الأعمال لعام 2025.

وأكد المشاركون على دور السلسلة في تطوير أعمالهم وصقل مهاراتهم، حيث قال شيجين عبد اللطيف، مؤسس كرافت سبوت ديزاينز: "كانت سلسلة النمو من راكز مصدر إلهام كبير بالنسبة لي. كل جلسة قدمت لي رؤى عملية وشبكات مهنية ساعدتني على بناء شراكات قيمة، ما كان له أثر إيجابي كبير على مسيرة عملي." ومن جهتها، قالت هانا جواو، مؤسسة ديجيتالي دريفن: "سلسلة النمو ليست مجرد فعالية، بل هي منصة تعزز الابتكار والتعاون. من خلال مشاركتي في عدة جلسات، استطعت توسيع شبكتي المهنية وبناء شراكات حقيقية أثرت إيجابياً على أعمالي." وأضاف محمد إسماعيل سيد، مؤسس راكفيستا: كانت السلسلة بمثابة جامعة لرواد الأعمال الشباب. استفدنا من خبرات المتحدثين ومن استراتيجيات قابلة للتطبيق ساعدتنا في تحقيق نمو ملموس في أعمالنا."

مع ختام نسخة 2024، تواصل راكز ترك بصمة قوية كمحفز رئيسي للابتكار وريادة الأعمال في المنطقة، مؤكدة على التزامها بدعم مجتمع الأعمال من خلال مبادرات ملهمة تفتح آفاقًا جديدة للنمو والازدهار.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 25 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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