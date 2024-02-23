دبي: حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على اعتماد دولي جديد في مجال الابتكار، وتسلمت شهادة "المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة – بمُستوى مُتقدم وفق تقييم "GInI" "جيني" الممنوحة من "معهد الابتكار العالمي" المُتخصص في التقييم الابتكاري للمؤسسات ومنح الشهادات المهنية والاعتمادات والعضويات بمجال الابتكار.

جاء ذلك تزامُناً مع مُشاركة الهيئة في فعاليات "شهر الإمارات للابتكار 2024" المتواصلة على مدار شهر فبراير الجاري.

وتؤكد شهادة "المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة" المُميزة في هذا مجال الابتكار المُعتمدة في الولايات المُتحدة الأمريكية، والمصممة خصيصاً للجهات الحكومية على المستوى المتقدم الذي حققته الهيئة الاتحادية للضرائب في النضج والقدرة على التقدم المستمر في مجالات الابتكار والتطوير.

وتسلَّم الشهادة الدولية سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب من السيد محمد شاهين المدير الإقليمي لمعهد الابتكار العالمي خلال حفل التكريم الذي أُقيم بهذه المُناسبة في مقر الهيئة بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة.

وأكد سعادة خالد البستاني أهمية حصول الهيئة على شهادة "المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة" من مؤسسة دولية مرموقة مثل "معهد الابتكار العالمي" مما يُشكل انجازاً نوعياً جديداً يُضاف إلى سجل إنجازاتها في مجالات الابتكار والجودة لتبنيها مفهوم الابتكار كأحد الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الضريبية في دولة الإمارات ورفع كفاءتها، والاستثمار في مواردها البشرية.

وأضاف سعادته: " يدفعنا هذا الإنجاز نحو بذل المزيد من الجهود ضمن خططنا التطويرية للارتقاء بالخدمات وتحقيق مكانة ريادية عالمياً في القطاع الضريبي بما يُساهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار".

وتأتي أهمية هذه الشهادة لكونها تُمنح استناداً لأُسس ترصد مسار إنجازات المؤسسات من خلال تعزيز مهارة الابتكار وتطوير إمكانيات الأفراد اعتماداً على تطبيق أساليب وأدوات متخصصة تتوافق مع أفضل المعايير في هذا المجال، ويعكس الحصول على الشهادة انتهاج الهيئة لأحدث الأساليب والاتجاهات والاستراتيجيات في قيادة الابتكار في القطاع المؤسسي.

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية للإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة.. بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.

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