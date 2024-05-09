إيرادات الهيئة في الربع الأول من 2024 بلغت 5.8 مليار درهم (بزيادة 6.7%)

أعلى نسبة أرباح في تاريخ الهيئة للربع الأول قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) بنسبة 9.0% إلى 2.6 مليار درهم

أعلى أرباح تشغيلية موحدة خلال الربع الأول بقيمة 995 مليون درهم (بزيادة 11.6%)

ارتفاع صافي التدفقات النقدية من عمليات الهيئة التشغيلية بقيمة 692 مليون درهم ليصل إلى 3.3 مليارات درهم (بزيادة 26.9%)

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 مايو 2024: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، اليوم نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2024، حيث سجلت إيرادات ربع سنوية بقيمة 5.8 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 2.6 مليار درهم، والأرباح التشغيلية 995 مليون درهم، وصافي الأرباح 651 مليون درهم.

تصريح

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نلتزم بالتميز والنمو المستدام مسترشدين برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وقد ساهم النمو المرتفع للطلب على الكهرباء بنسبة 6.4% وعلى المياه بنسبة 5.9% في تحقيق نتائج تشغيلية استثنائية في هذا الربع والذي انعكس بأعلى نسبة أرباح في تاريخ الهيئة للربع الأول قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) بنسبة 9.0% إلى 2.6 مليار درهم، وزيادة الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 11.6%. وسنواصل التركيز على هدفنا الاستراتيجي الأساسي المتمثل في تحقيق النمو المستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر وتحسين العائدات لجميع المعنيين."

وأضاف معالي الطاير: "تعد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذجاً عالمياً يحتذى به في قطاعات الطاقة والمياه وتبريد المناطق، حيث نوفر خدماتنا وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والجودة، كما ندعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة اقتصاد دبي خلال العقد المقبل. وتتكامل استراتيجياتنا، ومبادراتنا، والتزاماتنا الرأسمالية لتحقيق أهدافنا المتعلقة بتحول الطاقة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050."

استراتيجية الهيئة تحقق نتائج مالية قياسية

في الربع الأول من 2024، ارتفعت الإيرادات ربع السنوية الموحدة لهيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 6.7% إلى 5.8 مليار درهم، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) بنسبة 9.0% إلى 2.6 مليار درهم، في حين ارتفعت أرباح الهيئة التشغيلية بنسبة 11.6% إلى 995 مليون درهم. وارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية للهيئة بقيمة 692 مليون درهم لتصل إلى 3.3 مليارات درهم بزيادة قدرها 26.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يدل على الإمكانات القوية التي تتمتع بها الشركة لزيادة التدفقات النقدية عاماً بعد عام.

ملخص الأداء التشغيلي الربع سنوي:

ارتفع إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة إلى 10.3 تيراوات ساعة في الربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 9.7 تيراوات ساعة في الربع الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 6.2%. وقد أنتجت هيئة كهرباء ومياه دبي 1.46 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 19.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 14% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري. وتعمل الهيئة على زيادة نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة لتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد.

وقد شهد الطلب الذروي على الطاقة زيادة ملحوظة في الربع الأول من عام 2024 حيث بلغ 6.1 جيجاوات بزيادة قدرها 7.24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ المعدل الحراري الإجمالي (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) في الربع الأول من العام الجاري 8,822 وحدة حرارية بريطانية/كيلووات ساعة، ما يمثل تحسيناً بنسبة 5.26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس التزام الهيئة الثابت بالتميز التشغيلي.

وخلال الربع الأول من 2024، بلغ إجمالي حجم المياه المحلاة التي أنتجتها الهيئة 34 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 5.36% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الطلب الذروي اليومي على المياه المحلاة 401 مليون جالون بزيادة قدرها 5.04% مقارنة بالعام الماضي.

بنهاية الربع الأول من عام 2024 بلغ عدد إجمالي حسابات الهيئة 1,224,560 حساباً مقارنة مع 1,169,713 حساباً بنهاية الربع الأول من العام الماضي، بزيادة قدرها 4.7%.

بعض نتائج الربع الأول

تسير مشاريع الهيئة بشكل جيد. وخلال الربع الأول من عام 2024، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث محطات تحويل جهد 132 كيلوفولت، و281 محطة تحويل جهد 11 كيلوفولت. وخلال الربع الأول من العام الجاري، تم الانتهاء من الإغلاق المالي لمشروعين وفق نظام المنتج المستقل للطاقة والمنتج المستقل للمياه، وهما شركة حصيان للمياه بقدرة 180 مليون جالون، ومحطة شعاع 4 للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات. وبنهاية الربع الأول من عام 2024، بلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة 16.27 جيجاوات منها 2.63 جيجاوات من الطاقة النظيفة. ولم تتغير القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة، حيث تبلغ 495 مليون جالون يومياً.

القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة حتى 31 مارس 2024 محطة الإنتاج (ميجاوات) تقنية تحلية المياه مليون جالون يومياً جبل علي والعوير 11,243 التقطير الومضي متعدد المراحل في مجمع محطات جبل علي 427 مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 2,627 التناضح العكسي في مجمع محطات جبل علي 63 محطة حصيان لإنتاج الطاقة 2,400 محطة نخلة جميرا لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي 5 الإجمالي 6,2701 الإجمالي 495

بنهاية عام 2030، تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى زيادة قدرتها الإنتاجية من الكهرباء إلى نحو 20 جيجاوات، منها نحو 5.3 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، أي أن نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة ستصل إلى 27%. وستضيف الهيئة إلى قدرتها الإنتاجية من المياه المحلاة 240 مليون جالون يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، لتصل بذلك القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة إلى 735 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

الجدول التالي يوضح التقدم المحرز في مشاريع خزانات المياه التي تنفذها الهيئة:

اسم الخزان السعة التقدم المحرز النخلي (المرحلتين الأولى والثانية) 120 مليون جالون في الخدمة اللسيلي (المرحلة الثالثة) 60 مليون جالون في الخدمة حصيان 120 مليون جالون 72.0% حتا 30 مليون جالون في الخدمة





إجراءات مؤسسية: توزيعات الأرباح، وسياسة توزيع الأرباح، والجمعية العمومية

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر. وبتاريخ 26 أكتوبر 2023، وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 18 أكتوبر 2023. وبتاريخ 26 إبريل 2024، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2023 للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 15 إبريل 2024. ومن المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح للمساهمين عن النصف الأول من عام 2024 خلال شهر أكتوبر المقبل.

نبذة عن هيئة كهرباء ومياه دبي:

تم إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الهيئة المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وتم إدراجها في سوق دبي المالي في شهر إبريل 2022. وساهمت إنجازات الهيئة في جذب المستثمرين وتحقيق النجاح التاريخي لإدراج أسهم الشركة، حيث بلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 85 مليار دولار أمريكي وفاقت طلبات الاكتتاب الأسهم المعروضة بواقع 37 مرة. وتعمل الهيئة على إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى المستهلكين في جميع أنحاء الإمارة. وتمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي نسبة 56% في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم حالياً من حيث القدرة المتصلة. وتمتلك إمباور وتتولى إدارة وتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق وشبكات التوزيع التابعة لها في مختلف أنحاء إمارة دبي. وينضوي تحت مظلة المجموعة عددٌ من الشركات التابعة ومنها شركة إنتاج وتوزيع المياه المعبأة "ماي دبي"، وشركة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة والمختصة بتقديم الحلول الرقمية للشركات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو)، المختصة بتطوير ونشر حلول تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.



#بياناتحكومية

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