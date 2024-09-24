الدوحة، قطر: افتتح مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، ملتقى المرشدين المهنيين 2024، الذي ينظمه على مدار يومين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة، وإدارة الحياة الطلابية في مؤسسة قطر، بمشاركة أكثر من 250 مختصًا وممارسًا في مجال التوجيه والتطوير المهني من مختلف الدولة.

ويهدف الملتقى لتوفير منصة فريدة وشاملة، يمكن من خلالها لممارسي التوجيه والتطوير المهني تبادل المعارف وأفضل الممارسات، والاطلاع على أحدث التوجهات، والتفاعل مع المؤسسات والجهات المؤثرة العاملة في مجال التطوير والتوجيه المهني، بما يعزز قدراتهم ويسهم في تطوير المجال بأسره. كما يقدم لهم برنامجًا تدريبيًا شاملًا يتضمن ورش عمل، وجلسات تدريبية وحوارية، وفرصًا للتواصل، لتزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لخدمة الشباب في دولة قطر بالشكل الأمثل وتمكينهم من المساهمة في تشكيل مستقبل القوى العاملة في الدولة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد السيد عبد الله أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، على أهمية الملتقى في تأهيل المرشدين المهنيين، وأثره على جودة خدمات الإرشاد المقدمة لطلبة الدولة كمًا ونوعًا، وقال: "بينما نواصل بناء نهج وطني متكامل للتطوير المهني، تتعاظم أهمية دور المرشدين والمتخصصين المؤهلين. ونسعى من خلال تعزيز قدراتهم ومهاراتهم لأن يكون المشاركين أكثر جاهزية لتوجيه الشباب نحو الخيارات الأكاديمية والمهنية الأمثل والأنسب لهم. ونؤكد من خلال هذا الملتقى التزامنا الدائم بتطوير مشهد التوجيه المهني وتوحيد جهوده على مستوى الدولة والمجتمع، والمساهمة في خلق قوة عمل جاهزة لمواكبة أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر".

كما أعربت السيدة مها الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن شكرها وتقديرها للتعاون المثمر مع الجهات المنظمة للملتقى على دعمهم الفاعل ودورهم المميز في تنظيم هذا الحدث المهم، قائلةً: "إنَّ هذا الملتقى ينسجم مع توجهات الوزارة للارتقاء بالتوجيه الأكاديمي والمهني في المدارس، وحرصها على تحقيق أفضل النتائج للطلاب والطالبات. وبات يمثل منصة قيّمة للمرشدين المهنيين لتطوير مهاراتهم ومعارفهم، ولتزويدهم بالأدوات اللازمة لتقديم استشارات فعّالة للطلبة. وثمن هذا التعاون بين الجهات المشاركة في تنظيم الملتقى لما كان له من أثر كبير في تقديم الدعم المستمر للمرشدين الأكاديميين على مر نسخه السابقة، ونتطلع إلى مواصلة التعاون المثمر في المستقبل لتحقيق الأهداف التعليمية الوطنية".

وفي كلمة ألقتها خلال الحفل الافتتاحي، أعربت السيدة ستيفاني ألتمان-وينانز، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة، عن أهمية إطلاع الشباب في دولة قطر على الفرص التعليمية المتاحة للدراسة في الولايات المتحدة، قائلةً: "توفر الدراسة في الولايات المتحدة للطلبة القطريين فرصة ثمينة لمعايشة بيئة تعليمية متنوعة وديناميكية تعزز لديهم روح الابتكار والقيادة. كما تتيح لهم الوصول إلى جامعات رائدة عالميًا، وفرص بحثية متطورة، وشبكة عالمية من الزملاء والأقران، ستمكن الطلبة القطريين من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للتفوق في سوق العمل الحديث، ومن ثم نقل تلك الخبرات للمساهمة في مسيرة النمو والتطور المستمر لدولة قطر".

وبدوره، أكد الدكتور عبد الناصر التميمي، المدير التنفيذي للخدمات الطلابية للتعليم العالي بمؤسسة قطر، على "الدور المحوري للمرشدين المهنيين بدعم التعليم في دولة قطر وتشكيل مستقبل العقول الشابة". وأضاف: "ملتزمون في مؤسسة قطر بتقديم تجربة تعليمية فريدة تتجاوز الحدود التقليدية من خلال مفهوم "الحرم الجامعي متعدد التخصصات". ومن خلال هذا النموذج الرائد، نمنح الطلبة تعليمًا عالمي المستوى، والقدرة على الازدهار في عالمنا متسارع التطور وفائق الترابط. ونؤمن بأن للمرشدين المهنيين دور محوري وهام في تعريف شبابنا بهذه الفرص اللامحدودة، وفي مساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وأحلامهم الأكاديمية والمهنية".

وشملت فعاليات اليوم الأول من الملتقى مجموعة واسعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز خبرات الحضور، حيث حضر المشاركون ورش عمل تناولت موضوعات متنوعة مثل التخطيط المهني الفعّال، والاتجاهات الحديثة في الإرشاد المهني، واستراتيجيات التعامل الأمثل مع عمليات القبول الجامعي. كما تخلل الورش فعاليةً للتواصل جمعت المرشدين بممثلين عن الجامعات المحلية والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية؛ استؤنفت بعدها الجلسات التدريبية حتى نهاية اليوم.

وسيكرس اليوم الثاني من ملتقى المرشدين المهنيين 2024 بالكامل لتقديم جلسات تدريبية متعمقة وورش عمل تخصصية، وجلسة حوارية بعنوان: أهمية تعزيز التعاون بين مرشدي المدارس ومكاتب القبول الجامعية، تُناقش الدور الحاسم الذي يلعبه التواصل الفعّال والتعاون بين المرشدين ومكاتب القبول في الارتقاء بتجربة الطلبة.

وسينظم الشركاء بعد ختام الملتقى يوم الإرشاد الأكاديمي بالدوحة 2024 بمبنى ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية) وذلك إيمانًا بأهمية التعاون وتضافر الجهود مع الجامعات الشريكة في المدينة التعليمية لتزويد مرشدي المدارس وإدارييها بالمعلومات الوافية حول الفرص الأكاديمية وإجراءات القبول في جامعات المدينة التعليمية.

هذا ويمثل "ملتقى المرشدين المهنيين" محورًا حيويًا في جهود مركز قطر للتطوير المهني لتعزيز مشهد الإرشاد المهني في دولة قطر من خلال الشراكات الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة، بما يصب في تحضير الأجيال القادمة للنجاح والإبداع في سوق عمل المستقبل.

نبذة عن مركز قطر للتطوير المهني:

يسعى مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، إلى مساعدة الأجيال الشابة، لا سيما الطلبة من مختلف المسارات والمراحل التعليمية المتاحة في قطر، ومن ضمنهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. ولهذا يوفر لهم المركز مجموعة رفيعة المستوى من برامج وخدمات وأنشطة التطوير المهني المتخصصة، كما يعمل على توفير الدعم والمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المهنية السليمة وتنفيذها، وتحقيق النمو والتطور المهني بما يساعدهم على بلوغ أهدافهم، والمساهمة في مسيرة تنمية وازدهار دولة قطر.

وإلى جانب الشباب، يعمل مركز قطر للتطوير المهني على توفير الدعم لمجموعة متنوعة من الأطراف والشركاء، من أفراد ومؤسسات، ممن يحظون بتأثير على الشباب. وتضم هذه المجموعة المختصين في مجال التطوير المهني ورأس المال البشري، والإداريين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأولياء الأمور، وصانعي السياسات. ويسعى المركز إلى إشراك جميع هذه الفئات في عددٍ من المبادرات والمشروعات والبرامج، بهدف دعمهم وتمكينهم وتثقيفهم بشأن الدور الحيوي والأساسي الذي يؤدونه للتأثير في مستقبل الشباب.

للاطلاع على مبادرات مركز قطر للتطوير المهني وبرامجه، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qcdc.org.qa

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