دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن دعمه لخمسة مشاريع محلية إماراتية متخصصة بمختلف المجالات التي تنطوي ضمن القطاع البحري، لتشارك في معرض دبي العالمي للقوارب 2024، الذي يعد أكبر وأهم معرض للقوارب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعتبر الوجهة البحرية للمصنعين والموردين للقاء رواد قطاع اليخوت.

وقد تم اختيار المشاريع، وفقاً لما تظهره من إمكانات واعدة من شأنها المساهمة في ازدهار القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضمنت القائمة الشركات التالية:

شركة" ألترا مارين، وهي شركة إماراتية تمارس نشاطها التجاري في مجال تجارة السفن والقوارب والبوردات، بالإضافة إلى تجارة الملابس الرياضية وملابس الصيد بالتجزئة والجملة؛ شركة بيرثنيج لإدارة وتشغيل المراسي بنظام ذكي وموحد داخل الدولة وخارجها لأعضاء المراسي واليخوت الأجنبية الفخمة أو الداخلية؛ شركة س.ت. مارين المتخصصة بتأجير أدوات الترفيه والمعدات الرياضية وقوارب النزهة والسفن؛ شركة إيجار القوارب المتخصصة بخدمات تأجير القوارب والسفن السياحية؛ وأخيراً شركة سي اند ساند لتجارة الدراجات وأدوات الصيد.

وتستعرض هذه الشركات في المعرض العالمي منتجاتها وخدماتها البحرية المميزة، التي تعكس التزامها بالابتكار والتطور، مما يعزز فرص نموها لتؤدي دوراً حيوياً في القطاع البحري في دولة الإمارات، بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز قطاعات السياحة والتجارة، والخدمات.

تعليقاً على دعم صندوق خليفة لهذه الشركات، قالت سعادة علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: " يساهم تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع البحري في دولة الإمارات في تعزيز نمو وازدهار عدة قطاعات، لذا نحرص على دعم مشاركة هذه الشركات الرائدة في معرض دبي العالمي للقوارب، ونتطلع إلى الحلول البحرية والملاحية المبتكرة التي سيعرضونها أمام زوار المعرض".

وأضافت سعادتها مؤكدة التزام صندوق خليفة بدعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: "يشمل دعم صندوق خليفة لمنظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة نطاقاً واسعاً من القطاعات الاقتصادية، ونسعى جاهدين أن يساهم دعمنا في إلهام رواد الأعمال المبدعين بأفكار جديدة ومميزة تعزز نجاح مشاريعهم خلال رحلتهم الريادية".

ويحتضن معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الثلاثين المقامة في ميناء دبي أكثر من 1000 علامة تجارية من 55 دولة، ويشمل ذلك أبرز شركات اليخوت الرائدة عالمياً، منها 400 شركة جديدة، والتي تقدم مجموعة واسعة من المراكب والمعدات البحرية، ويتوقع مشاركة ما يزيد على 200 قارب في الفعالية، كما يتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات والأنشطة الساحرة التي تقام على مدار أيامه الخمسة، من 28

فبراير الجاري إلى 3 مارس.

#بياناتحكومية

-انتهى-