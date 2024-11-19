دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في ومن مركز دبي المالي العالمي، باستضافة جلسة التواصل السنوية لعام 2024 بحضور أكثر من 500 مشارك من مختلف قطاع الخدمات المالية. ويأتي تنظيم هذه الفعالية تأكيداً على حرص وإلتزام السلطة بتعزيز أواصر التعاون ضمن القطاع وترسيخ الابتكار وتعزيز عملية الإمتثال.

وأعلنت سلطة دبي للخدمات المالية خلال جلسة التواصل عن نشر تقريراً حول المراجعة الموضوعية للمخاطر السيبرانية لعام 2024 والذي يهدف إلى تقييم مستوى النضج العام للأمن والمرونة السيبرانية لدى الشركات العاملة في أو من مركز دبي المالي العالمي. وتماشياً مع استراتيجيات الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، يأتي هذا التقرير مؤكداً على التزام السلطة التام لتعزيز أعلى معايير الأمن السيبراني ضمن القطاع المالي.

مع ازدياد عدد الشركات المرخصة بنسبة 25% بين عامي 2022 و2024، كشف التقرير عن استمرار التحسن بشكل عام في نضج الأمن السيبراني لدى الشركات داخل مركز دبي المالي العالمي، وتناول التقدم المحرز في برامج إدارة المخاطر السيبرانية منذ صدور آخر تقرير عام 2022، مع تسليط الضوء على الممارسات الناشئة ومجالات التحسين والتوصيات القابلة للتنفيذ لتعزيز خطوط الدفاع والقدرة على الصمود ضد التهديدات السيبرانية المتطورة. تضمنت النتائج الرئيسية ما يلي:

● الحوكمة: في المتوسط، طبقت 80-90% من الشركات أفضل ممارسات الحوكمة لضمان عناصر المساءلة والشفافية والامتثال المنصوص عليها في قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.

● أفضل الممارسات الأساسية: أعلنت الشركات أنها نفذت ما متوسط نسبته ​​90% من أفضل الممارسات الأساسية الواردة في القواعد. وتضمن هذه الممارسات التشغيل الفعال والآمن للأنظمة والبرامج والبنية التحتية.

● المرونة: تبقى عند حوالي 80% نظراً للتحسينات في تنفيذ متطلبات المرونة السيبرانية التي من شأنها تمكين الأنظمة والشبكات والبنية التحتية من الاستمرار في العمل على الرغم من الاضطرابات أو الأعطال أو الأحداث غير المتوقعة.

كما تضمنت جلسة التواصل مستجدات شاملة قام بتزويدها كل من إدارة السياسات وإدارة التنفيذ وإدارة الترخيص مما وفر للمشاركين رؤى حول أحدث التطورات التنظيمية والأولويات في إجراءات التنفيذ والتحسينات المجراة من قبل إدارة الترخيص المصممة لتبسيط عمليات الامتثال. وعُقدت جلسات رقابة إضافية ركزت على الابتكار والتكنولوجيا، والرقابة التحوطية، وسلوكيات مزاولة العمل، والجرائم المالية. وتمحورت المناقشات بشكل خاص على تبني الابتكار التكنولوجي في حين ضمان اتخاذ تدابير صارمة ضد الجرائم المالية، بما في ذلك عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في هذا السياق، قال جستن بالداكينو، مدير عام إدارة الرقابة: "لقد كانت جلسة التواصل اليوم بمثابة خطوة جوهرية نحو ترسيخ الثقة والشفافية وتعزيز أواصر التعاون ضمن القطاع المالي. إن الأمن السيبراني في صدارة رسالة السلطة الهادفة نحو حماية المنظومة المالية في مركز دبي المالي العالمي، وتظهر نتائج المراجعة الموضوعية الأخيرة تقدماً مواتياً، لكنها تسلط الضوء أيضًا على المجالات التي يتعين على الشركات فيها تعزيز خطوط الدفاع السيبراني بشكل أكبر. أخيراً أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع المشاركين من القطاع – وأنا على ثقة تامة بأننا معاً سنواصل في تعزيز مستقبل الأعمال المالية في مركز دبي المالي العالمي".

نبذة عن سلطة دبي للخدمات المالية

سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية التي يتم مزاولتها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية أنشئت لهذا الغرض في دبي. المسؤوليات التنظيمية المنوطة بسلطة دبي للخدمات المالية تشمل إدارة الأصول، والخدمات المصرفية والائتمانية، والأوراق المالية، وصناديق الاستثمار الجماعي، وخدمات الحفظ والوصاية، وتداول عقود السلع الآجلة، والتمويل الإسلامي، وأعمال التأمين، ومنصات التمويل الجماعي، وخدمات الأموال، وبورصة لتداول الأسهم الدولية، وبورصة لتداول عقود مشتقات السلع الدولية. وبالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية والخدمات المساعدة، تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية تنفيذ تشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) المطبقة على الشركات والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي. يرجى زيارة الموقع الرسمي لسلطة دبي للخدمات المالية للاطلاع على مزيد من المعلومات.

جستن بالداكينو يشغل منصب مدير عام إدارة الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وهو يتمتع بمسيرة مهنية على المستوى الدولي تمتد لأكثر من خمسة وعشرون عاماً في مجال الأعمال المالية، ولديه معرفة متعمقة بالتفسيرات التنظيمية، عمليات التنسيق والتنفيذ، المخاطر التشغيلية، الشؤون التنظيمية وشؤون الامتثال، مكافحة غسل الأموال، عمليات رأس المال والاستحواذ، وكل ما هو مرتبط بالتكنولوجيا والابتكار. أنضم جستن إلى السلطة عام 2020، وشغل قبل ذلك منصب رئيس الامتثال التنظيمي لبنك أيه إن زد (ANZ Bank) في أستراليا، كما شغل العديد من المناصب العليا لدى جيه بي مورغان (JP Morgan) في هونغ كونغ، بما في ذلك رئيس الامتثال التنظيمي ورئيس المخاطر التشغيلية الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. قبل انضمامه إلى بنك جيه بي مورغان، شغل جستن منصب رئيس الامتثال وحوكمة المخاطر لمنطقة آسيا لدى مقر البنك الوطني الأسترالي في هونغ كونغ. جستن هو خريج كلية ملبورن للأعمال وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودبلوم الدراسات العليا، بالإضافة إلى شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة لا تروب، وأكمل مؤخراً برنامج جامعة هارفارد التنفيذي في الإدارة الاستراتيجة التنظيمية. جستن متخصص معتمد في مكافحة غسل الأموال، وشغل منصب عضو تنفيذي في مجلس إدارة جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال في هونغ كونغ لعدة سنوات، كما وهو حالياً عضواً في مجموعة بازل الاستشارية.

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