جسد "مجلس سيدات أعمال الشارقة" رسالته الرامية لدعم المرأة في قطاع ريادة الأعمال، وإلهامها، وتحفيزها، وتمكينها، من خلال حضوره اللافت ومشاركته الفاعلة في مجموعة من كبرى الفعاليات التي احتضنتها إمارة الشارقة، إلى جانب إطلاق مبادرات رائدة بهدف دعم الأعضاء، تتضمن عدداً من الجولات والزيارات الميدانية، إلى جانب التعاون مع نخبة من المؤسسات الريادية والأكاديمية خلال النصف الأول من العام الجاري.

مبادرة فريق العضوية لدعم الأعضاء

أطلق المجلس في بداية العام مبادرة تستهدف دعم الأعضاء من سيدات الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات، وتتيح لهن فرصة عرض أعمالهن ومنتجاتهن في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة لفترات معينة ضمن جدول زمني محدد، وشهدت المبادرة مشاركة عدد من أعضاء "غرفة تجارة وصناعة الشارقة" و"هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف"، وتتضمن المبادرة خططاً لتوسيع نطاق الفعاليات المستقبلية ليشمل المزيد من الأعمال التجارية في مجموعة واسعة من القطاعات والصناعات.

جولات وزيارات ميدانية

وشهد الربع الأول من العام الجاري تنظيم عدد من الجولات والزيارات الميدانية لمشاريع الأعضاء من سيدات أعمال المجلس في مختلف المجالات المتنوعة، بهدف التعرف عليهن، واستكشاف سبل تقديم الدعم اللازم لهن، إلى جانب بحث فرص الشراكات والتعاون والتنسيق المشترك.

مهرجان الشارقة لريادة الأعمال

وفي فبراير 2024، شارك المجلس في فعاليات الدورة السابعة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال"، الذي نظمه "مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في "مركز الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، وجاءت مشاركة المجلس في المهرجان الذي شهد إقبال 10 آلاف زائر، حيث قدم المجلس رعايته لورشة عمل "إعمار"، وتعرف فيها المشاركون على مبادئ التفكير التصميمي، وكيفية استخدام نهج يرتكز على التصميم لبناء منتجات مثل Airbnb وCanva، وعملوا على بناء نموذج أولي عملي.

وعلى صعيد متصل، قدّم المجلس الرعاية لمسار "التأثير المجتمعي" ضمن مسابقة "عرض الشركات الناشئة" ضمن فعاليات "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024"، تأكيداً على التزامه بدعم التنوع والتمكين، حيث أتاح لرائدات الأعمال في مجال التأثير المجتمعي، والتكنولوجيا التعليمية، والاستدامة، فرصة عرض أفكار شركاتهن الناشئة، والمنافسة للفوز في هذا المسار من مسارات الجائزة الأربعة، التي يبلغ مجموعها 200 ألف درهم.

تشكيل مجلس أعضاء اللجنة الاستشارية

وفي مارس 2024، أعلن المجلس تشكيل اللجنة الاستشارية للفترة من 2024-2026، والتي تضم نخبة من السيدات اللواتي يتمتعن بخبرة واسعة في مختلف قطاعات ريادة الأعمال، للعمل على تحقيق أهداف المجلس الرامية إلى تمكين رائدات الأعمال، وإطلاق المبادرات التي ترتقي بواقعهن في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجههن، وتقديم الحلول اللازمة للتغلب عليها، بالإضافة إلى تمثيل المجلس في المؤتمرات والمناسبات، ومساعدة المرأة على تعزيز حضورها في المشهد التنموي داخل الدولة وخارجها.

معرض أزيان

وشارك المجلس في معرض "أزيان" للأزياء، الذي استضافه "مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات" بالشارقة، في شهر مارس حيث أتاح المجلس لعدد من الأعضاء في مجال الأزياء فرصة عرض أحدث التصاميم والابتكارات، التي تبرز إمكانات المرأة الإماراتية، وتؤكد دورها في تعزيز النسيج الاقتصادي والثقافي في الإمارة. وعكست المشاركة التزام المجلس بدعم جهود المؤسسات الرامية إلى دفع عجلة مسيرة التنمية، وتعزيز مساهمة الأعضاء في المشهد الاقتصادي والتنموي في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ دور المرأة كعنصر فاعل ومؤثر في الاقتصاد المحلي والعالمي.

ملتقيات حوارية لدعم ريادة الأعمال في دولة الإمارات

وفي إطار رؤيته لدعم منظومة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، أطلق المجلس في شهر مايو سلسلة ملتقيات حوارية بالتعاون مع "الجامعة الأمريكية في الشارقة" بهدف تمكين رائدات الأعمال، وتعزيز تبادل المعرفة، وإيجاد حلول مبتكرة تسهم في إحداث التغيير الإيجابي المنشود ضمن منظومة الأعمال.

وتم تنظيم الملتقى الحواري الأول بعنوان "المنظومة الريادية النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة" في شهر مايو، وركز على دراسة مشهد الأعمال الحالي لرائدات الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات، وستتناول بقية الملتقيات التي سيتم تنظيمها على مدار العامين المقبلين التحديات التي تواجه رجال وسيدات الأعمال، والحلول العملية للتغلب عليها، بمشاركة كوكبة من خبراء قطاع ريادة الأعمال، وممثلي المؤسسات الأكاديمية والحكومية.

وفي إطار جهوده لدعم رائدات الأعمال بأحدث التقنيات الحديثة، نظّم مجلس سيدات أعمال الشارقة في شهر مايو أيضاً جلسة توعوية حول تأثير ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال، والتي قدمها الدكتور جوبال كوتوارو، واستكشف الحضور من خلالها أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الأعمال والنشاطات التجارية، وتبسيط العمليات، وتعزيز تجارب العملاء.

زيارات خارجية وتجارب عالمية

وفي إطار استراتيجيته الرامية إلى تمكين سيدات الأعمال في الشارقة وتوسيع آفاقهن الدولية، نظّم مجلس سيدات أعمال الشارقة سلسلة من الرحلات الخارجية إلى عدة دول، برئاسة مريم بن الشيخ، مديرة المجلس؛ بهدف تبادل المعرفة والخبرات، حيث اطلعت العضوات المشاركات في تلك الزيارات على مجموعة من التجارب النسائية الرائدة في مختلف المجالات، وكان من أبرزها حضور "منتدى ريادةِ الأعمالِ النسائيةِ" في العاصمة الروسية موسكو، من 1-5 يونيو الجاري، المنعقد في إطار رئاسة روسيا لمجموعة بريكس.

دور رائد في تمكين المرأة الإماراتية

وقالت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: "يعزز مجلس سيدات أعمال الشارقة حضوره في كل عام، ويرسخ دوره الرائد في تمكين المرأة الإماراتية، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، حيث تشكل الإنجازات التي حققها المجلس خلال النصف الأول من العام الجاري خطوة مهمة نحو ريادة المرأة ومشاركتها في إحداث الأثر الاجتماعي والتنموي الإيجابي المنشود، تماشياً مع رؤية وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة".

#بياناتحكومية

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