أبوظبي- وقّع مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي اتفاقية شراكة مع منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP) لرعاية مؤتمر ومعرض النقل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .(MTCE 2024) حيث تهدف الاتفاقية إلى جعل مركز النقل المتكامل شريكاً راعياً لمؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي سيقام في مركز دبي التجاري في الفترة من 28 فبراير إلى 1 مارس 2024 تحت شعار "التنقل المستدام وجودة الحياة" وذلك بالتنظيم مع منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة وهيئة النقل والمواصلات.

وفي الدورة الخامسة للمؤتمر، سيكون التركيز على أحدث التطورات التقنية وأفضل الممارسات العالمية في مجال النقل العام بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتنقل الأخضر والوقود البديل والبنية التحتية المرنة والتخطيط العمراني وجودة الحياة، ويشارك مركز النقل المتكامل في هذا الحدث من خلال الترويج للخدمات والبرامج التي يعمل على تطويرها لتحقيق استراتيجية الحياد المناخي 2050 والتنقل المستدام.

وقد تم التأكيد أن مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، سيضم أكثر من 2000 مشارك، و65 متحدثاً من نخبة الخبراء والأكاديميين في قطاع النقل العام من 22 دولة، وعدد من مديري الهيئات والدوائر الحكومية وصناع القرار، بالإضافة إلى أكثر من 46 جهة مشاركة في المعرض ممن يمثلون 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويشجع مركز النقل المتكامل على الحضور والتعرف على مستقبل أنظمة المواصلات والنقل المستدام، والاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات التي تساهم في تطوير قطاع النقل وتعزيز جودة الحياة، وتدعم رؤية المركز في الوصول إلى مستقبل مستدام يتماشى مع الجهود الرائدة عالمياً في هذا المجال.

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