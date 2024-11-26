الإمارات العربية المتحدة: يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي، وذلك للفترة من 26 وحتى 28 نوفمبر 2024. تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الصندوق المكرسة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية في قطاع الأغذية والمشروبات، فمن خلال جناحه في المعرض، يوفر الصندوق منصات للعرض مخصصة لأعضائه من أصحاب تلك المشاريع، لعرض منتجاتهم، والتفاعل مع العملاء المحتملين، والمستثمرين.

وتشمل مجموعة مشاريع أعضاء صندوق خليفة المشاركة في المعرض كل من: متجر الحلويات لولي و بوبس، الحاصل على حق الامتياز للبيع الحصري لمجموعة متنوعة من الشوكولاتة والحلويات المستوردة من الولايات المتحدة؛ مقهى بي واي إم 3، أحد المشاريع المنزلية المميزة المتخصصة في تحضير وتقديم البرغر والقهوة؛ سينلس للتجارة العامة، العلامة التجارية التي تهتم بالصحة من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات الخالية من الغلوتين والمصنوعة في دولة الإمارات، شوكولاتة مربان، المشروع المتخصص في بيع الشوكولاتة الفاخرة المصنوعة يدويًا في الإمارات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الحلويات والمشروبات؛ متجر الهبوب للحلوى العمانية، المتخصص في تقديم جميع أنواع الحلوى العمانية الفاخرة عالية الجودة. تتضمن القائمة أيضاً مشروع سويندي للحلويات، المميز بوصفة الكوكيز السرية الفريدة الخاصة به المصنوعة من أجود المكونات الإيطالية، والمكسرات التركية، كما يتخصص بتوريد الماتشا اليابانية؛ مطبخ الآنسة بلوم، المتخصص في خبز وبيع معجنات السويسرول والكروسان الطازج بجودة ممتازة؛ وأخيراً، مقهى نايتي بلس الذي يقدم القهوة المتخصصة والمشروبات المفضلة الباردة والساخنة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة.

تعليقاً على ذلك، قالت السيدة موزة الناصري الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: "تنتمي مشاريع أعضاء صندوق خليفة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ويلتزم الصندوق بتمكين تلك المشاريع من المشاركة الحيوية في أهم الفعاليات والمعارض التجارية الكبرى ذات الصلة بالقطاعات العاملة فيها محليًا وإقليميًا، وذلك عن طريق الإعفاءات من رسوم الاشتراك أو تخفيضها، وحجز منصات العرض، والتنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية، والجهات المنظمة، والشركاء الاستراتيجيين، لتسهيل إتمام المعاملات والإجراءات المطلوبة والتفاصيل اللوجستية".

وأضافت: "يُعد قطاع الأغذية والمشروبات من الركائز الأساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، إذ يُساهم بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي، ويمثل معرض أبوظبي الدولي للأغذية منصة هامة لرواد الأعمال الإماراتيين العاملين في قطاع الأغذية للترويج لعلاماتهم التجارية، وتسويق منتجاتهم واستعراض جودتها، من خلال تفاعلهم مع العملاء المحتملين، والتجار، والمستثمرين، والموردين من مختلف دول العالم، مما يعزز تنافسيتهم، ويفتح لهم آفاق الفرص لمضاعفة مبيعاتهم، ونمو أرباحهم، والتوسع والانتشار في الأسواق الإقليمية، وتصدير منتجاتهم إلى الخارج عن طريق توقيع إتمام الصفقات، وعقد الشراكات التجارية والاستراتيجية، ليساهموا بذلك في تنمية قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ورفع نسبة إيراداته في الناتج المحلي الإجمالي.

تأتي مشاركة صندوق خليفة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024 في إطار نهجه الاستراتيجي لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية في القطاعات ذات الأولوية، ونشر ثقافة ريادة المشاريع، لدعم ازدهار منظومة ريادة الأعمال، وتعزيز دورها المؤثر في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بالتماشي مع استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، وسياسة تنمية الصادرات الإماراتية، التي تهدف إلى الانفتاح على أسواق عالمية جديدة، وإضافة قيمة أعلى في مجالات السلع المصدرة.

ويعتبر معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024 الحدث الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يستقطب كبرى الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات وأبرز العلامات التجارية في العالم. ويتوقع أن يشارك في دورته الثالثة، أكثر من 630 شركة عارضة من 60 دولة حول العالم، وأكثر من 1400 علامة تجارية بزيادة نسبتها 9% مقارنة بنسخة عام 2023، بالإضافة إلى 30 جناح دولي.

ويتيح المعرض لزواره فرصة التعرف على أحدث توجهات السوق والمستهلكين وآخر التطورات التكنولوجية وممارسات الاستدامة التي تم التوصل إليها في قطاع الأغذية والمشروبات.

يرحب صندوق خليفة بزواره في معرض أبوظبي الدولي للأغذية في القاعة رقم 4، جناح رقم 4-010.

عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله.

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