دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، عن فتح باب التسجيل للانضمام إلى مخيم مستكشف الفضاء الشتوي 2024، الذي سيقام في الفترة من 23 إلى 26 ديسمبر الجاري، في مقر المركز.

يُعد مخيم مستكشف الفضاء الشتوي برنامجًا تعليميًا وترفيهيًا مخصصًا للطلاب والطالبات من سن 7 إلى 10 سنوات، ويضم أنشطة مختلفة لتعزيز شغف المستكشفين الصغار بالفضاء. ويقام المخيم هذا العام ضمن نسخة واحدة للطلاب والطالبات معًا.

يتضمن المخيم مجموعة من الأنشطة المبتكرة التي تجمع بين التعلم والترفيه، بما في ذلك ورش عمل نظرية وعملية، أنشطة ومسابقات، حيث يتعرف المشاركون على عالم الروبوتات ودورها في مهمات الفضاء، بالإضافة إلى استكشاف المهام الفضائية التي يشارك فيها مركز محمد بن راشد للفضاء. كما سيحظى الطلاب بفرصة تصميم أعمال فنية ثلاثية الأبعاد مستوحاة من الفضاء، والمشاركة في تجارب علمية تفاعلية، فضلاً عن لقاءات مع رواد الفضاء الإماراتيين للتعرف إلى تجاربهم المهنية والتدريبات العملية التي يتلقونها استعدادًا للمهمات الفضائية.

وفي هذا السياق، قال سعود كرمستجي، مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي والشؤون الخارجية في مركز محمد بن راشد للفضاء: "يوفر مخيم مستكشف الفضاء الشتوي للطلاب فرصة مثالية لاستثمار أوقات فراغهم في أنشطة تعليمية وترفيهية تعزز مهاراتهم العلمية والتعليمية. كما يُتيح المخيم فرصة استثنائية لاستكشاف عالم الفضاء بشكل تفاعلي، من خلال المشاركة في أنشطة علمية وتقنية تحفز خيالهم وتوسع آفاق معرفتهم. يُعد المخيم جزءًا من التزام مركز محمد بن راشد للفضاء بتوجيه الجيل الجديد نحو مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإثارة شغفهم بالفضاء، مما يمكنهم من المساهمة في مسيرة إنجازات دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء مستقبلاً."

سيكون أمام المشاركين فرصة التعرف إلى أهم مشاريع المركز، والقيام بجولة تعريفية داخل المختبرات العلمية، لفهم المزيد من المعلومات حول مجال استكشاف الفضاء.

ويُعتبر مخيم مستكشف الفضاء الشتوي 2024 جزءًا من مبادرة مستمرة لمركز محمد بن راشد للفضاء، والتي تهدف إلى إثارة اهتمام الطلاب بالتخصصات المتعلقة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء. كما يتماشى مخيم مستكشف الفضاء مع الهدف الرئيس للمركز في رعاية جيل جديد من العلماء والمهندسين ورواد الفضاء الذين يساهمون في نمو وتطور قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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