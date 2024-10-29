في إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرتها الرائدة، تم ترشيح جامعة عجمان لجائزة كيو إس لإعادة تصور التعليم لعام 2024، في فئة "العمل التعليمي المستدام"، وذلك عن مشروعها البيئي الطموح "تخضير المجتمعات: مشروع زراعة أشجار القرم". ويأتي الترشيح لهذه الجائزة تقديراً لجهود الجامعة وسعيها الدؤوب إلى تعزيز الاستدامة، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات لزراعة 100 مليون شجرة القرم بحلول عام 2030.

ويتولى مكتب الاستدامة في جامعة عجمان الإشراف على هذا المشروع المتميز، بالتعاون مع شركة الزوراء للتطوير العقاري وشركة كويست للمغامرات. وقد نجح المشروع في لعب دور حيوي في الحفاظ على البيئة من خلال إشراك المجتمعات المحلية في حماية وإحياء أنظمة بيئية فريدة مثل غابات القرم، مما يعزز من مكانة الجامعة كركيزة أساسية في دفع عجلة الاستدامة.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، قائلاً: "إن ترشيح الجامعة لهذه الجائزة العالمية يعكس عمق التزامنا بالاستدامة، وحرصنا على تمكين المجتمعات المحلية عبر مبادرات بيئية مؤثرة. ونحن نؤمن بأن دور الجامعات يتجاوز التعليم ليصل إلى إحداث تأثيرات إيجابية مستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي."

وأضاف الدكتور كريم الصغير: "إن مشروع تخضير المجتمعات هو شهادة على قوة التعاون والشراكة، فمن خلال جهودنا المشتركة مع شركائنا المحليين والدوليين، نطمح إلى إلهام الأجيال المقبلة لتحمل مسؤولياتهم تجاه البيئة، وقيادة الابتكار في مجالات الاستدامة."

ويشمل المشروع سلسلة من البرامج التعليمية وورش العمل التي تهدف إلى رفع الوعي حول القضايا البيئية الملحة. كما يسعى المشروع إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات البيئية، وتمكينهم من أن يصبحوا قادة للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.

وجدير بالذكر أن جائزة كيو إس لإعادة تصور التعليم تُعد ضمن الجوائز الدولية المرموقة في قطاع التعليم، حيث تكرّم الابتكارات التي تسهم في تحسين نتائج التعلم، وتعزز قابلية التوظيف، وتدعم الأساليب الحديثة في تعليم الاستدامة. وقد شهدت النسخة الحادية عشرة من الجائزة مشاركة أكثر من 1200 مشروع تعليمي من مختلف أنحاء العالم، تم تقييمها من قبل لجنة دولية تضم أكثر من 900 خبير.

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