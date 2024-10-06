أعلنت قطر للسياحة الانتهاء من تحديد القائمة المختصرة للمرشحين للنسخة الثانية من جائزة قطر للسياحة للعام 2024. وقد شملت القائمة المختصرة 275 مرشحاً بعد تلقي عدداً قياسياً من المشاركات بلغ 1247 من مختلف أنحاء القطاع السياحي. ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بالجائزة التي تم إطلاقها العام الماضي بالشراكة مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، خلال احتفالية تقام يوم 27 أكتوبر 2024 في فندق رافلز الدوحة، لتكريم 36 مؤسسة وفرد، تقديراً لجهودهم في الارتقاء بتجارب الزوار وإثرائها.

وقد اضطلعت بهذه المهمة لجنة تحكيم تتألف من سبعة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة في مجالاتهم، حيث قاموا بتقييم دقيق للشركات السياحية التي تمكنت من تلبية التوقعات أو تجاوزتها عبر سبع فئات هي: التميز في الخدمة، وتجارب تذوق الأطعمة، والمعالم والأنشطة المتميزة، والفعاليات الكبرى، والبصمة الرقمية، والسياحة الذكية والمستدامة، وقادة المجتمع.

وسوف يحظى الفائزون بالجائزة المرموقة بفرصة الترويج واسع النطاق، بما يعزز حضورهم داخل قطر وخارجها. ولا تسعى قطر للسياحة لتعزيز التميّز في الخدمة عبر القطاع فحسب، بل تستهدف أيضاً إلى التحسين المستمر لجميع مكونات القطاع السياحي والارتقاء بتجارب الزوار.

نبذة عن قطر للسياحة

قطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم و النهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

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