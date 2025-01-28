الشارقة، حققت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة خلال العام 2024 إنجازات ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة للثقافة والحوار الحضاري، حيث عقدت العام الماضي أكثر من 80 اجتماعاً مع ممثلي عدد من البلدان والمؤسسات الدولية، ونظمت 10 زيارات خارجية ناقشت خلالها الدائرة آفاق التعاون المشترك، وأبرمت مجموعة من اتفاقيات التفاهم بهدف تعزيز جسور التواصل الثقافي والاقتصادي، بما يدعم التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

زيارة تاريخية إلى الصين

وسجلت زيارة وفد إمارة الشارقة إلى جمهورية الصين الشعبية عام 2024، بقيادة دائرة العلاقات الحكومية، محطات بارزة في جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الشارقة والصين، حيث شملت ثلاث مدن رئيسية، وهي بكين، مقاطعة شاندونغ، وشنغهاي.

ففي العاصمة بكين، أجرى الوفد، الذي ضم ممثلين عن 18 دائرة ومؤسسة، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين والهيئات الصينية، وتم خلال الزيارة استعراض فرص التعاون في قطاعات الاستثمار، التجارة، والثقافة، وغيرها.

وجرى خلال اجتماعات الوفد مع مؤسسات وشركات مقاطعة شاندونغ توقيع اتفاقيات تفاهم في مجالات الاقتصاد، التعليم، والثقافة، كما تم تنظيم فعالية "يوم الشارقة"، التي سلطت الضوء على المزايا الاستثمارية والثقافية للإمارة، إلى جانب زيارات لمجموعة من الشركات الصينية الرائدة في التكنولوجيا والصناعات.

واختتم الوفد زيارته بعقد 20 اجتماعاً في مدينة شنغهاي، حيث تم مناقشة تطوير المدن الذكية، إدارة البيئة الحضرية، وتمكين المرأة ودعم المشاريع الشبابية. وشملت اللقاءات مؤسسات بارزة مثل "جامعة فودان"، "بورصة شنغهاي"، و"متحف شنغهاي"، وبعض المعالم الرئيسية في المدينة.

تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية

وشهد العام 2024 جهوداً بارزة لتعزيز التعاون بين إمارة الشارقة والمنظمات الدولية المعنية بالتراث والثقافة، حيث عززت دائرة العلاقات الحكومية شراكاتها مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم) ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، من خلال سلسلة زيارات ولقاءات ركزت على أفضل ممارسات صون التراث الثقافي وتعزيز التعاون في المجالات الثقافية والتربوية، إلى جانب استعراض إنجازات "إيكروم-الشارقة". كما تم تنظيم لقاءات مشتركة لمسؤولي المنظمتين مع وفد من البرلمان العربي، ركزت على أهمية تنظيم فعاليات تمكين الشباب العربي وبناء القدرات.

تواصل اقتصادي وثقافي مع أوروبا

وواصلت دائرة العلاقات الحكومية خلال عام 2024 جهودها لتعزيز التواصل والتعاون مع الدول الأوروبية، مستهدفة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والتعليمية. ففي مارس، استضافت الدائرة معالي حجة لحبيب، وزيرة الخارجية البلجيكية، وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك، وشملت زيارتها جولات ميدانية على المرافق الاقتصادية والثقافية البارزة في الإمارة.

وفي سبتمبر، ناقش الشيخ فاهم القاسمي مع القنصل الألماني سعادة سيبيل بفاف، فرص التعاون المشترك، خاصة في قطاع الطيران المدني وتطوير مطار الشارقة الدولي. كما استضافت الدائرة الدكتورة كلوديا روملت، مديرة معهد جوته في منطقة الخليج، والوفد المرافق لها، في زيارة شملت "بيت الحكمة" و"أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية"، وركزت الزيارة على دعم تعليم اللغة الألمانية في مؤسسات الشارقة الثقافية.

وفي نوفمبر، استقبلت الدائرة القنصل العام الفرنسي سعادة جان كريستوف باري، حيث شهدت الزيارة جولات في "الرابطة الفرنسية" و"بيت الحكمة"، إلى جانب بحث مبادرات تعزز تعليم اللغة الفرنسية وتطوير الأنشطة الثقافية المشتركة.

بناء جسور التعاون مع كوريا

وتضمنت استراتيجية عام 2024 جهوداً مكثفة من دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة لتعزيز الشراكة مع جمهورية كوريا الجنوبية، حيث أبرمت الإمارة مذكرة تفاهم مع مقاطعة جيجو المستقلة الخاصة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات السياحة، التكنولوجيا، والتبادل الثقافي. وتضمنت الاتفاقية إطلاق مبادرات مشتركة في الترويج السياحي وتطوير المدن الذكية والحلول المستدامة، إلى جانب مناقشة إطلاق برامج طلابية وأبحاث وفعاليات ثقافية مشتركة.

وتعمل دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة وفق نهج استراتيجي يعكس التزام الإمارة بترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتعاون الثقافي والاقتصادي. وتسعى الدائرة إلى بناء شراكات مستدامة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى تعزيز دور الدائرة كحلقة وصل بين مختلف المؤسسات في الشارقة ونظرائها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تعزيز حضور الدولة العالمي، ودعم جهود التنمية الشاملة.

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