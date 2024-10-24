معدل عائد حتى الاستحقاق 4.10% للشريحة التي تستحق في مايو 2027 و4.12% للشريحة التي تستحق في سبتمبر 2029 بفارق 10 و12 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية "T-Sukuk" المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم لشهر أكتوبر وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الرابع لعام 2024 كما تم نشره على موقع الوزارة.

وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في مايو 2027 والشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 7.20 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.5 مرة. ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.10 % للشريحة المستحقة في مايو 2027 و4.12 % للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029 وذلك بفارق 10و 12 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.

تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: https://mof.gov.ae/federal-debt-management-office-ar/

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