الرياض، المملكة العربية السعودية، يستعرض بيوفاك السعودية 2023، المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية، مجموعة متنوعة من المنتجات العضوية من الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والحبوب واللحوم. وتشكل هذه الفعالية فرصة مميزة لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات في قطاع المنتجات العضوية.

وتشارك حملة "الزراعة العضوية" الممولة من الاتحاد الأوروبي في المعرض بهدف التعريف بالمنتجات العضوية الأوروبية من اليونان ورومانيا وبلغاريا. وتستهدف الحملة المستهلكين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. وتجمع الحملة بين منظمات رئيسية، بما في ذلك جمعية الزراعة والتغذية في المنطقة الوسطى في اليونان، وتعاونية بيو كارباثيا من رومانيا، وجمعية الزراعة العضوية الوطنية من بلغاريا. وتستعرض الجهات المشاركة منتجات مميزة مثل زيت الزيتون العضوي البكر، والزيتون العضوي، والعسل العضوي، والحليب العضوي، والجبن العضوي.

يقام معرض بيوفاك السعودية 2023 من 19 إلى 21 نوفمبر 2023 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الواقع في شارع الملك عبد الله، حي الملك عبد الله، الرياض 11564، المملكة العربية السعودية. ويمكنكم زيارة حملة "الزراعة العضوية" الممولة من الاتحاد الأوروبي في القاعة رقم 3، جناح رقم F2، حيث يتعرف زوار المعرض على رؤى مختلفة حول أساليب الإنتاج العضوي الأوروبي، وعلى المنتجات المُعروضة، ويحصلون على فرصة التفاعل مع المنظمات المشاركة، واستشكاف آفاق التعاون التجاري المحتملة.

يمكنم التعرف على حملة "الزراعة العضوية" الممولة من الاتحاد الأوروبي على فيسبوك وإنستغرام، وعلى الموقع الإلكتروني: euorganicjourney.eu

#بياناتحكومية

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