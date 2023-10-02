سيف القبيسي: الدورة الانتخابية الخامسة امتداد ناجح لبرنامج التمكين السياسي ومسيرة العمل البرلماني في الإمارات

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : عقدت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، اجتماعاً برئاسة سعادة سيف على القبيسي رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها، للوقوف على جاهزية المراكز الانتخابية التسعة الموزعة في الإمارة، والتي ستستقبل جموع الناخبين للإدلاء بأصواتهم عبر المراكز الرئيسية والفرعية.

واستعرضت اللجنة وسائل تحفيز أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة أبوظبي الراغبين في "التصويت عن بعد"، التي توضح طرق التصويت عن بعد بواسطة التطبيق الذكي (شارك للإمارات) ورابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني www.uaenec.ae.

وأكدت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حرصها على تكثيف العمل لنشر ثقافة المشاركة السياسية، من خلال التوعية بأهمية المشاركة الفاعلة في أيام التصويت التي تمتد خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر الجاري.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها كل ما تم تنفيذه على صعيد الحملات الانتخابية الخاصة بالمرشحين منذ انطلاقها وحتى موعد انتهائها، حيث أشارت اللجنة إلى أنها كانت على تنسيق مستمر مع مختلف الجهات المعنية في الإمارة لإنجاح مرحلة الحملات الانتخابية وتسهيل الخدمات والإجراءات التي يحتاجها المرشحون من منطلق أن لكل مرشح حرية التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي، شريطة المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والمحافظة على مقومات الشكل الجمالي للبيئة المحلية في الإمارة، إضافة إلى التقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها، والتي جاءت مفصلّة بشكل تام في أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.

امتداد ناجح

وقال سعادة سيف على القبيسي رئيس لجنة إمارة أبوظبي: "تعتبر الدورة الانتخابية (الخامسة) للمجلس الوطني الاتحادي 2023، امتداداً ناجحاً لبرنامج التمكين السياسي، ومسيرة العمل البرلماني في الإمارات، بما يعزز تحقيق الرخاء والازدهار لشعب دولة الإمارات".

وأشار سعادته إلى أن لجنة إمارة أبوظبي ركزت في المراحل الأخيرة من الانتخابات على نشر الوعي المجتمعي ببرنامج التمكين السياسي ومسيرته التي حققت مكتسبات وطنية كثيرة على مدار الدورات الانتخابية الأربع السابقة، مؤكداً مواصلة العمل لكي تستكمل الدورة الانتخابية الخامسة هذه المسيرة الناجحة.

وأشاد رئيس اللجنة بجهود فرق العمل في لجنة إمارة أبوظبي، خصوصاً الفريق الإعلامي الذي كرّس كافة الجهود من أجل الترويج لدعم وإنجاح العملية الانتخابية وفق تعليمات اللجنة الوطنية للانتخابات، مستعيناً بكافة تقنيات ومنصات الترويج للعملية الانتخابية، بدءاً من نشر المواد والإعلانات الترويجية في كافة أرجاء الإمارة، مروراً بالتعاون في تنظيم المحاضرات الخاصة بالانتخابات، وصولاً للتفاعل التقني من خلال إرسال الرسائل النصية التوضيحية لكافة تعليمات وشروط وواجبات المرشح والناخب، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

وثمن سعادته التعاون اللامحدود الذي حظيت به لجنة إمارة أبوظبي من قبل الجهات والمؤسسات المحلية التي أتاحت مجالات دعم خطة العمل الترويجية للجنة الإمارة للانتخابات عبر منصاتها التفاعلية بشكل يعكس مساهمتها الفعالة في إنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

مسؤولية وطنية

وأشار سعادة القبيسي إلى تطلعات لجنة الإمارة وسعيها إلى استمرار العمل الدؤوب حتى آخر يوم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي من شأنه المساهمة في رفع الوعي لدى المجتمع بمختلف شرائحه.

ودعا رئيس اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة الفاعلة في التصويت لإيصال المرشح الأفضل والأكفأ إلى المجلس الوطني الاتحادي.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات اعتمدت (09) مراكز انتخابية في إمارة أبوظبي، منها (03) مراكز في مدينة أبوظبي وهي: مركز أبوظبي للطاقة، وجامعة زايد، ومجلس الهواشم، و(03) مراكز في منطقة الظفرة وهي قاعة أفراح مدينة زايد، وقاعة أفراح مدينة غياثي، وقاعة أفراح السلع، و(03) مراكز في منطقة العين وهي مركز العين للمؤتمرات، وقاعة أفراح الوقن، وقاعة أفراح الهير.

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