الهيئة تستعرض أبرز خدماتها ومبادراتها المبتكرة الداعمة لمسيرة دمج وتمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل والمجتمع

100% نسبة سعادة موظفي الهيئة من أصحاب الهمم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك استراتيجي في معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" 2023 الذي عُقد تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

تفقد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم منصة هيئة كهرباء ومياه دبي، واستمع بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى شرح حول أهم خدمات ومبادرات الهيئة المبتكرة الداعمة لدمج وتمكين المتعاملين والموظفين أصحاب الهمم. وقد استقطبت منصة الهيئة عدداً كبيراً من زوار المعرض الذين أعربوا عن إعجابهم بالخدمات المتطورة والمبتكرة التي توفرها الهيئة لأصحاب الهمم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في دمج أصحاب الهمم وتحقيق سعادتهم في بيئة مؤهلة ومرنة تتيح لهم الفرصة لإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع في إطار السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة "مجتمعي...مكان للجميع" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم. ويسعدنا أن تكون الهيئة الشريك الاستراتيجي للدورة الخامسة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي"، الذي رسخ مكانته كمنصة رائدة لعرض أحدث الابتكارات العالمية التي يمكن أن تعود بالفائدة على الأشخاص من أصحاب الهمم وتساعدهم على التمتع بحياة تتسم بقدر أكبر من الإنتاجية والاستقلالية وتحقيق الذات."

بيئة عمل دامجة وخدمات رائدة

أكد موظفو الهيئة من أصحاب الهمم حرص الإدارة العليا للهيئة على توفير جميع الإمكانات اللازمة لهم للإبداع والابتكار في بيئة عمل دامجة ومرنة تراعي كافة احتياجات أصحاب الهمم وتساعدهم على إطلاق قدراتهم. وشارك عدد من موظفي الهيئة أصحاب الهمم إبداعاتهم وابتكاراتهم من خلال منصة هيئة كهرباء ومياه دبي في معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" من بينهم:

مروان محمد حسن الحاج، مدير - تحليل ومتابعة أمن التقنيات التشغيلية في قطاع نقل الطاقة: يعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي منذ عام 2007، وقد قدمت له الهيئة الدعم اللازم لتطوير قدراته الأكاديمية والعلمية للحصول على شهادة الماجستير في إدارة الإبداع والتغيير من جامعة حمدان بن محمد الذكية. كما تم تكريمه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، باختياره سفيراً لإكسبو 2020 دبي.

إيمان عبدالله المهيري، تنفيذي أول - إدارة المحتوى الرقمي في قطاع الابتكار والمستقبل: خلال مسيرة عملها، حرصت الهيئة على تذليل مختلف التحديات التي واجهتها إيمان من خلال توفير التقنيات والحلول المساعدة، إضافة إلى تمكينها من العمل عن بعد خلال فترة جائحة كوفيد-19 وما بعدها، وتوفير زميلة مدربة على تقديم الدعم لها ضمن مبادرة "صديقي"، كما تم ترشيحها للمشاركة في العديد من المؤتمرات والفعاليات المؤسسية الداخلية والخارجية. وأصدرت الهيئة لإيمان مؤخراً كتاب "لم ترَ"، ويضم مختارات من مقالاتها المنشورة في صحيفة البيان، إضافة إلى بعض المقالات التي تروي تجربتها الحياتية الناجحة.

أحمد الرئيسي، فني أول - مراقبة أوضاع المحطات في قطاع توزيع الطاقة: تخرج من أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي، يمثل أحمد قصة نجاح تفتخر بها الهيئة في مجال التوظيف الدامج، حيث عملت الهيئة على تقديم الدعم النفسي له وجميع التسهيلات بعد حدوث الإعاقة لكي يتمكن من الاستمرار في رحلة العطاء ضمن فريق الهيئة وفق قدراته، إلى جانب رعاية إبداعاته في المجال الاجتماعي حيث يعد أحمد من الشخصيات المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، ويعمل على نشر ثقافة الدمج في المجتمع ويقوم بإجراء مقابلات مع نماذج ملهمة من أصحاب الهمم لتحفيز أصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نتائج رائدة في دمج وتمكين أصحاب الهمم

استعرضت الهيئة عبر منصتها في المعرض عدداً من خدماتها الدامجة والمؤهلة لأصحاب الهمم من مختلف الإعاقات، ومن بينها خدمة "أشّر" للمحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة والتي تتيح للمتعاملين من ذوي الإعاقة السمعية التواصل المباشر مع موظفي مركز رعاية المتعاملين عبر تطبيق الهيئة الذكي؛ وخدمة "حيّاك" للدردشة والمحادثة المرئية والكتابية والتي تتيح خيار الاتصال مباشرة عبر الفيديو مع موظفي مركز رعاية المتعاملين عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي؛ و"رمّاس" موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والمتوفر في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة لمساعدة المتعاملين والإجابة على استفساراتهم باللغتين العربية والإنجليزية.

استعرضت المنصة كذلك جهود الهيئة في التوظيف الدامج ورعايتها لإبداعات الموظفين أصحاب الهمم، وسهولة وصول الموظفين والمتعاملين أصحاب الهمم إلى الخدمات والمباني والمرافق، حيث نجحت الهيئة في تهيئة جميع المباني والمرافق الجديدة وفق كود دبي بنسبة 100%، وتطابق موقع الهيئة الإلكتروني بنسبة 100% وتطبيقها الذكي بنسبة 10/10 وفق تقرير تقييم إمكانية الوصول لأصحاب الهمم الذي أصدرته هيئة دبي الرقمية عام 2022.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي حققت خلال عام 2022، وللعام الثالث على التوالي، جميع المؤشرات الاستراتيجية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، ومن أبرزها سعادة الموظفين أصحاب الهمم، وسعادة ذويهم عن بيئة العمل الآمنة والدامجة في الهيئة والفرص الوظيفية العادلة والمحفزة التي توفرها لأبنائهم. ووصل مستوى سعادة الموظفين أصحاب الهمم إلى 100% عام 2022، بينما بلغ مستوى سعادة ذويهم 96.6%. وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن دعم الهيئة لأصحاب الهمم 94%، فيما بلغت نسبة سعادة المتعاملين أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة 95.24%.

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