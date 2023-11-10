سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: تفعيل الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص يترجم العمل وفقاً لركائز منظومة عمل الهيئة المتمثلة في الحوكمة والشراكة والإنجاز لتحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية

عدنان أنور: نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة والتي تسهم في تعزيز حضور هذا السباق الذي نجح على مدى السنوات الماضية في ترسيخ مكانة بنك الفجيرة الوطني في تنظيم الفعاليات الرياضية

الهيئة تقدم كافة أوجه الدعم للفعاليات الرياضية في مختلف إمارات الدولة التي تسهم في ترسيخ أهمية ممارسة الرياضة بين مختلف أفراد المجتمع ونشر الثقافة الرياضية

تشمل أجندة سباق بنك الفجيرة الوطني للجري 2023 ست فئات بما فيها سباقات الفرق وأصحاب الهمم وسباق الممرات الجبلية والتي تمتد على مسافات تتراوح بين 3 و5 و10 و11 كيلومتراً

الفعالية تستقطب آلاف المشاركين سنوياً من مختلف الأعمار السنية ممن يحظون بفرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والمعالم التاريخية بالفجيرة المحيطة بمسارات السباق

الإمارات العربية المتحدة- وقَّعت الهيئة العامة للرياضة مذكرة تعاون مشترك مع بنك الفجيرة الوطني بشأن دعم سباق بنك الفجيرة الوطني للجري لعام 2023 في نسخته السابعة، والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يوم 18 نوفمبر الجاري، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين، وخلق بيئة مواتية للمشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية ونشر الثقافة الرياضية بين مختلف أفراد المجتمع.

وقع المذكرة سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية للهيئة العامة للرياضة، وعدنان أنور، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني.

وقال سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: "نتطلع إلى تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتعزيز أطر التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ونؤكد أهمية تضافر الجهود لتعزيز الرياضة المجتمعية في دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤى وتوجيهات قيادتنا الحكيمة وتحقيقاً للمستهدف الوطني الطموح للاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وهو وصول نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع إلى 71% من السكان، ومن هذا المنطلق حرصنا على المشاركة في تنظيم سباق ماراثون الفجيرة الوطني، لما لهذه الفعالية من دور إيجابي في تشجيع المواطنين والمقيمين بالدولة على المشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة واعتماد نمط حياة صحي ونشط".

وأضاف سعادته: "إن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الفجيرة الوطني تؤسس لعلاقة مستدامة ومتطورة تعزز من فرص الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتتيح الاستفادة القصوى من الخبرات الإدارية والتقنية والإمكانيات البشرية والمادية بما يسهم في خدمة أهدافنا الاستراتيجية المشتركة ويتماشى مع ركائز منظومة عمل الهيئة المتمثلة في الحوكمة والشراكة والإنجاز".

وقال عدنان أنور نائب الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: "نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة العامة للرياضة، والتي تسهم في تعزيز حضور هذا السباق الذي نجح على مدى السنوات الماضية في ترسيخ مكانة بنك الفجيرة الوطني في تنظيم الفعاليات الرياضية، وتعزيز صحة المجتمعات من خلال المبادرات التفاعلية والمسؤولة تجاه المجتمع. كما أن الشراكة مع الهيئة العامة للرياضة تؤكد أهمية الدور الحكومي في تسليط الضوء على هذه المبادرات وانتشارها بين مختلف الفئات المجتمعية".

وتشمل أجندة السباق لهذا العام ست فئات، بما فيها سباق الفرق وسباق أصحاب الهمم وسباق الممرات الجبلية، والتي تمتد على مسافات تتراوح بين 3 و5 و10 و11 كيلومتر، ويمثل ميدان الفجيرة للمهرجانات نقطة انطلاق ونهاية السباق. ويحظى سباق بنك الفجيرة الوطني للجري 2023 برعاية العديد من الشركاء أبرزهم: مالبار للذهب والألماس، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وشركة "ذا بوكس"، ومركز الفجيرة للمغامرات، وميناء الفجيرة، ومجموعة الفجيرة الوطنية، ومعهد الفجيرة الوطني للسياقة.

وتمتاز مسارات ماراثون الفجيرة الوطني بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها الإمارة، ويستقطب السباق آلاف المشاركين سنوياً من مختلف الأعمار السنية والمستويات الرياضية نظراً لبرنامج الفعالية الحافل بالأنشطة الترفيهية المتنوعة المناسبة لكافة أفراد الأسرة. ويحصل جميع المشاركين على القمصان، في حين سيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى من كل فئة من السيدات والرجال من مواطني الدولة والمقيمين على ميداليات وجوائز نقدية قيمة.

جدير بالذكر أن سباق بنك الفجيرة الوطني للجري هو الحدث الأول من نوعه الذي يقام في إمارة الفجيرة منذ عام 2017، وشهد السباق نجاحاً مبهراً على مدى الـ 6 سنوات الماضية حيث شارك فيه حوالي 12 ألف متسابق من كافة أنحاء الدولة ومن خارجها، الذين حصلوا على تجربة متميزة تجمع بين الرياضة والاستمتاع بالطبيعة الساحرة ومشاهدة أبرز المعالم التاريخية التي تتمتع بها الإمارة.

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