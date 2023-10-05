تشهد تطوراً في الإجراءات التنظيمية والتقنية والفنية واللوجستية

زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية مؤشر عملي على التطور النوعي والمستمر لمسيرة التنمية السياسية في دولة الإمارات

طرق متنوعة للتسهيل على المواطنين من التحقق من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية

استحداث "نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد" للمرة الأولى في الانتخابات

إصدار دليل المرشح والناخب بهدف توفير معلومات شاملة للمرشحين والناخبين عن الانتخابات

تطوير نظام التصويت ليواكب التحول الرقمي في دولة الإمارات ويصبح أكثر سهولة وكفاءة وينجز المطلوب وفق أفضل معايير السرعة والدقة

استحداث نظام "التصويت عن بُعد" للمرة الأولى في الانتخابات بما يمكّن الناخبين من المشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي بيسر وسهولة

استحداث نظام التصويت الهجين الذي يعتبر الأحدث والأكثر كفاءة لمساهمته في ترسيخ مستويات الدقة والشفافية في عملية الانتخاب ومن ثم عمليات الفرز الإلكتروني واحتساب الأصوات

اعتماد (24) مركزاً انتخابياً للتصويت الإلكتروني في يوم الانتخاب الرئيسي و(09) مراكز منها للتصويت المبكر

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتوفير جميع الإمكانات والتسهيلات بما يضمن نجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من جميع جوانبه، وبما يرسخ جملة النجاحات التي تحققت خلال الدورات الانتخابية الأربع السابقة، ويعكس نضوج التجربة البرلمانية في دولة الإمارات، ويعزز مكانة المجلس الوطني الاتحادي ليكون أكثر التصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى القويم.

وتحرص اللجنة الوطنية للانتخابات على الارتقاء المستمر بعملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لاعتبارها وسيلة فعالة لمشاركة المواطنين الإيجابية في صنع القرار الوطني، وتجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة في تقوية دعائم مبدأ الشورى، ومواصلة مسيرة إنجازات التجربة البرلمانية، والاستمرار في تنفيذ برنامج التمكين السياسي.

وتمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي سيتم إجراؤها في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر 2023 لاختيار نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، تجسيداً عملياً للتطور النوعي للعملية الانتخابية، وخطوة متقدمة تعزز من خلالها الإمارات تجربة التمكين السياسي بما يواكب مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

وتشهد انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تطوراً في الإجراءات التنظيمية والتقنية والفنية واللوجستية، لتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في كافة مراحلها وإجراءاتها، بدءاً من توافر العديد من الطرق للتحقق من ورود أسماء المواطنين في قوائم الهيئات الانتخابية، مروراً بسهولة الإجراءات في عملية تسجيل المرشحين وتنظيم الحملات الانتخابية، وانتهاء بتطوير أنظمة التصويت وفق أفضل المعايير العالمية.

وتأتي هذه التطورات لمواكبة توجهات دولة الإمارات الرامية لتعزيز الابتكار في تقديم خدمات عالية الجودة عبر تسخير التقنيات الحديثة والمبتكرة لتطوير العملية الانتخابية، وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بما يضمن مشاركة أوسع فيها، والمحافظة على سلامة تطبيق إجراءات العملية الانتخابية.

التعليمات التنفيذية

وفي إطار الإعداد الجيد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات التعليمات التنفيذية للدورة الانتخابية الخامسة بما يضمن تنفيذها بأعلى درجات الدقة والشفافية والنزاهة.

وتشكل التعليمات التنفيذية للانتخابات الإطار التنظيمي للعملية الانتخابية في جميع مراحلها وإجراءاتها، وتشتمل على (69) مادة مقسمة على (9) فصول، تتضمن كل ما يتعلق بتحديد اللجان التي ستقوم على تنفيذ الانتخابات، وقواعد الانتخاب، وبيان حقوق وواجبات الناخبين والمرشحين، والمخالفات الانتخابية والجزاءات المقررة لها، والطعون الانتخابية، وإجراءات الفرز وإعلان النتائج.

وأُجريت على التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عدة تعديلات وإضافات جديدة، بناء على دراسة وتقييم الدورات الانتخابية السابقة، وأهمها إضافة نظام التصويت عن بُعد وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يتواجد فيه سواء داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيقات الرقمية التي قررتها اللجنة الوطنية للانتخابات، كما تم استحداث نظام التصويت الهجين، وهو نظام تصويت مختلط يجمع بين نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الإلكتروني في مقار مراكز الانتخاب المنتشرة في إمارات الدولة.

كما تضمنت تعديلات التعليمات التنفيذية زيادة رسم تسجيل المرشحين من ألف درهم ليصبح ثلاثة آلاف درهم، إضافة إلى تنظيم عملية ترشح أصحاب الهمم، حيث يحق للناخبين من أصحاب الهمم، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على قيام طالب الترشح بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس.

وتضمنت التعديلات- أيضاً- زيادة سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية ليصبح (3) ملايين درهم، إضافة إلى زيادة الحد الأقصى لقيمة الغرامة المالية المقررة للمخالفات الانتخابية إلى (10) آلاف درهم.

قوائم الهيئات الانتخابية

وشكل الإعلان عن قوائم الهيئات الانتخابية، التي ضمت 398879 عضواً بزيادة 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019، مؤشراً عملياً على التطور النوعي والمستمر الذي تشهده مسيرة التنمية السياسية على مستوى الدولة، والارتقاء بالتجربة البرلمانية للدولة، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية.

وتسهيلاً على المواطنين للتحقق من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية في هذه الدورة الانتخابية، وفرت اللجنة الوطنية للانتخابات مجموعة متنوعة من الطرق، وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات https://uaenec.ae والبحث عن طريق رقم الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو تحميل التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات والمتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي باسم "اللجنة الوطنية للانتخابات-UAENEC)، أو الاتصال بمركز الاتصال التابع للجنة الوطنية للانتخابات على الرقم: (600500005)، أو زيارة مقر لجنة الإمارة في الإمارة التي ينتمي إليها المواطن.

نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني

وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 استحداث "نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد" للمرة الأولى، حيث تم تلقي طلبات الترشح خلال الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس 2023 من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وكذلك عبر (9) مراكز لتسجيل المرشحين موزعة على جميع الإمارات، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية، حيث تميزت عملية تسجيل المرشحين بسهولة الإجراءات، وتوفير أفضل التجهيزات والتقنيات للارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية، وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات (309) في جميع إمارات الدولة، وفق القائمة النهائية للمرشحين، ووصل العدد النهائي للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 (298) مرشحاً ومرشحة، بعد انسحاب 11 مرشحاً ومرشحة.

دليل الناخب والمرشح

وبهدف توفير معلومات شاملة للمرشحين والناخبين عن انتخابات 2023، أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات دليل الناخب والمرشح، للإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالانتخابات بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها من جانب جميع المهتمين بالانتخابات.

ويستهدف الدليل تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة سليمة تضمن لهم الحفاظ على أصواتهم من البطلان، وتبين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات؛ باعتبار أن صوت الناخب هو الوسيلة التي تكفل اختيار أفضل المرشحين لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار.

كما يهدف الدليل إلى إحاطة المرشحين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات؛ بحيث يصبح كل منهم- وبخاصة الذين يخوضون التجربة الانتخابية للمرة الأولى- ملماً بكافة جوانب عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

ويتضمن الدليل مجموعة من الموضوعات التي تهم المرشحين، وأهمها: عملية تسجيل المرشحين وشروط وإجراءات الترشح والوثائق المطلوبة للترشح وآلية تسجيل طلبات الترشح، كما يوضح ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية والتمويل المخصص لها، ودور وكلاء المرشحين، وحقوق وواجبات المرشح والجزاءات التي يمكن توقيعها عليه في حال ارتكب أية مخالفة من شأنها الإخلال بسير الانتخابات أو التأثير في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها، وآلية الطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز، وكذلك عملية اعتماد النتائج النهائية للانتخابات.

الحملات الانتخابية

وقد وفرت اللجنة الوطنية للانتخابات العديد من التسهيلات للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 للتعبير عن أنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية والقيام بالأنشطة التي تستهدف إقناع الناخبين باختيارهم في الدورة الخامسة من الانتخابات، حيث إنه وفقاً للتعليمات التنفيذية تمت زيادة سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية ليصبح (3) ملايين درهم، وذلك لمنح المرشحين الفرصة للتفاعل مع الناخبين، والترويج لأنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية عليهم بشكل مناسب.

كما وفرت اللجنة خدمة الحصول على ترخيص بشأن خطة الحملات الانتخابية إلكترونياً، عن طريق تعبئة استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، عبر الموقع الإلكتروني uaenec.ae .

نظام التصويت عن بُعد

وفي إطار سعي دولة الإمارات إلى العمل على توليد الأفكار الإبداعية، لتقديم خدمات ومنهجيات مبتكرة تخدم توجهات الدولة المستقبلية، تم تطوير نظام التصويت في هذه الدورة الانتخابية ليواكب التحول الرقمي في الدولة ويصبح أكثر سهولة وكفاءة وينجز المطلوب وفق أفضل معايير السرعة والدقة، حيث تم استحداث نظام "التصويت عن بُعد" للمرة الأولى في الانتخابات بما يمكّن الناخبين من المشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي بيسر وسهولة.

ويعتبر "التصويت عن بُعد" نظام تصويت ذكي يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يتواجد فيه سواء داخل الدولة أو خارجها، بواسطة التطبيقات الرقمية التي قررتها اللجنة الوطنية للانتخابات، وذلك خلال أيام التصويت التي تمتد من 4 حتى 7 أكتوبر 2023.

نظام التصويت الهجين

كما تم استحداث نظام التصويت الهجين، وهو نظام تصويت مختلط يجمع بين نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الإلكتروني في مقار مراكز الانتخاب، حيث يُعد نظام التصويت الهجين الأحدث والأكثر كفاءة، لمساهمته في ترسيخ مستويات الدقة والشفافية في عملية الانتخاب، ومن ثم عمليات الفرز الإلكتروني واحتساب الأصوات.

التصويت المبكر

ولضمان ممارسة جميع الناخبين حقهم الانتخابي، اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات نظام التصويت المبكر خلال يومي (04) و(05) أكتوبر، وذلك عن طريق "التصويت عن بُعد" أو التصويت الإلكتروني في (09) مراكز انتخاب تم اعتمادها على مستوى الدولة، كما تم تخصيص يوم الجمعة الموافق لتاريخ (06) أكتوبر 2023 للتصويت عن بُعد فقط.

يوم الانتخاب الرئيسي

واعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات (24) مركزاً انتخابياً للتصويت الإلكتروني في يوم الانتخاب الرئيسي الموافق لتاريخ (07) أكتوبر موزعة على إمارات الدولة، وكاملة التجهيز بشكل يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة طوال فترة التصويت.

وتم توزيع مراكز الانتخاب بشكل مدروس وضمن خطة محددة تضمن لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية إمكانية الوصول إليها والإدلاء بأصواتهم، حيث تمت مراعاة عدة عوامل حيوية، مثل: أماكن توزّع أعضاء الهيئات الانتخابية جغرافياً، وتوفر الخدمات والمرافق والمواقف والبنى التحتية المطلوبة لتحقيق كافة معايير نجاح العملية الانتخابية.

وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير جميع التسهيلات لأصحاب الهمم للمشاركة بفعالية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتمكينهم سياسياً، من خلال تمكين الناخبين من أصحاب الهمم من استخدام "التصويت عن بُعد"، كما تم تخصيص ممرات خاصة بمستخدمي الكراسي المتحركة للوصول إلى قاعة الانتخاب في مراكز الانتخاب المحددة، بحيث يمارس الناخب الإجراءات الخاصة بالتصويت بكل سرية وخصوصية.

ويمكن للناخب، من أصحاب الهمم أو الذي لا يعرف القراءة والكتابة أو لا يستطيع التصويت بنفسه، الإدلاء بصوته في الانتخابات شفاهه وبشكل سري إلى رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، وذلك وفق نظام التصويت المعتمد في الانتخابات.

#بياناتحكومية

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