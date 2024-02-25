دبي: في إطار جولاته الخارجية المستمرة لتفقد سير العمل الجمركي و التسهيل على التجار والمسافرين، وجه سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك و المنطقة الحرة خلال زيارة قام بها وفريق القيادة في الدائرة إلى مركزيّ دوكامز والميناء الجاف بإدارة المراكز الجمركية البرية، بأهمية تقديم المزيد من التسهيلات التجارية للشركات والتجار لزيادة قيمة تجارة دبي الخارجية والتي سجلت 2 تريليون درهم للعام 2023، ولفت سعادته أن الخدمات الرقمية التي تقدمها جمارك دبي باتت مثالاً يحتذى به على الصعيد العالمي ولذا يجب الاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا المتطورة في التسهيل على التجار و دعم أعمالهم وكذلك استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاع التجاري ، مؤكداً أن المراكز الجمركية في دبي تواكب ما تشهده الإمارة من انتعاش قوي على صعيد التجارة الخارجية غير النفطية وحركة السياحة والسفر مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود والعمل على تطوير القدرات باستمرار لتلبية احتياجات التجار والمسافرين.

وسجلت عدد البيانات الجمركية التي أنجزتها إدارة المراكز الجمركية البرية قفزة قوية بواقع 44% لتصل إلى 1.13 مليون بيان جمركي في 2023، مقارنة مع 790 ألف بيان جمركي في 2022، وسجل إجمالي عدد مرات التفتيش 198478 بضائع ومسافرين، وبلغ إجمالي وزن البضائع التي قامت إدارة المراكز البرية بتخليصها في العام الماضي 6 مليون طن مرتفعة من 5 مليون طن عن العام 2022 وبنمو 20% ، وسجل عدد البطاقات الجمركية للمركبات VCC (بطاقة وسائط النقل والمعدات الآلية والتي تنجز رقمياً ) التي أنجزتها المراكز البرية 238149 بطاقة، ووصل عدد الشركات المرخصة للعمل في مركز دوكامز نحو 396 معرضاً للسيارات، وسجلت شحنات السيارات التي تم تخليصها في مركز جمارك دوكامز نمواً قوياً إلى 20 مليار درهم في 2023، ويتيح "دوكامز" للعملاء ممارسة نشاط استيراد وإعادة تصدير السيارات وفق قواعد العمل والإجراءات الجمركية المتعلقة بالمناطق الحرة ، ويعتبر المركز الوحيد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة، حيث يؤمن كافة الخدمات للتجار وأصحاب المعارض من حيث مكاتب شركات النقل والشحن والتأمين والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، مؤكداً أن دائرة جمارك دبي تقوم بشكل مستدام بمساندة الشركات العاملة في دوكامز من أجل تذليل كافة العقبات ومساعدتها على استخدام الخدمات الجمركية الذكية ، والتي تتيح للعملاء تخليص معاملاتهم على مدار الساعة 7 أيام بالأسبوع، وهو ما يصب في سعادة المتعاملين من خلال توفير الوقت والجهد وخفض الكلفة على ممارسة الأعمال.

رافق سعادة المدير العام لجمارك دبي خلال الجولة الدكتور عبدالله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي، راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية ، جمعة الغيث مستشار سعادة المدير العام، حميد الرشيد مدير إدارة المراكز الجمركية البرية ، يونس عثمان مدير إدارة تقنية المعلومات، خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي ، محمد الهاشمي مدير إدارة التأمينات الجمركية و المقاصة ، إدريس بهزاد مدير إدارة اسعاد العملاء، و راشد الضباح السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية (مكلف) ، وعدد من مدراء المراكز الجمركية وقادة فرق التفتيش.

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