الحوكمة من خلال الابتكار: المنصات والمبادرات التكنولوجية لـجهاز أبوظبي للمحاسبة تهدف لإعادة تعريف المحاسبة وأعمال التدقيق

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تعزيزاً لالتزامه بمسيرة أبوظبي الرقمية، أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة عن مشاركته في فعاليات معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2023،" المقام في الفترة من 16 – 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي هذه المشاركة تحت شعار «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: تحويل المحاسبة والتدقيق»، من خلال إطلاق عدة مبادرات تكنولوجية تؤكد تفاني الجهاز في تمكين مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة في الإمارة.

وأعرب محمود العلوي، المدير التنفيذي لقطاع الإسناد المؤسَّسي في جهاز أبوظبي للمحاسبة، عن أهمية مشاركة الجهاز في أحد أهم الملتقيات التكنولوجية في المنطقة لأنه يوفر فرصة مثالية للأفراد لاستكشاف أحدث الابتكارات التكنولوجية من جميع أنحاء العالم.

وأضاف العلوي: "إن للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دورٌ هامٌّ في تشكيل عمليات التدقيق، ونحن نتعاون بشكل وثيق مع شركائنا الاستراتيجيين لدفع عجلة التحول الرقمي في مجال المحاسبة والتدقيق، ما يضمن أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي والبيانات للحفاظ على الأموال العامة. ويسمح لنا المعرض بمشاركة مبادرات جهاز أبوظبي للمحاسبة وإلقاء الضوء على الدور الريادي لتلك المبادرات وإظهار كيفية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة التدقيق والمحاسبة في الإمارة."

وتهدف المبادرات المبتكرة لجهاز أبوظبي للمحاسبة إلى ضمان الاستخدام الأمثل للأموال والأصول العامة وحمايتهما عبر منصاتٍ تقنية رائدة تُشكّل مستقبل الحوكمة في مجال المحاسبة والتدقيق، مما يرسّخ مبادىء النزاهة والشفافية والمحاسبة في الجهات الخاضعة في إمارة أبوظبي.

مساهمات جهاز أبوظبي للمحاسبة في استراتيجيات التحول الرقمي

تتواءم مشاركة جهاز أبوظبي للمحاسبة في معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2023" مع استراتيجية أبوظبي للتحول الرقمي، وفقًا لتصور الإمارة وريادتها في المجال وكونها المحرك رئيسي الذي يدفع مستقبلها الرقمي.

كما يلتزم الجهاز باستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، التي تسعى إلى تضمين الجوانب الرقمية في استراتيجيات الحكومة الشاملة. ويمتد هذا النهج الشامل على ثمانية أبعاد: التعزيز الشمولية، والمرونة، والتناسب مع العصر الرقمي ، والتركيز على احتياجات المستخدم، والتصميم الرقمي، وقطاع عام يعتمد على البيانات، وتعزيز مبدأ الحكومة المفتوحة، والاستباقية.

ومع اقتراب انطلاقة فعاليات معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2023"، يدعو جهاز أبوظبي للمحاسبة الحاضرين ليشهدوا مستقبل المحاسبة والتدقيق، من خلال المبادرات الرائدة التي سيتم طرحها في المعرض والتي لا تقتصر على إحداث ثورة في القطاع فحسب، بل ستعزز أيضًا الدور المحوري للجهاز في قيادة رحلة التحول الرقمي للإمارة في مجال التدقيق وحماية الأموال العامة.

والجدير بالذكر أن جهاز أبوظبي للمحاسبة سيشارك في معرض جيتكس ضمن جناح حكومة أبوظبي الذي يجمع تحت مظلته أكثر من 30 جهة حكومية من إمارة أبوظبي، متحدين تحت شعار "نقود المستقبل الرقمي". ويُسلط الجناح الضوء على أجندة حكومة أبوظبي الرقمية، التي تتضمن 5 محاور أساسية: الخدمات الحكومية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والحلول الحكومية، والأمن السيبراني ومنظومة العمل الرقمية.

#بياناتحكومية

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وائل سري الدين

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