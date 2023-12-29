دبي: انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تمكين الدور النسائي في الدائرة ودعمهن في كافة المحافل الدولية، فقد نظمت اللجنة النسائية في الدائرة رحلة استكشافية لمعرض لإكسبو قطر للبستنة 2023، بهدف تبادل الخبرات والتعرف على التجارب المتميزة للدول المشاركة والاطلاع على مستجدات التكنولوجيا في مجال الزراعة المستدامة وتوفير الغذاء والموارد الطبيعية، من خلال زيارة عدد من أجنحة الدول في المعرض منها (قطر، الإمارات العربية المتحدة، السعودية، عُمان، الكويت، وغيرها من الأجنحة).

وقالت مريم خليفة الشامسي رئيسة اللجنة النسائية في جمارك دبي: انطلاقاً من الاستراتيجية الجديدة للجنة المتمثل في التركيز على المبادرات الهادفة التي تحقق الأثر الإيجابي لدعم وتفعيل دور المرأة في المجتمع، واشراكها في الأنشطة التي تُسهم في التعرف على كافة مجالات التكنولوجيا في مختلف التخصصات، من خلال فتح آفاق من التعاون المعرفي على المستويين المحلي والدولي، موضحةً أن وفد نسائية جمارك دبي حظيَ باهتمام واستقبال مميز من قبل المشرفين على الجناح الإماراتي في المعرض، حيث كان في استقبالهم سعادة إبراهيم العلوي المفوض العام لجناح دولة الإمارات.

واشتمل برنامج الرحلة على زيارة عدد من الاجنحة ومنها جناح دولة قطر والذي تمحور حول شعار المعرض "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، وقد استُلهم تصميمه من المنحدرات الصخرية في رأس بروق، ليقدم مزيجاً فريداً من التراث الثقافي الأصيل لدولة قطر والتزامها الثابت بالاستدامة في الداخل، فيما جاء جناح دولة الإمارات تحت شعار "إرث وأثر" من خلال طرح ست محطات تثقيفية تروي قصصاً متنوعة، وتسلط الضوء على أسلوب العيش لشعب دولة الإمارات، منذ زمنٍ وحتى يومنا هذا، وهو أسلوب يتميز بالانسجام مع البيئة والابتكار ، حيث يتعرف الزوار في بداية رحلتهم في الجناح على الحالمون الأوائل في الإمارات، ثم ينتقلون لخوض تجربة حسية لاستكشاف جهود الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في المحافظة على إرث الأسلاف، والتي ركزت على التعاون والابتكار والتمكين الاجتماعي، وأسست لنهج الدولة الاستشرافي للزراعة اليوم.

واستكملن الموظفات رحلتهن عبر جناح السعودية والذي تضمن مناطق رئيسية تعكس المناظر والتضاريس الطبيعية، وأبرز المبادرات والمشاريع الموجودة على أرض الواقع، ومستقبلها المشرق المستدام ضمن "رؤية السعودية 2030، كما اطلعن على الجناح العُماني ومدى التزام السلطنة بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي الغني الذي تشتهر به. واستعراض الجناح أكثر من 1,600 شجرة ونبتة ليقدم لزواره لمحة ساحرة عن طبيعة عمان الخلابة والمتنوعة.

واختتمت الجولة في المعرض بتكريم خاص لجمارك دبي تسلمته مريم الشامسي من هيا التميمي مديرة إدارة الفعاليات في جناح دولة قطر، كما كرمت جمارك دبي جناح دولة قطر على حفاوة الاستقبال وتسلمت الدرع هيا التميمي، كما تم تكريم جناح دولة الامارات وتسلم الدرع سعادة إبراهيم العلوي المفوض العام لجناح دولة الإمارات.

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