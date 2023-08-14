رأس الخيمة : أكد الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي- رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة- ورئيس لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، جاهزية اللجنة للمشاركة في تنفيذ الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 على النحو المرجو، مشيراً إلى جاهزية مقر اللجنة لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة لتقديم الخدمات والتسهيلات والدعم اللازم لأعضاء الهيئات الانتخابية.

جاء ذلك، خلال الجولة التفقدية التي قام بها أعضاء لجنة إمارة رأس الخيمة لمقر تسجيل أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، في مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وذلك للاطلاع على سير الأعمال ومدى جاهزية مقر المركز لاستقبال طالبي الترشح، مؤكدين على التواصل الدائم والتنسيق المثمر بين مختلف الجهات في الإمارة لضمان نجاح هذه الدورة الانتخابية.

وقال الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي: "نعمل في إمارة رأس الخيمة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى- حاكم رأس الخيمة، لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ دورة انتخابية مميزة ووفق أعلى المعايير الدولية المتبعة، مع التأكيد على أهمية المشاركة السياسية في هذه الدورة الانتخابية لتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى القويم الذي يمثل أحد القيم الأصيلة لدولة الإمارات".

كما أعرب الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي- رئيس اللجنة- عن خالص شكره وعميق تقديره لأعضاء لجنة الإمارة وفريق العمل على ما يبذلونه من جهود حثيثة، مؤكداً على أهمية متابعة العمل لتوفير كافة الأمور الفنية والتقنية والإدارية؛ بما يضمن إجراء هذه الدورة الانتخابية على أكمل وجه.

#بياناتحكومية

- انتهى -