خلال اجتماع تنسيقي لبحث الاستعدادات

الشارقة، أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن عقد "ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2023" الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع غرفة الشارقة، في الـ 5 أكتوبر المقبل، بهدف تعزيز جودة الخدمات الأمنية للقطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية ووفق أرقى المعايير العالمية الريادية وتعزيز استدامة الأمن والازدهار الاقتصادي في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد في مقر الغرفة، بحضور أمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية في غرفة الشارقة، ومحمد الخيال تنفيذي أول علاقات عامة وتشريفات في غرفة الشارقة، والرائد حميد خلفان الكندي والرائد عبدالله عبدالرزاق القناطي، والنقيب نادية عبد الرحمن الحوسني، والنقيب عبدالله راشد الكندي، من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وعدد من المسؤولين من الغرفة، وتم خلال الاجتماع مناقشة محاور الملتقى والاستعدادات الجارية لتنظيمه، وأوضح الرائد حميد خلفان الكندي حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تحقيق الأمن ضمن خططها الاستراتيجية وإيمانها بأن الازدهار الاقتصادي وتعزيز جودة حياة المجتمع لا يمكن تحقيقهما بدون مجتمع آمن ومستقر بفضل جهود قيادة شرطية رائدة.

شراكة استراتيجية

وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن عقد هذا الاجتماع يأتي في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وحرص الجانبين على بذل أقصى الجهود وتعزيز العمل المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية لإمارة الشارقة، ولاسيما أن ملتقى الاستدامة الاقتصادية يمثل منصة متقدمة تجمع الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، لحشد الجهود والطاقات نحو تعزيز مرتكزات التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة في الشارقة خاصة ودولة الإمارات بشكل عام، انطلاقاً من دور الملتقى في تعزيز بيئة الأمن والأمان والتي تنعكس بشكل إيجابي على نشاط المنشآت الاقتصادية، مؤكدة التزام الغرفة وسعيها المتواصل نحو القيام بدور فعال وحيوي في تنظيم الحياة الاقتصادية، والعمل على إطلاق المبادرات الهادفة لضمان ازدهار وتقدم كافة القطاعات التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات.

منصة مهمة

وأشارت غرفة الشارقة إلى أن الاجتماع شكل منصة مهمة لمناقشة الاستعدادات الجارية لتنظيم ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2023، والبحث والتشاور في العديد من المسائل المهمة التي تعزز من نجاحات الحدث وتمكنه من تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية على صعيد تعزيز أمن المنشآت الاقتصادية، وترسيخ مكانة الإمارات في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال وغيرها من المجالات التي تنمو وتتطور في ظل الاستقرار الأمني، مثمنة الجهود المتواصلة والحثيثة من القيادة العامة لشرطة الشارقة لتحقيق بيئة الأمن والأمان التي ظلت دائماً الدافع المحرك والعنصر المحفز للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

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