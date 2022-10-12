عمر سلطان العلماء: "إكسباند نورث ستار" فرصة للتواصل بين رواد الأعمال والمبتكرين في المجالات الرقمية والمستثمرين العالميين

دبي: أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن دولة الإمارات ودبي تمكنتا من ترسيخ مكانتهما العالمية بيئة حاضنة لأصحاب المواهب والكفاءات الإبداعية ومنصة لتطوير الحلول المبتكرة القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من خلال توفير الفرص لرواد الأعمال والمتخصصين في عالم البرمجيات والذكاء الاصطناعي وتطوير قدراتهم بما يسهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده معالي عمر سلطان العلماء، وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ولدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ضمن فعاليات جيتكس جلوبال 2022، الذي تم خلال إعلان تنظيم نسخة جديدة من "إكسباند نورث ستار" الحدث العالمي المخصص للشركات الناشئة في مايو 2023، في أعقاب النجاح الذي حققه "نورث ستار دبي" هذا العام.

وقال عمر سلطان العلماء إن "إكسباند نورث ستار 2023" يتيح لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي فرصة استقطاب نخبة الشركات الرقمية العالمية الرائدة وتعريفهم بالمزايا التنافسية وفرص النمو التي توفرها دبي ودولة الإمارات في ظل التحول نحو اقتصاد رقمي مزدهر، كما يشكل فرصة استثنائية لرواد الأعمال والمبتكرين في المجالات الرقمية لربطهم مع المستثمرين وأفضل الشركات العالمية، والتعرف إلى تجاربهم الملهمة، حيث ستشارك الشركات المليارية قصص نجاحها مع رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في المنطقة.

وأضاف أن ما يمثله جيتكس جلوبال بالنسبة لقطاع التكنولوجيا العالمي ينسجم مع دور معرض ’إكسباند نورث ستار‘ وما يمثله لمنظومة الاقتصاد الرقمي العالمية، فهو يجمع بين رواد القطاعات الرقمية في المنطقة ومنظومة ريادة الأعمال للتواصل والتعاون وتمكين الشراكات التجارية الهادفة إلى إثراء مسيرة التنمية والتطوير ودفعها نحو آفاق أوسع لتعزيز الجاهزية للمستقبل وتحسين حياة الناس.

وسيعمل "نورث ستار دبي"، أكبر حدث عالمي مخصص للشركات الناشئة، وبالتعاون مع شريكه الاستراتيجي المتمثل بغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، على إطلاق نسخة موسعة من الحدث بعنوان "إكسباند نورث ستار"، سيستضيفها مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة ما بين 10 و12 مايو 2023، الأمر الذي سيفسح المجال للتوسع أمام معرض جيتكس جلوبال في أكتوبر 2023، حيث سيوفر الحدث حلقة وصل مثالية تربط شركات رؤوس الأموال الاستثمارية وشركات اليونيكورن والشركات الناشئة بأنواعها والأطراف المعنية الرئيسية في القطاع التقني.

هلال المري: المعرض حلقة وصل بين الحكومات والمستثمرين ومسرعات الأعمال والمبتكرين

من جهته، قال سعادة هلال سعيد المري: "بينما يتطلع مستثمرو رأس المال لأن يثبت المستقبل صحة رؤيتهم بضرورة مواصلة ضخ مزيد من الاستثمارات برغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، فقد باتت الفرصة سانحة للشركات الناشئة لجمع الأموال مقارنة بأي فترة سابقة، فمن خلال هذه الشراكة مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سنعمل على ضمان تحقيق ’إكسباند نورث ستار‘ المزيد من النجاحات، والاستفادة من شبكة العلاقات المشتركة والارتقاء بمنظومة الشركات الناشئة العالمية، وبناء العلاقات، وخلق المزيد من الفرص الواعدة".

وأضاف سعادته: "وكما يوحي الاسم الجديد، سيعمل ’إكسباند نورث ستار‘ على تعزيز زخم ريادة الأعمال الناشئة بما يتخطى الحدود الجغرافية، وتشكيل حلقة وصل تربط الشركاء الحكوميين والمستثمرين ومسرعات الأعمال بالمبتكرين ورواد التقنية من كافة أنحاء العالم".

ويتزامن إطلاق المفهوم الجديد من الحدث المخصص للشركات الناشئة مع دخول دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية يقودها جيل جديد من التقنيات الرقمية والابتكار. ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد الرقمي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، ليساهم بنحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة على مدى السنوات العشر القادمة.

وفي ظل الرؤية الرشيدة للقيادة الإماراتية، تواصل الحكومة العمل على تعزيز جاهزيتها الرقمية عبر وضع سياسات وإطلاق مبادرات جديدة ترتقي ببنية الإمارات التحتية الذكية في العديد من المجالات، بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والميتافيرس والويب 3.0، فتبني أحدث التقنيات في هذه المجالات من شأنه تحقيق مكاسب جمة للقطاعات الاقتصادية ولأفراد المجتمع على حد سواء.

"نورث ستار دبي" يمضي بمنظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات نحو آفاق غير مسبوقة

وكانت انطلاقة "نورث ستار دبي" الأولى على هامش معرض "جيتكس" قبل سبعة سنوات بمسمى "فيوتشر ستارز"، وشهد الحدث في حينه مشاركة 200 شركة ناشئة. ومع مرور السنوات، واصل الحدث الذي تمت تسميته عام 2022 بـ "نورث ستار دبي"، اكتساب زخم عالمي غير مسبوق. وتجاوز عدد الشركات المشاركة في نسخة هذا العام 1,000 شركة ناشئة من 63 دولة، الأمر الذي ساهم بتعزيز الإقبال على مساحات العرض التي بيعت بالكامل، لتحقق نسخة هذا العام نمواً إضافياً بنسبة 65% مقارنة بالنسخة الماضية. ويستضيف الحدث عدداً كبيراً من المستثمرين وشركات اليونيكورن على مستوى العالم.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر موطناً لأكثر من 1,400 شركة ناشئة بقيمة تقديرية تبلغ 24 مليار دولار، كما تحتضن 90 صندوقاً استثمارياً في القطاع الرقمي إلى جانب 12 حاضنة أعمال. واستأثرت الشركات الإماراتية بالحصة الأكبر بواقع 2,6 مليار دولار تم جمعها كتمويل للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021، الأمر الذي يؤكد قدرة "إكسباند نورث ستار" على استقطاب شركات عالمية ناشئة للاستفادة من بنية الأعمال التحتية في دولة الإمارات وتحقيق طموحاتها.

وسيتيح معرض "إكسباند نورث ستار" في مايو 2023، للشركات مساحات ومرونة أكبر للتفاعل مع مجتمع المستثمرين الدولي بالارتكاز على برنامج أكثر إبداعاً وتأثيراً، وسيتم إطلاق "إكسباند نورث ستار" بالتزامن مع "معرض جيتكس إمباكت" وقمة ومعرض العمران المستقبلي، المنصة المزدوجة المخصصة للاستثمارات المستدامة التي تركز على التكنولوجيا والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

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