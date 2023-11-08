عائشة الحمادي: "إنجازٌ رائدٌ يعكس جهود البلدية في استقطاب أفضل المواهب والكوادر البشرية والحفاظ عليها للمستقبل تماشياً مع خطة عمل إمارة دبي للتوطين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة، حصدت بلدية دبي المركز الأول في جوائز الموارد البشرية الحكومية الخليجية "GCC GOV HR Award" للعام 2023، عن فئة أفضل مبادرة توطين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تتويجاً لجهودها في مجال استقطاب الكوادر المواطنة وتطوير مهاراتهم العملية والتخصصية والاحتفاظ بالمواهب منهم، تماشياً مع المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في الارتقاء بنسب التوطين في كافة القطاعات.

وقالت عائشة الحمادي، مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي: "يُعد التتويج بجائزة الموارد البشرية الحكومية الخليجية عن أفضل مبادرة توطين، إنجازاً رائداً يعكس جهود بلدية دبي في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بما يخص خطة عمل إمارة دبي للتوطين وإتاحة الفرصة أمام الشباب الإماراتي من أصحاب المواهب والخبرات".

وأضافت: "تعمل البلدية على توفير بيئة عمل جاذبة ومستدامة للكوادر البشرية، تقدم من خلالها البرامج التدريبية الميدانية والتخصصية في مجالات عملها، بما يمكنهم من تطوير مهاراتهم، ورفد البلدية بالكفاءات لتحقيق أهدافها ورؤيتها في أن تكون بلدية رائدة جاهزة للمستقبل تستقطب أفضل المواهب وتحافظ عليها، وذلك من خلال المبادرات العديدة التي تنفذها لتعزيز التوطين في الوظائف التي تنخفض فيها نسبة التوطين، ومن ضمن هذه المبادرات؛ مبادرة كوادرنا فخرنا، والابتعاث والتأهيل المهني، إضافةً إلى إطلاقها لأكاديمية بلدية دبي للتأهيل المهني في مجالات عمل البلدية التخصصي".

وارتفعت نسبة التوطين في مختلف الفئات الوظيفية ضمن الكوادر البشرية الإماراتية في بلدية دبي ارتفاعاً ملحوظاً، وخاصةً في الوظائف الميدانية والتخصصية، مثل؛ وظائف المفتشين والمراقبين والوظائف الهندسية، إضافةً إلى تطوير الكوادر المواطنة من خلال عمليات التأهيل والتدريب المتخصصة والتي تُنفذ بأحدث الوسائل المعرفية مثل الواقع الافتراضي، والميتافيرس، ورعاية المواطنين المبتكرين وتوفير البيئة المعززة للابتكار والتعلم المستمر والجاهزية للمستقبل.

كما ساهمت جهود البلدية في تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في العمل البلدّي وتمكينها من تولي المواقع القيادية المختلفة والعمل في الوظائف التخصصية والميدانية، وتأهيلها في كافة المجالات التخصصية والمهنية، فضلاً عن مبادرات الحفاظ على الكفاءات المواطنة المؤهلة، وتعزيز الرفاه الوظيفي وجَودة الحياة والتوازن بين الحياة والعمل.

كذلك عززت بلدية دبي جهودها في عملية دمج وتمكين الموظفين المواطنين من أصحاب الهمم وتوفير كافة احتياجاتهم وإتاحة برامج التعلم والتدريب المستمر لهم لتمكينهم من تأدية مهامهم بكفاءةٍ وفعالية، ودمجهم في بيئة العمل وتوفير كافة متطلباتهم، إضافةً إلى برامج التكريم والتحفيز المختلفة ومبادرات إسعاد الكوادر الوطنية وتعزيز دورهم المجتمعي في ريادة الأعمال على مستوى الإمارة.

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