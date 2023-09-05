الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: عقدت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في إطار تكثيف الجهود لإنجاح مرحلة الحملات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي بلديات مدن ومناطق إمارة الشارقة التسعة “الشارقة، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، والذيد، والبطائح، ومليحة، والمدام، والحمرية” بهدف وضع الآليات اللازمة لتسهيل الخدمات والإجراءات لمرشحي الإمارة الراغبين في الإعلان عن حملاتهم الانتخابية و فتح مقار انتخابية في الأماكن المخصصة لذلك في الإمارة وضمان تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية ومراقبتها.

ترأس الاجتماع سعادة المستشار عيسى سيف بن حنظل رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بحضور ممثلي بلديات إمارة الشارقة وذلك بمقر اللجنة في مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وتعمل لجنة الإمارة بالتعاون مع البلديات على مستوى عالٍ من الكفاءة في تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للمرشحين عن إمارة الشارقة وذلك بتخصيص أماكن خاصة للمرشحين لتقديم معاملات الإعلانات الخارجية وتصاريح المقار الانتخابية (الخيم) في كل بلدية وكذلك توفير بيانات الشركات الدعائية والإعلانية المعتمدة من البلديات وسيتم التدقيق على محتوى البرامج والخطط الانتخابية والتأكد من اعتمادها وفق الاستمارات المخصصة لذلك من اللجنة الوطنية ومراقبة تنفيذها لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات في فترة الحملات الانتخابية.

وأكدت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 حرصها على تحقيق مبدأ تساوي الفرص والمنافسة النزيهة ليتمكن كل مرشح من ممارسة حقه في التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد المحددة بالتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني 2023 وبما يعكس الوعي السياسي للمرشحين ويحافظ على مكتسبات وقيم المجتمع الإماراتي.

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