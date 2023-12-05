الإمارة تستضيف مؤتمر الرابطة السنوي الثالث والستين خلال الفترة من 20-23 أكتوبر 2024 في "أدنيك"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: شارك وفد من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في المؤتمر الثاني والستين للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA) الذي عُقد مؤخراً في بانكوك، تايلاند.

ومنح المؤتمر الوفد منصة مثالية للتواصل مع أبرز الخبراء والجهات العاملة والمعنية في هذا القطاع، ودعوتهم لحضور مؤتمر الرابطة الثالث والستين، المُقرر إقامته للمرة الأولى في الإمارة خلال الفترة من 20-23 أكتوبر 2024 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بما يُعزز ريادتها وجهة مُفضلة لسياحة الأعمال.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: "حققنا العديد من النتائج الإيجابية خلال مؤتمر الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA) في بانكوك، حيث تعرفنا عن قرب على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة التي تدعم استعداداتنا لاستضافة مؤتمر الرابطة الثالث والستين العام المقبل في أبوظبي. ويحظى زوارنا المشاركون في هذا الحدث المرتقب بأرقى الخدمات والمرافق إلى جانب برنامج حافل بورش العمل والأنشطة المُحفزة للإبداع والابتكار، مع الاستمتاع بكرم ضيافتنا الإماراتية الأصيلة. ونتطلع إلى الترحيب بالوفود من جميع أنحاء العالم لتبادل الرؤى والحوار ودراسة سبل التعاون لرسم ملامح مستقبل سياحة الأعمال، والمضي قدماً نحو المزيد من النمو والازدهار".

واستعرض وفد المكتب، خلال المؤتمر، مقومات وبرامج سياحة الأعمال في أبوظبي، بالتزامن مع تعميق علاقات التعاون مع جمعيات تنظيم المؤتمرات المهنية المتخصصة. واستضاف الوفد أيضاً حفل غداء شهد تسليط الضوء على الإمارة، تمهيداً لاستضافتها الدورة المقبلة من مؤتمر الرابطة السنوي في عام 2024.

يذكر أن أبوظبي تصدرت تصنيف الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA) لأفضل وجهات تنظيم المؤتمرات المتخصصة في الشرق الأوسط لعام 2022، فيما يدعم احتضانها مؤتمر الرابطة الثالث والستين خطواتها الساعية إلى ترسيخ مكانتها في قطاع سياحة الأعمال، وتأكيد قدرتها على استضافة أكبر الاجتماعات والمؤتمرات العالمية.

#بياناتحكومية

- انتهى -

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و visitabudhabi.ae