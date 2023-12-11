بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ العالمية (كوب28) بدبي،

الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي يوقع مذكرة تفاهم مشتركة مع مجموعة سابينت الاستشارية المحدودة ومركز الإمارات التجاري

توقيع 4 مذكرات تفاهم إضافية بين جامعة أبوظبي وخمسة شركاء دوليين مرموقين خلال المؤتمر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلاقاً من التزامها الثابت بتعزيز مستقبل مستدام في القطاع التعليمي، أعلن الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، إبرام الجامعة لعدد من الشراكات الاستراتيجية خلال "المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة 2023"، الذي استضافته الجامعة في فندق والدورف أستوريا نخلة جميرا بدبي يومي 5 و6 ديسمبر.

شملت مذكرات التفاهم إبرام تعاون مشترك مع "مجموعة سابينت الاستشارية المحدودة" و"مركز الإمارات التجاري" لإنشاء "مركز السياسات الإفريقية" في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقرر أن يكون منصة نشطة للبحث والتأثير والمشاركة الاستراتيجية، تعمل على تسهيل المبادرات البحثية المشتركة، بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة أبوظبي، بالإضافة إلى الجامعات الأفريقية وأصحاب المصلحة المعنيين.

كذلك وقعت جامعة أبوظبي 4 مذكرات تفاهم إضافية مع خمسة شركاء دوليين مرموقين بما في ذلك المجموعة الإيطالية للتكنولوجيا والهندسة "ماير اس. بي. آي"، وجامعة سيدني للتكنولوجيا، وجامعة ماكماستر في هاميلتون، أونتاريو، كندا، واتفاقية تعاون مشترك مع جامعة ساو باولو والغرفة التجارية العربية البرازيلية في البرازيل. وتهدف مذكرات التفاهم إلى تمكين الطلبة والمجتمع عموماً من الوصول إلى حلول مستدامة متطورة، والارتقاء بالبحث الأكاديمي، وتسهيل التبادل المعرفي، وتعزيز الابتكار.

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نبذة عن جامعة أبوظبي

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وتتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في تأثير وتوثيق المراجع البحثية، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2023"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 58 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 59 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 580 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2024»، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

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سارة فراح

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