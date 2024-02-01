البورصة تشهد أعلى مستويات التداول والتسليم الفعلي منذ 2018، كما يساهم عقد عمان الآجل بتسعير أكثر من 36% من إجمالي خام الشرق الأوسط المصدر للأسواق الآسيوية.

دبي، 01 فبراير 2024: حققت بورصة دبي للطاقة، البورصة الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، نمواً استثنائياً في أحجام التداول والتسليم الفعلي لعام 2023، معززة دور عقد عمان الآجل وأهميته كمؤشر سعري للنفط الخام في الأسواق الآسيوية وثالث أهم معيار لأسعار النفط الخام في العالم.

وشهدت بورصة دبي للطاقة في عام 2023 ارتفاعاً في كل من أحجام التداول لشهر التسليم ليصل إلى8000 مليون برميل، مقارنة بـــ 752 مليون برميل في العام 2022، وأحجام التسليم الفعلي التي وصلت إلى 210 ملايين برميل، مقارنة بـ 181 مليون برميل في عام 2022، محققة بذلك أعلى مستوى منذ 2018 على جميع الأصعدة.

والأداء المتميز لبورصة دبي للطاقة خلال الأعوام الأخيرة إلى تعزيز مكانتها عالمياً، حيث يساهم العقد الآجل لخام عمان بتسعير أكثر من 36% من إجمالي خام الشرق الأوسط المصدر إلى الأسواق الآسيوية مقارنة بنسبة 8% في عام 2007.

وتعليقا على النمو الذي حققته البورصة، صرح المدير العام لبورصة دبي للطاقة رائد السلامي بأن " العام 2023 كان حافلاً بالمتغيرات الإيجابية والإنجازات البارزة في الأداء العام للبورصة والشراكات الاستراتيجية التي ستسمح لنا باستكمال تطوير خدماتنا وتعكس هذه الأرقام اليوم قيمة بورصة دبي للطاقة وأهمية العقد الآجل لخام عمان في استكشاف أسعار النفط في المنطقة، وفي تقديم فرص التحوط للعملاء.. ومع بداية العام الجديد، نحن متمسكون بالحفاظ على هذا الزخم الإيجابي على الرغم من التغيرات المستمرة في مجال الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ونتطلع إلى مواصلة تحديد معايير جديدة للتميز وتوفير أفضل الحلول لعملائنا."

تشمل الإنجازات البارزة لبورصة دبي للطاقة في عام 2023 خطوات مهمة مثل تحقيق تسليم 3 مليارات برميل عبر آلية التبادل منذ التأسيس، وإجمالي تداول يتجاوز 20 مليار برميل.

وعقدت البورصة مؤخراً، في بداية هذا العام، شراكة استراتيجية مع مجموعة تداول السعودية، مما يساهم في تعزيز خبراتها وإمكانيات نموها، ويفتح الأفاق لفرص جديدة ومتنوعة.

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نبذة عن بورصة دبي التجارية المحدودة:

بورصة دبي التجارية المحدودة هي بورصة السلع الرائدة في مجال تداول عقود الطاقة في الأسواق التي تقع شرق السويس ويعتبر عقدها الرئيسي وهو العقد الآجل لخام عمان ثالث مؤشر لأسعار النفط في العالم. ومنذ تأسيسها في شهر يونيو 2007م، شهدت البورصة تداول ما مجموعه 20 مليار برميل من النفط الخام العماني، كما تم تسليم 3 مليارات برميل عبر آلية التسليم الفعلي المعتمدة من قبل بورصة دبي التجارية المحدودة خلال نفس الفترة.

وتمثل شركة دي إم إي القابضة المحدودة مشروعاً مشتركاً بين دبي القابضة وجهاز الاستثمار العماني ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية. واكتسبت البورصة مكانة مميزة في أسواق تداول الطاقة على المستوى العالمي، حيث تستثمر العديد من المؤسسات المالية العالمية وشركات تداول الطاقة مثل جولدمان ساكس، وجي بي مورجان، ومورجان ستانلي، وشِل، وفيتول، وكونكورد إنيرجي، أسهماً خاصة في شركة دي إم إي القابضة المحدودة.

يتواجد مقر بورصة دبي التجارية المحدودة في مركز دبي المالي العالمي. وتتم مقاصة جميع الصفقات المنفذة في بورصة دبي التجارية وضمانها بواسطة مركز المقاصة التابع لبورصة شيكاغو التجارية (CME Clearing). تخضع بورصة شيكاغو التجارية لتنظيم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية، كما أنها هيئة معترف بها من قبل سـلـطـة دبـي لـلـخـدمـات الـمـالـيـة.

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ميسم حمادة، رئيس إدارة التسويق

البريد الإلكتروني: Mayssam.Hamadeh@dubaimerc.com

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وليد مجذوب

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