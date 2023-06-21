- يتألف المخيم من ثلاث مجموعات من الفترة بين 13 يوليو إلى 18 أغسطس في مركز أبوظبي الإبداعي بدون رسوم تسجيل

- يهدف المخيم إلى تقديم تجربة ريادة أعمال تعليمية استثنائية توقد الشغف الريادي لدى الشباب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن إطلاق النسخة الخامسة من مخيمه الصيفي "فينشوريست" 2023 واستقبال طلبات الالتحاق به. وقد صمم المخيم المرتقب المعتمد من قبل جامعة ستانفورد ليحاكي تنظيمه النسخة السابقة التي شهدت نجاحاً ملحوظاً، وكنسخته السابقة، سيعقد المخيم لهذا الصيف بتمويل من صندوق خليفة في مركز أبوظبي الإبداعي الذي يتمتع بمرافق حديثة بمستويات عالمية، ضمن ثلاث مجموعات: الأولى من من 10 يوليو إلى 19 يوليو، و الثانية من 24 يوليو إلى 2 أغسطس، وآخرها من 7أغسطس إلى 16 أغسطس، ويستقبل المخيم المجاني طلبات التسجيل للطلاب الإماراتيين والمقيمين ضمن الفئة العمرية 13 إلى 18 عام المهتمين بريادة الأعمال المتطلعين إلى مستقبلهم فيها.

ويهدف المخيم الصيفي إلى تقديم تجربة ريادة أعمال استثنائية وملهمة للشباب في الإمارات، تعزز العمل الجماعي وتشجع على الإبداع بإيجاد حلول مبتكرة مصممة لتلبية احتياجات السوق العالمي، في بيئة مرحة مليئة بالأنشطة الممتعة المحفزة على التفكير.

وقالت سعادة علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة تعليقاً على عودة المخيم الصيفي: "حققت جميع النسخ السابقة من مخيم ريادة الأعمال "فينشوريست" نتائج باهرة ونجاحاً ملحوظاً أدى إلى تزايد الإقبال على المخيم عاماً بعد عام، ويدفعنا ذلك إلى المثابرة على مواصلة الارتقاء بمستوى تنظيمه إلى أعلى مستويات الجودة من خلال تضمين برامج وأنشطة مميزة وورش عمل ثرية بالمعارف لإلهام شغف مجتمع رواد الأعمال الناشئ من الشباب الواعد.

يواصل صندوق خليفة جهوده نحو استكشاف وتنفيذ سبل جديدة ومبتكرة لتمكين الشباب في الإمارات، ومن خلال "فينشوريست" ندعم الطلاب بالمصادر القيمة والتوجيه والإرشاد الذي يلهمهم لإطلاق إمكاناتهم الواعدة، لذا نحرص على تنظيم مخيم ريادي على مستوى عالي من الجودة يسهل وصول الشباب المهتم بالأعمال والمشاريع إليه ويحفزهم على المشاركة فيه، من خلال تعزيز قدراتهم الإبداعية، والتفكير الابتكاري، ونشر روح الفريق والتعاون بينهم".

وأضافت: "صممت برامج المخيم لتهيئة المشاركين وصقل مهاراتهم وإثراء معارفهم للنجاح في عالم الأعمال الديناميكي، ونتطلع من خلال تنظيم المخيم إلى تقديم مساهمات مؤثرة في نمو بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات وتمكينها، من خلال خلق فرص جديدة لرواد الأعمال الطامحين إلى النجاح وترك بصمة في عالم الأعمال في عمر صغير".

وستنطلق رحلة الطلاب المشاركين في المخيم بحضور عرض تقديمي مختصر حول الموضوع اليومي الذي سيبنون حوله خطة العمل، وبعد اختيار الموضوع سيتم تقسيمهم إلى فرق، يتعاون أفرادها في توليد الأفكار وجلسات العصف الذهني وتحديد المفهوم الفريد لمشروعهم، وفي اليوم الأخير من المخيم ستستعرض الفرق جهودها الإبداعية من خلال عرض أفكار مشاريعهم بأسلوب مهني أمام لجنة مختصة من رواد الأعمال والشركاء.

للمزيد من المعلومات، والتعرف على معايير الاشتراك، زوروا الموقع الإلكتروني https://www.eightyouth.com/venturist?lang=ar

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عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله.

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