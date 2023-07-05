طارق لوتاه : لجان الإمارات تلعب دوراً محورياً وتشكّل أحد الركائز الرئيسة في إدارة الدورة الانتخابية القادمة

أهم مهام واختصاصات لجان الإمارات:

استلام طلبات الترشح ومراقبة تطبيق قواعد الحملات الانتخابية

توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية

التنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية

اقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في كل إمارة

تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون

استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية من اللجنة الوطنية، وتزويد المرشحين بها في حال طلبوا ذلك.

أبوظبي: استكملت " لجان الإمارات" استعداداتها وجاهزيتها لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بهدف دعم العملية الانتخابية من كافة جوانبها وتوفير كافة العوامل اللازمة لنجاح الدورة الانتخابية المقبلة، ولضمان تنفيذ دورة انتخابية تتصف بأعلى معايير الدقة والنزاهة والشفافية؛ بما يعزز جملة النجاحات التي تحققت خلال الدورات الانتخابية الأربع السابقة.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد اعتمدت تشكيل "لجان الإمارات" لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في اجتماع سابق لها، والتي يندرج ضمن مهامها رسم الإطار العام للعملية الانتخابية والإشراف العام على سير الانتخابات، واعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها، والإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.

وقد أكد سعادة طارق هلال لوتاه- وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، ورئيس أمانة اللجنة الوطنية للانتخابات- أن تشكيل لجان الإمارات يُعد خطوة مهمة في مسيرة العمل المتواصل لضمان التميز في تنظيم الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي؛ نظراً للدور المحوري والفاعل الذي تقوم به لجان الإمارات في إدارة العملية الانتخابية.

وأشار لوتاه إلى الدور الكبير الذي قامت به لجان الإمارات في نجاح الدورات الانتخابية الأربع السابقة، مع التأكيد على الأهمية الكبيرة لها في الدورة الانتخابية المقبلة، لما تشكله من حلقة وصل بين المواطنين في الإمارة والإدارة الانتخابية متمثلة في اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها، من خلال وضع أفضل الآليات للتنسيق بينها فيما يتعلق بالأمور الفنية والتقنية والإدارية المتعلقة بسير العملية الانتخابية في كل إمارة.

كما أشاد سعادة طارق لوتاه بمدى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها أعضاء لجان الإمارات، بما يكفل مستوى مميزاً في الأداء يتواكب مع تطلعات وتوجهات قيادتنا الرشيدة التي تؤكد- دائماً- على أهمية توظيف جميع الإمكانات والقدرات لتحقيق الريادة في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.

ويُشار إلى أن لجان الإمارات تُشكل بمعدل لجنة في كل إمارة، وتضم ممثلين عن ديوان حاكم الإمارة والشرطة والبلدية، إضافة إلى شخصيات من القطاع الأهلي، على أن يقوم ديوان الحاكم بتحديد رئيس للجنة من بين أعضائها. وللجنة الإمارة أن تشكل لجاناً فرعية تكون تابعة لها لمعاونتها في أداء المهام المنوطة بها، وذلك بعد موافقة لجنة إدارة الانتخابات.

وتتلخص مهام لجنة الإمارة في عدة وظائف، أهمها: توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، واقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون، واستلام طلبات الترشح ومراقبة تطبيق قواعد الحملات الانتخابية في الإمارة ورفع التقارير والملاحظات بشأن أي مخالفة إلى لجنة إدارة الانتخابات، إلى جانب استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية من اللجنة الوطنية للانتخابات، وتزويد المرشحين بها في حال طلبوا ذلك.

ويذكر أنه قد أعيد تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات في شهر أغسطس 2022، برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وهي تتمتع بالصلاحيات اللازمة للإشراف على العملية الانتخابية من كافة جوانبها.

وتقوم اللجنة بتحديد الاعتمادات المالية اللازمة للعملية الانتخابية والعمل على إدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة، وتحديد المراكز الانتخابية في كل إمارة، وتحديد يوم انعقاد الانتخابات في كل إمارة، وطريقة أخذ أصوات الناخبين، والنظر في الطعون الانتخابية والفصل فيها، ومتابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات.

لجان إمارات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023

تتضمن لجنة إمارة أبوظبي: سعادة سيف علي سيف القبيسي، رئيساً، وعضوية العميد حامد محمد الهاجري، وسعادة أحمد فاضل المحيربي، وسعادة المهندس عبد الله حمدان العامري، وسعادة ناصر خميس الجنيبي، وسعادة مريم عبد الله المحياس، والسيد حمد محمد الظاهري، والسيد راشد علي الغفلي، والسيد أحمد عبد الله المرر، والسيد عبد الله إبراهيم المرزوقي.

وتم تحديد مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، كمقر للجنة إمارة أبوظبي، والذي سيعمل خلال الأيام من الاثنين ولغاية يوم الخميس من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 3:30 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً ولغاية 12 ظهراً.

وتتضمن لجنة دبي: سعادة عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيساً، وعضوية سعادة وسام العباس حسين لوتاه، والسيد راشد أحمد راشد الجميري المهيري، والسيد الدكتور علي أحمد ثاني بن عبود، والسيد سيف عمر الدليل الرميثي، والسيد خليفة ثاني أحمد بن عبود الفلاسي، والسيدة سمية خليفة أحمد بن حماد.

وتم تحديد مركز دبي التجاري العالمي ( قاعة حتا ) ، كمقر للجنة إمارة دبي، والذي سيعمل خلال الأيام من الاثنين ولغاية يوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 4:00 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية 12 ظهراً.

فيما تتضمن لجنة الشارقة: سعادة المستشار عيسى سيف بن حنظل، رئيساً، وعضوية سعادة أحمد حمد السويدي، والعميد إبراهيم مصبح العاجل، والسيدة هيا محمد السلمان، والسيد عبد الرحمن سعيد بن شاهين السويدي.

وتم تحديد مقر المجلس الاستشاري، كمقر للجنة إمارة الشارقة، والذي سيعمل خلال الأيام من الاثنين ولغاية يوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 3:30 مساءً.

وتتضمن لجنة عجمان: سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، رئيساً، وعضوية السيد راشد خلفان بدر، والعقيد يوسف أحمد سلطان العجماني، والسيد عبد الرحمن راشد النعيمي، والسيدة شيخة عبد الله سعيد النعيمي.

وتم تحديد قاعة الشيخ حميد في متحف عجمان ، كمقر للجنة إمارة عجمان، والذي سيعمل خلال الأيام من الاثنين ولغاية يوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 4:00 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية 12 ظهراً.

وتتضمن لجنة أم القيوين : سعادة المستشار راشد جمعة حميد آل علي، رئيساً، وعضوية العقيد عبيد علي فاضل بن فاضل الغفلي، والسيد أحمد طيب محمد صالح آل بوكشة، والسيد ضياء سلطان حميد بن ربيعه آل علي.

وتم تحديد وزارة تنمية المجتمع، كمقر للجنة إمارة أم القيوين، والذي سيعمل خلال الأيام من الاثنين ولغاية يوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 4:00 مساءً.

وتتضمن لجنة رأس الخيمة: سعادة الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي، رئيساً، وعضوية سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي، وسعادة المستشار محمد أحمد الكيت، وسعادة العميد عبد الله خميس الحديدي، وسعادة أحمد عبيد المؤذن الطنيجي.

وتم تحديد الديوان الأميري ، كمقر للجنة إمارة رأس الخيمة، والذي سيعمل خلال الأيام من الاثنين ولغاية يوم الخميس من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 3:30 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً ولغاية 12 ظهراً.

وتتضمن لجنة الفجيرة: سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، رئيساً، وعضوية السيد سالم محمد الزحمي، والسيد عبدالله محمد الحنطوبي، والسيد أحمد سعيد الظنحاني، والسيد طارق محمد إبراهيم حمدان الهنائي.

وتم تحديد غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ، كمقر للجنة إمارة الفجيرة، والذي سيعمل خلال الأيام من الاثنين ولغاية يوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 3:00 مساءً.

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