عن مشاريع "حوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة"

الدوحة: حصل فريق تقنية اللغة العربية (ALT) في معهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة على جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2023 عن فئة "حوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة".

وتُتوج الجائزة أبحاث الفريق في مجال معالجة اللغات الطبيعية (NLP) إلى اللغة العربية، وتطوير ونشر التقنيات المتقدمة، والمشاركة الاستباقية مع الشركاء الأكاديميين والخبراء في هذا المجال بجميع أنحاء العالم.

وتُكرم جوائز مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يسعون للحفاظ على اللغة العربية وتعزيز أبحاثها واستخدامها في جميع أنحاء العالم.

واختارت الجائزة الفائزين في أربع فئات هي تعليم اللغة العربية وتعلمها، وحوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة، وأبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية، ونشر الوعي اللغوي، وإبداع المبادرات المجتمعية اللغوية، حيث حصل الفائزون على حصة من الجائزة التي تبلغ قيمتها 1,600,000 ريال سعودي.

وتعليقًا على الجائزة، قال الدكتور​￼​ أحمد المقرمد، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة: "لاشك أن اللغة تعتبر روح الشعوب، لاسيما مع تطور أنماط التواصل، لذلك من الأهمية ابتكار تقنيات فعّالة للغة العربية تخدم الناس في العالم العربي وخارجه، حيث تُؤكد هذه الجائزة مجددا على التزام المعهد بتعزيز وتطوير أبحاث الحوسبة التي تحقق قيمة لأصحاب المصلحة والمعنيين في دولة قطر، والتي لها تأثير إيجابي على المجتمعات في جميع أنحاء العالم".

ويساهم فريق تقنيات اللغة العربية في تقديم الدعم لفريق البرمجة اللغوية لمعالجة النص والكلام العامي إلى اللغة العربية الفصحى الحديثة واللهجات العربية المتعددة، مثل تقنية "فراسة"، وتقنية "أسد" وهي منصة لتقديم تحليلات دلالية تركز على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وتقنية (QATS) وهي أداة متطورة لتحويل الكلام العربي المنطوق إلى نص، وتقنية "شاهين" وهي نظام ترجمة آلية فعّال للغتين العربية والإنجليزية، وتقنية "تنبيه" وهي أداة تركز على الأخبار ووسائل الإعلام للكشف عن المعلومات المضللة والمحتوى الضار، وينشر فريق تقنية اللغة العربية بانتظام في الدوريات المشهورة عالميًا التي تتابعها المؤسسات المماثلة، كما يشارك في مؤتمرات علوم الحاسوب الرائدة، ويدعم زملائه الباحثين من خلال توفير الاستخدام المجاني لأدوات معالجة اللغات الطبيعية الى العربية، ومجموعات البيانات الضرورية لبحوث وابتكارات معالجة اللغات الطبيعية إلى العربية.

تجدُر الإشارة إلى أن معهد قطر لبحوث الحوسبة هو معهد بحوث وطني مكرس لتلبية احتياجات دولة قطر والمنطقة العربية والعالم، ويجري المعهد البحوث التطبيقية المتطورة في مجالات مخصصة تشمل تقنيات اللغة العربية، والأمن السيبراني، والصحة الرقمية، والحوسبة الاجتماعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

ابتكار يصنع الغد

تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010 كجامعة بحثية؛ لتساهم في تطوير دولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي. ومن خلال موقعها في المدينة التعليمية، تلتزم جامعة حمد بن خليفة ببناء القدرات البشرية وتعزيزها، عبر التجارب الأكاديمية الثرية والمناهج المبتكرة والشراكات الفريدة. وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات في المرحلة الجامعية وفي الدراسات العليا من خلال كلياتها، كما تُوفر الجامعة فرصًا فريدة في مجالي البحوث والمعرفة من خلال معاهدها ومراكزها البحثية. للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يُرجى زيارة: www.hbku.edu.qa