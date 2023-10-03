لجنة إمارة الشارقة: جاهزية تامة لمقر المركز الانتخابي في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والمخصص لاستقبال الناخبين في يومي التصويت المبكر (4 و5 أكتوبر)

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي ـ 3 أكتوبر 2023: دعا سعادة المستشار عيسى سيف بن حنظل، رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة الفاعلة في عمليات التصويت التي تنطلق خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر 2023، لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة سعادة المستشار عيسى سيف بن حنظل، وبحضور أعضاء اللجنة: سعادة العميد إبراهيم مصبح العاجل، وسعادة أحمد حمد السويدي، والسيد عبد الرحمن سعيد بن شاهين السويدي، والسيدة هيا محمد السلمان.

واطلعت اللجنة على الاستعدادات النهائية لمقار المراكز الانتخابية والتجهيزات الفنية التي تضمن عملية انتخابية دقيقة وناجحة، خصوصاً في ظل توفير أفضل التجهيزات والتقنيات للارتقاء بتجربة أعضاء الهيئات الانتخابية.

وأكدت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي جاهزية مقر المركز الانتخابي في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في إمارة الشارقة والمخصص لاستقبال الناخبين في يومي التصويت المبكر (4 و5 أكتوبر)، وكذلك المراكز الخمسة الإضافية التي ستستقبل الناخبين يوم الانتخاب الرئيسي في السابع من أكتوبر وهي نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ونادي مليحة الثقافي الرياضي، ومجلس ضاحية البستان، ومركز إكسبو خورفكان، ومجلس ضاحية خور كلباء.

ودعت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المسارعة لتفعيل بطاقة الهوية الرقمية وتحميل تطبيقي "شارك للإمارات" و"اللجنة الوطنية للانتخابات" المتوفرين في متجري «آبل ستور» و«جوجل بلاي» ليتمكنوا من التصويت.

وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).

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